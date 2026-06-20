Cháng Seo Cú - Vững tay nghề, sáng vai trò ‘cầu nối’ lao động vùng cao

Anh Cháng Seo Cú đang hướng dẫn tay nghề cho công nhân mới ẢNH: ANH ĐÀO

Từ rời bản lập nghiệp đến khẳng định tay nghề, vai trò tổ trưởng trẻ

Cháng Seo Cú, sinh ngày 25.5.2002, là người dân tộc Mông, quê tại thôn Cốc Cang, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc Hà Giang). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống của Cú gắn liền với nương rẫy, chủ yếu trồng lúa, trồng ngô, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.

Khát khao thay đổi cuộc sống đã thôi thúc Cú tìm kiếm một hướng đi mới. Năm 2023, khi Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về tận địa phương tuyển dụng lao động, Cú cùng khoảng 30 người thân trong gia đình, bà con đã quyết định vào làm công nhân tại Đội 7, khu vực Cù Bị.

Những ngày đầu rời quê, Cú gặp không ít khó khăn khi phải thích nghi với môi trường sống và công việc hoàn toàn mới. Từ tập quán sinh hoạt đến kỹ thuật cạo mủ cao su đều là những điều xa lạ.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tận tình của anh chị em trong đội và đơn vị, cùng với tinh thần nỗ lực không ngừng, Cú đã nhanh chóng hòa nhập. Trong hai năm 2023 – 2024, anh liên tục đạt và vượt kế hoạch sản lượng được giao, được Ban tổng giám đốc công ty tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc.

Thu nhập bình quân đạt khoảng 15 triệu đồng/tháng, một bước tiến lớn so với cuộc sống trước đây, khi có những năm ở quê gần như không có thu nhập ổn định. Cuộc sống của Cú từ đó dần được cải thiện, ổn định hơn.

Anh Cháng Seo Cú được trao nhà Mái ấm Công đoàn ẢNH: ANH ĐÀO

Ghi nhận sự cố gắng và năng lực, năm 2025, Cú được đơn vị tin tưởng bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ 01, Đội 7, trực tiếp quản lý 38 công nhân.

Trên cương vị này, Cú đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng: tổ chức, điều hành sản xuất; theo dõi, ghi chép và công khai sản lượng mủ hàng ngày; đồng thời tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành tốt nội quy, quy định của công ty, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở công việc chuyên môn, Cú còn luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong tổ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho anh em.

Nhờ cách điều hành hiệu quả, tập thể tổ luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần vào thành tích chung của công ty. Năm 2025, cá nhân Cú được tặng bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, phần thưởng xứng đáng cho một công nhân trẻ giàu trách nhiệm.

"Cầu nối" đưa lao động vùng cao đến với ngành cao su

Trong năm 2025, Cú được Công đoàn và công ty hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình "Mái ấm Công đoàn". Đây là niềm vui lớn, là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của anh.

Đối với Cú, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia từ tổ chức Công đoàn và đơn vị. Anh xúc động khi lần đầu tiên có thể tự tay xây dựng một mái ấm khang trang cho gia đình tại quê nhà. Chính sự quan tâm ấy đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, giúp Cú thêm tin tưởng, gắn bó lâu dài với công ty, đồng thời nuôi dưỡng trong anh tinh thần trách nhiệm, mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Từ một người lao động đi lên từ khó khăn, Cú hiểu rõ tâm lý của đồng bào khi đứng trước quyết định đi làm xa. Chính vì vậy, anh đã chủ động trở thành cầu nối giữa công ty và người lao động tại quê nhà.

Cháng Seo Cú trên vườn cây ẢNH: ANH ĐÀO

Bằng sự chân thành và chính câu chuyện vượt khó của mình, Cháng Seo Cú đã trở thành cầu nối tin cậy, tích cực tuyên truyền, vận động bà con quê nhà vào miền Nam làm công nhân cạo mủ cao su. Không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, anh còn trực tiếp đồng hành, hướng dẫn những lao động mới từ những ngày đầu bỡ ngỡ.

Hiệu quả từ sự kiên trì ấy được thể hiện qua từng năm: nếu như năm 2023, anh vận động được 30 lao động, thì năm 2024 là 20 lao động; năm 2025 tiếp tục tăng lên 25 lao động và riêng năm 2026 đã có thêm 20 người theo chân anh vào làm việc ổn định tại công ty.

Những con số này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn cho thấy uy tín, sự tin tưởng của bà con đối với Cú. Nhờ đó, nhiều lao động đồng bào dân tộc Mông đã có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập, từng bước thay đổi cuộc sống.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cùng với sự quan tâm, bồi dưỡng của Chi bộ Đội 7, đến nay Cú đã hoàn tất các thủ tục, xác minh lý lịch và chuẩn bị được kết nạp vào Đảng.

Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành cả về nhận thức và trách nhiệm của Cú. Anh xác định đây sẽ là động lực để tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị và xã hội.

Với mong muốn thu nhập ngày càng nâng cao, cuộc sống ổn định và gắn bó lâu dài với công ty, Cháng Seo Cú đang từng ngày nỗ lực không ngừng.

Từ một chàng trai vùng cao với cuộc sống khó khăn, Cú đã vươn lên trở thành công nhân giỏi, tổ trưởng tiêu biểu và là cầu nối đưa nhiều lao động đồng bào đến với ngành cao su.

Câu chuyện của Cháng Seo Cú không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách chăm lo người lao động, góp phần lan tỏa niềm tin, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều gia đình vùng cao.