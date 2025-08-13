Chàng du học sinh lan tỏa giá trị tích cực của người Việt Nam ra thế giới

Huỳnh Tấn Đạt (27 tuổi), hiện là nghiên cứu sinh, giảng viên Khoa Kinh tế Trường ĐH Công nghệ Sydney (Úc), không chỉ khẳng định hình ảnh đầy tự hào của thế hệ trẻ VN trên bản đồ quốc tế, mà còn luôn quyết tâm trong việc xây dựng cộng đồng du học sinh Việt đoàn kết, vững mạnh để đóng góp tri thức và công sức cho quê hương, đất nước dù ở bất cứ nơi đâu.

Mới đây, Đạt là đại diện cho kiều bào trẻ ở hải ngoại, cũng là lần đầu tiên một du học sinh trẻ được tham gia Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Cột mốc đầy vinh dự này càng thôi thúc chàng du học sinh thêm động lực và quyết tâm hiện thực hóa mong muốn được góp phần vào sự phát triển của đất nước bằng chính khả năng chuyên môn, sự hiểu biết và mạng lưới kết nối quốc tế của mình.

Khẳng định tài năng ở xứ người

Đi du học từ năm lớp 11 vì tò mò và mong muốn được trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài, đến nay hơn 10 năm học tập và làm việc tại Úc, Đạt đã khẳng định được tài năng của du học sinh Việt trên trường quốc tế.

Đạt (giữa) phối hợp với T.Ư Hội Sinh viên VN, Hội Sinh viên VN tại Vương quốc Anh tổ chức chương trình du học sinh hiến máu tại Hà Nội ẢNH: NVCC

Năm 2020, Đạt tốt nghiệp đại học với số điểm tối đa, lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc tham gia chương trình "Cử nhân danh dự" khóa 2020 - 2021 chuyên ngành kinh tế của Trường ĐH Công nghệ Sydney. Đây được xem là năm chuyển tiếp dành cho sinh viên muốn chinh phục bậc tiến sĩ.

Đạt cho biết đăng ký chương trình "Cử nhân danh dự" với mục tiêu rất rõ ràng là phấn đấu lên thẳng chương trình tiến sĩ. Và ban đầu, Đạt cũng không nghĩ đến việc sẽ được học bổng toàn phần, tuy nhiên, sau thời gian nỗ lực theo học chương trình "Cử nhân danh dự", chàng du học sinh đến từ TP.HCM đã đạt điểm thủ khoa. Chính vì thế, Đạt giành được suất học bổng học tiến sĩ trị giá hàng tỉ đồng mà không cần qua bậc thạc sĩ.

"Đây là gói học bổng rất cạnh tranh vì mỗi năm chỉ có 2 suất cho sinh viên quốc tế và ứng cử viên cũng rất đông, không chỉ sinh viên VN mà còn cả sinh viên ở các nước khác cũng mong muốn nhận được. Chính vì thế, mình rất tự hào và vinh dự khi đạt được thành quả này", Đạt chia sẻ đầy tự hào.

Một chặng đường học tập đầy tự hào ở xứ người như vậy, nhưng khi được hỏi về cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình hơn 10 năm qua, Đạt chỉ nhắc đến khoảnh khắc trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại trường. Vì kể từ thời điểm đó đã là tiền đề để Đạt hiện thực hóa mong muốn xây dựng một cộng đồng du học sinh Việt đoàn kết, vững mạnh để cùng chung tay, góp sức cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Theo Đạt điều đáng tự hào nhất là: "Mình vẫn tiếp tục và phát triển mạnh mẽ chặng đường công tác cộng đồng đó đến tận giờ phút này. Là một trong những người lập ra Hội Sinh viên VN tại tiểu bang New South Wales, sau đó thành lập Hội Sinh viên VN tại Úc. Vinh dự trở thành một tấm gương, một nguồn cảm hứng về sự cố gắng trong học tập, trong công tác cộng đồng và trong cuộc sống cho các bạn du học sinh bước chân sang nước ngoài du học như mình".

Dù ở đâu, làm gì cũng hướng về quê hương

Là người đã làm việc cùng Đạt trong hơn 4 năm, Đặng Đình Hùng, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên VN tại Úc, đang học thạc sĩ quản lý dự án tại Đại học New South Walesem, cho biết Đạt là một trong những ví dụ tiêu biểu của sự nỗ lực học tập, rèn luyện, năng nổ hoạt động để các bạn du học sinh VN có thể nhìn vào và phấn đấu hơn mỗi ngày.

Đạt là đại diện cho kiều bào trẻ ở hải ngoại tham gia Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN

Hùng kể năm 2020, trong lúc dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Đạt cùng với nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Úc lúc bấy giờ, đã chủ động liên hệ với Hội Sinh viên VN tại các tiểu bang nhằm tiến tới thành lập một Hội Sinh viên thống nhất trên toàn nước Úc, góp phần làm nên một tổ chức sinh viên chính danh, nêu lên tiếng nói của sinh viên VN với các cơ quan ngoại giao VN sở tại cũng như các cơ quan hữu quan trong nước. Ngoài ra, Đạt cũng thông qua các cấp Hội Sinh viên nhằm tìm ra các hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men, hoặc có nhu cầu trở về VN trong đại dịch, từ đó thông qua các kênh Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, kênh cộng đồng để hỗ trợ các bạn.

"Anh Đạt cũng không ngừng chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những nhu cầu của du học sinh VN tại Úc, để từ đó Hội có thể tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ các bạn. Không chỉ hỗ trợ các hoạt động tại Úc, anh Đạt cũng thường xuyên về VN vào những dịp nghỉ để tổ chức các hoạt động gắn kết du học sinh tại Úc với cộng đồng trong nước. Mang tấm lòng của cộng đồng sinh viên VN tại Úc đến với đồng bào còn gặp khó khăn trong nước, thể hiện ý thức trách nhiệm và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách cao đẹp của người VN", Hùng kể.

Nói về những hoạt động hướng về quê nhà, Đạt khẳng định dù ở bất cứ đâu, dù làm gì cũng không thể quên được cội nguồn, dòng máu VN chảy trong mình để khi Tổ quốc cần, Đạt cũng như những du học sinh khác luôn sẵn sàng cống hiến, đóng góp sức trẻ.

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối đội ngũ trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài

Không chỉ hướng về đất nước bằng những hành động thiết thực, Đạt cùng Hội Sinh viên VN tại Úc luôn ý thức rõ và nỗ lực lan tỏa hình ảnh của một thế hệ trẻ VN năng động, có tri thức, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế. Không những thế, các bạn còn chủ động tham gia vào các hoạt động của cộng đồng sinh viên quốc tế tại Úc, từ đó học hỏi những điều hay, cái đẹp trong văn hóa và tư duy của bạn bè năm châu. Đạt tin rằng việc giữ gìn bản sắc dân tộc đồng thời cởi mở tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới sẽ giúp thế hệ trẻ VN hội nhập vững vàng, và chính sự hội nhập sâu sắc ấy sẽ là nền tảng để đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Huỳnh Tấn Đạt góp phần khẳng định hình ảnh đầy tự hào của thế hệ trẻ VN trên bản đồ quốc tế

Chia sẻ về những định hướng trong thời gian sắp tới, Đạt cho biết sẽ hướng đến việc thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kết nối đội ngũ trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài. Đặc biệt là các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, chuyên gia trẻ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng tri thức kiều bào đoàn kết, trách nhiệm và có năng lực đóng góp thực chất cho đất nước.

Điều khiến Đạt còn trăn trở nhất đó là dù cộng đồng người Việt và du học sinh ở nước ngoài ngày càng đông đảo, nhưng ở nhiều nơi, sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau vẫn còn hạn chế. Điều đó khiến cho sức mạnh tập thể chưa được phát huy đúng mức.

Đạt cũng rất thấu hiểu và đồng cảm khi chứng kiến nhiều bạn du học sinh vẫn còn chật vật giữa việc mưu sinh và học tập. Vì áp lực tài chính, nhiều bạn phải làm thêm quá sức, không còn đủ thời gian và năng lượng để trau dồi kiến thức hay phát triển bản thân một cách trọn vẹn.

"Đây là một thực trạng khiến mình rất trăn trở, bởi vì du học không chỉ là hành trình tri thức, mà còn là cơ hội để mỗi người trưởng thành, vươn lên và đóng góp cho đất nước sau này. Và chính từ những trăn trở đó, mình càng có thêm động lực để góp phần xây dựng một cộng đồng du học sinh đoàn kết hơn, hỗ trợ nhau tốt hơn, và cùng lan tỏa những giá trị tích cực về người VN ra thế giới", Đạt bày tỏ.