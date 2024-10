Chanathip tỏa sáng ngày trở lại, đội tuyển Thái Lan đánh bại Philippines: Vào chung kết King’s Cup

Ở trận đấu này, đội tuyển Thái Lan chào đón sự trở lại của Chanathip Songkrasin, người đã vắng mặt ở đợt tập trung cho FIFA Days tháng 9. Cựu cầu thủ Kawasaki Frontale ra sân ngay từ đầu, đá cặp tiền vệ cùng Weerathep Pomphan. Ngoài ra, HLV Masatada Ishii còn tung ra một số trụ cột như Elias Dolah, Nicholas Mickelson và cầu thủ đang chơi ấn tượng là Jonathan Khemdee. Còn lại, chiến lược gia Nhật Bản thử nghiệm một số nhân tố mới.



Chanathip tái xuất và ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan ẢNH: MAIN STAND

Vì thế, trong 20 phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển Thái Lan có thế trận không tốt, để đội tuyển Philippines tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Rất may cho đội chủ nhà là các chân sút Philippines không thực hiện tốt nhiệm vụ dứt điểm. Sau đó, trận đấu bị tạm dừng khoảng một giờ đồng hồ do trời mưa lớn. Khi trận đấu được bắt đầu trở lại, cầu thủ hai đội gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công do mặt sân bị đọng nước. Cả đội tuyển Thái Lan lẫn Philippines đều phải thực hiện nhiều đường bóng dài. Do đó, hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đội tuyển Thái Lan đương nhiên muốn giành quyền vào chung kết King's Cup nên ngay đầu hiệp 2, HLV Ishii tung một số trụ cột vào sân như Sasalak, Suphanat Mueanta và Supachai Jaided vào sân để cải thiện chất lượng tấn công. Khi trung phong Supachai góp mặt, đội tuyển Thái Lan tự tin thực hiện nhiều đường tạt bóng hơn, từ đó gây được nhiều sóng gió hơn về phía khung thành đội tuyển Philippines. Phút 53, cũng từ một pha tạt bóng, hậu vệ Philippines đánh đầu phá bóng không tốt. Ngay lập tức, Chanathip băng vào cướp bóng rất nhanh rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải, mở tỷ số trận đấu.

Thần đồng Suphanat (10) ghi bàn ấn định chiến thắng cho "voi chiến" ẢNH: FAT

Sau bàn thắng này, đội tuyển Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận kiểm soát và tạo thêm được một số cơ hội nhưng lại bất ngờ nhận bàn thua. Phút 63, từ cú ném biên của đội tuyển Philippines, Khemdee phán đoán sai, để bóng lọt qua giữa 2 chân, tạo điều kiện cho Kristensen dứt điểm tung lưới thủ thành Patiwat Khammai.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang với đội tuyển Philippines. Đúng 5 phút sau, Suphanat bay người đánh đầu đẹp mắt trong vòng cấm, giúp đội tuyển Thái Lan tái lập thế dẫn bàn. Phút 75, đội tuyển Philippines chỉ còn thi đấu với 10 người khi Amani Aguinaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú vào bóng nguy hiểm đối với Supachai. Trọng tài Ngô Duy Lân đã tham khảo VAR để đưa ra quyết định này.

Từ lúc này, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều cho đội tuyển Thái Lan. Các học trò HLV Ishii tạo thêm nhiều cơ hội, ghi thêm một bàn thắng ở phút 83 do công Suphanat để ấn định chiến thắng 3-1. Với kết quả này, đội chủ nhà sẽ tranh ngôi vô địch King's Cup 2024 với Syria, đội tuyển đã thắng Tajikistan 1-0 ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ 30 cùng ngày.