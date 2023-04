Chặn từ gốc thú vui độc hại

Từ đầu tháng 3 đến nay, hầu như đêm nào tại TP.Đà Nẵng cũng có tụ điểm "thất thủ" khi bị lực lượng công an kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha. Chỉ trong vài đêm đầu, công an không khó phát hiện hàng loạt kho chứa, quán nhậu, nhà hàng, bar, pub, karaoke kinh doanh, tàng trữ hàng hóa không rõ xuất xứ. Bởi lẽ lâu nay tình trạng cho khách sử dụng khí cười, bóng cười "mù" nguồn gốc, phổ biến tràn lan.

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra tụ điểm có sử dụng khí cười, bóng cười

NGUYỄN TÚ

Từ các cơ sở hoạt động công khai ở các tuyến đường vui chơi, giải trí như Trần Văn Trứ (Khói Garden), biển Đà Nẵng (K2, Boss Lounge), Trần Hưng Đạo (Golden Pine)… đến các bar trong kiệt như ECP (K338/01 Hoàng Diệu), các kho hàng bí mật đều bị đột kích. Lực lượng chức năng cũng mạnh tay với các cơ sở bất hợp tác. Có cơ sở khóa cửa nhà kho, nhân viên quản lý mượn cớ "mất chìa khóa" để không chấp hành mở cửa nhưng lực lượng công an vẫn cương quyết buộc mở cửa, qua đó phát hiện, thu giữ số lượng lớn khí cười, bình shisha…

Đáng báo động, phần lớn người sử dụng shisha, bóng cười là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên… chưa nhận thức đầy đủ tác hại. Thực trạng này nếu không sớm giải quyết quyết liệt sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Theo đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, hiện nay shisha, bóng cười, khí cười đang bị lạm dụng tràn lan. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe như giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, mê sảng, trầm cảm, có khả năng dẫn đến hành vi tự sát, loạn thần, hoang tuởng, ảo giác, kích động...; đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ sa vào ma túy. "Đáng báo động, phần lớn người sử dụng shisha, bóng cười là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên… chưa nhận thức đầy đủ tác hại. Thực trạng này nếu không sớm giải quyết quyết liệt sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội, là tiền đề dẫn đến tội phạm ma túy, phát sinh các tụ điểm phức tạp an ninh trật tự", đại tá Nguyễn Văn Tăng nói.

S OÁT KỸ, CHẶN SỚM

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cũng khẳng định Công an TP.Đà Nẵng là một trong những đơn vị tích cực trong nước, ngay từ đầu đã chủ động triển khai kế hoạch, ra quân mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên toàn địa bàn thành phố. Bên cạnh kế hoạch tổng kiểm tra, tổng tấn công các tụ điểm kinh doanh vi phạm và các tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, tàng trữ nguyên vật liệu, lực lượng công an còn tiến hành thử test ma túy tất cả những người bị phát hiện đang sử dụng shisha, bóng cười, kể cả chủ và nhân viên các tụ điểm.

Ngoài những cơ sở kinh doanh chấp hành tốt, hiện vẫn có một số trường hợp cho rằng shisha, khí cười không phải là chất cấm, không bị cấm kinh doanh. Về vấn đề nay, Công an TP.Đà Nẵng cho biết tuy không cấm kinh doanh nhưng hầu hết các mặt hàng shisha, khí cười đều nhập vào Việt Nam không phải đường chính ngạch; trong nước thì có nhiều nơi sản xuất, sang chiết trái phép. Do đó, Công an TP.Đà Nẵng tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, giấy tờ, hóa đơn mua bán và nhận thấy gần như tất cả cơ sở kinh doanh không xuất trình được.

Tấn công vào tính bất minh kinh tế là giải pháp mà Công an TP.Đà Nẵng đã áp dụng hiệu quả từ kinh nghiệm năm 2019, với việc tổng tấn công game bắn cá trá hình cờ bạc. Trước các hành vi cờ bạc tinh vi của game bắn cá gây khó khăn cho lực lượng điều tra, Công an thành phố đã tấn công điểm yếu của máy bắn cá, đó là nhập lậu, không theo đường chính ngạch, các máy móc đều là hàng trôi nổi.