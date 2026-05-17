Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chặn xe khách, bắt nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Gia Lai
Video Thời sự

Chặn xe khách, bắt nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Gia Lai

Trị Bình
Trị Bình
17/05/2026 15:12 GMT+7

Sau khi giật dây chuyền vàng khiến người phụ nữ ngã xuống đường, nghi phạm không bỏ chạy ngay mà còn quay lại đe dọa nạn nhân để lấy nốt phần tài sản còn lại. Chỉ ít ngày sau, người này bị cảnh sát chặn bắt khi đang tìm cách trốn khỏi địa phương bằng xe khách.

Ngày 17.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, ở tổ 10, phường Thống Nhất, Gia Lai) để điều tra, làm rõ vụ cướp dây chuyền vàng tại Tuy Phước.

Chặn xe khách, bắt nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa 10.5, bà Trương Thị Kim H. (56 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Trung Tín 2 (xã Tuy Phước) thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Nuovo màu tím đen áp sát từ phía sau.

Đối tượng giật sợi dây chuyền vàng tây nặng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng. Cú giật mạnh khiến bà H. ngã xuống đường. Trong lúc gây án, phần mặt dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường.

Cướp dây chuyền vàng giữa đường, còn quay lại đe dọa nạn nhân - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Chúc bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ cướp dây chuyền vàng tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

Thay vì nhanh chóng tẩu thoát, đối tượng quay xe, chặn đầu nạn nhân rồi dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu bà H. giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại nhằm lấy toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, do nạn nhân tri hô cầu cứu, người này lập tức tăng ga bỏ chạy theo hướng Quy Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp nhiều đơn vị nhanh chóng triển khai truy xét.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm gây án.

Quá trình điều tra cho thấy sau khi cướp được dây chuyền, Nguyễn Ngọc Chúc lẩn trốn tại một khu chung cư và tìm cách rời khỏi địa phương để trốn vào các tỉnh phía nam.

Xác định nghi phạm đang đi trên xe khách liên tỉnh hướng sang Đắk Lắk, lực lượng công an hai tỉnh đã phối hợp tổ chức chốt chặn.

Khi xe khách di chuyển qua địa bàn xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, cảnh sát lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

TP.HCM: Cận cảnh nghi phạm cướp tiệm vàng bỏ xe tháo chạy

TP.HCM: Cận cảnh nghi phạm cướp tiệm vàng bỏ xe tháo chạy

Công an xã Phú Hòa Đông cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một nghi phạm mặc áo xe ôm công nghệ cướp giật tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

cướp cướp dây chuyền bắt cướp tin tức Gia Lai Cướp giật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận