Ngày 17.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, ở tổ 10, phường Thống Nhất, Gia Lai) để điều tra, làm rõ vụ cướp dây chuyền vàng tại Tuy Phước.

Chặn xe khách, bắt nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa 10.5, bà Trương Thị Kim H. (56 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Trung Tín 2 (xã Tuy Phước) thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Nuovo màu tím đen áp sát từ phía sau.

Đối tượng giật sợi dây chuyền vàng tây nặng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng. Cú giật mạnh khiến bà H. ngã xuống đường. Trong lúc gây án, phần mặt dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Chúc bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ cướp dây chuyền vàng tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

Thay vì nhanh chóng tẩu thoát, đối tượng quay xe, chặn đầu nạn nhân rồi dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu bà H. giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại nhằm lấy toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, do nạn nhân tri hô cầu cứu, người này lập tức tăng ga bỏ chạy theo hướng Quy Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp nhiều đơn vị nhanh chóng triển khai truy xét.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm gây án.

Quá trình điều tra cho thấy sau khi cướp được dây chuyền, Nguyễn Ngọc Chúc lẩn trốn tại một khu chung cư và tìm cách rời khỏi địa phương để trốn vào các tỉnh phía nam.

Xác định nghi phạm đang đi trên xe khách liên tỉnh hướng sang Đắk Lắk, lực lượng công an hai tỉnh đã phối hợp tổ chức chốt chặn.

Khi xe khách di chuyển qua địa bàn xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, cảnh sát lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.