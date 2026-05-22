Chàng trai 19 tuổi gây chú ý vì hát giống danh ca Trường Vũ

Tập 2 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của Khải Trần (hóa thân thành Sơn Tùng M-TP), Tuấn Khanh (hóa thân thành Trường Vũ) và Danh Đức Tiến (hóa thân thành Hồ Việt Trung). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài Đại Nghĩa còn có sự góp mặt của Ốc Thanh Vân và Hồ Việt Trung.

Dù mới 19 tuổi, Tuấn Khanh gây bất ngờ khi có màn hóa thân thành Trường Vũ trong ca khúc Áo em chưa mặc một lần ẢNH: NSX

Trong đêm tranh tài, sự xuất hiện của thí sinh Tuấn Khanh gây thích thú cho ban giám khảo. Ở vòng thể hiện giọng thật, anh trình diễn ca khúc Thành phố sương. Dù sở hữu ngoại hình trẻ trung, nam thí sinh ghi điểm bởi chất giọng giàu màu sắc hoài niệm. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến ban giám khảo rơi vào trạng thái hoang mang vì khó đoán được thần tượng mà Tuấn Khanh sẽ hóa thân.

Đại Nghĩa hài hước thừa nhận: “Anh hoang mang nhiều hơn hoài niệm, giờ tới phố sương mù luôn rồi, đầy sương không thấy đường luôn”. Nam giám khảo cho rằng chất giọng đặc trưng của Tuấn Khanh khiến việc đoán thần tượng trở nên khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó, Hồ Việt Trung tiết lộ bản thân từng xem Tuấn Khanh hát trên mạng xã hội và khá bất ngờ với khả năng giả giọng của chàng trai này.

Ở vòng sau, Tuấn Khanh lựa chọn thể hiện ca khúc Áo em chưa mặc một lần và hóa thân thành Trường Vũ. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Hồ Việt Trung đã lập tức cho điểm vì nét tương đồng của thí sinh 19 tuổi và thần tượng. Nam giám khảo nhận xét từ cách ngân, thần thái, mái tóc đến phụ kiện đều gợi nhớ rõ hình ảnh danh ca Trường Vũ trên sân khấu.

Giám khảo nói về 'bản sao' Trường Vũ

Đại Nghĩa dành lời khen ngợi cho Tuấn Khanh, mong chờ đàn em thể hiện trong những vòng thi sau ẢNH: NSX

Ốc Thanh Vân đặc biệt ấn tượng với thần thái của Tuấn Khanh khi xuất hiện trên sân khấu. Cô bày tỏ: “Quan trọng nhất là thần thái, vì điều đó không thể chỉ nhờ hóa trang hay phục trang mà có được”. Ngay sau đó, Hồ Việt Trung tiếp tục khẳng định phần hóa thân đạt hơn 95% độ giống, đặc biệt ở cách nhả chữ và xử lý cuối câu hát. Dù vậy, Đại Nghĩa vẫn góp ý thêm về nhịp xử lý để tiết mục hoàn thiện hơn.

Điều khiến cả trường quay bất ngờ hơn cả là Tuấn Khanh mới chỉ 19 tuổi. Hồ Việt Trung nhận xét với độ tuổi này nhưng có thể hát dòng nhạc bolero giàu cảm xúc như vậy là điều hiếm gặp. Anh nhấn mạnh: “Càng lớn, em sẽ càng hát thấm hơn nữa”. Với màn trình diễn thuyết phục, Tuấn Khanh nhận được 14 tim từ ban giám khảo.

Ngoài Tuấn Khanh, đêm thi còn có màn hóa thân thành Sơn Tùng M-TP của Khải Trần. Thể hiện ca khúc Em của ngày hôm qua, dù được đánh giá có màu giọng khá giống thần tượng nhưng ở những đoạn lên cao và xử lý giọng gió, Ốc Thanh Vân vẫn cho rằng phong thái của nam thí sinh lại nghiêng nhiều về Quang Hùng MasterD hơn. Trong khi đó, Đại Nghĩa đánh giá Khải Trần có tính giải trí tốt và biết cách khuấy động sân khấu, dù vẫn còn một số lỗi do áp lực tâm lý ở vòng đầu tiên.

