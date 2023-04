Chàng trai 22 tuổi có gia thế 'khủng'

Hoàng tử Achileas-Andreas INSTAGRAM

Theo tờ Insider ngày 2.4, Hoàng tử Achileas-Andreas (22 tuổi) có ông nội là vua và có ông ngoại là tỉ phú. Cụ thể, Achileas-Andreas là hậu duệ của Vua Constantine II (cựu vua Hy Lạp), và cũng là cháu ngoại của ông trùm bán lẻ Robert Miller, người có tài sản gần 2 tỉ USD.

Hoàng tử Achileas-Andreas hiện có gần 500.000 người theo dõi trang cá nhân, là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.



Nhiều bài đăng trên đó cho thấy Achileas-Andreas có cuộc sống không quá khác biệt so với những người ở độ tuổi 20. Tuy nhiên, Achileas-Andreas có lối sống xa hoa với tư cách thành viên của gia đình hoàng gia Hy Lạp.

Achileas-Andreas là con thứ 3 của Thái tử Hy Lạp Pavlos và Công nương Hy Lạp Marie-Chantal.

Mẹ của Achileas-Andreas là bà Marie-Chantal, có khối tài sản đồ sộ. Cha của bà Marie-Chantal (tức ông ngoại của Achileas-Andreas là ông trùm bán lẻ Robert Miller, có tài sản ròng ước tính gần 2 tỉ USD).

Achileas-Andreas có 4 anh chị em gồm Maria-Olympia (26 tuổi) Constantine-Alexios (24 tuổi), Odysseas-Kimon (18 tuổi) và Aristidis-Stavros (14 tuổi).

Gia đình của Achileas-Andreas vẫn duy trì tước hiệu hoàng gia, nhưng không nắm giữ quyền lực chính trị.

Achileas-Andreas được cho là đang hẹn hò với người mẫu Isabella Massenet INSTAGRAM

Achileas-Andreas hiện là sinh viên Đại học New York. Anh sinh ra ở TP.New York, nhưng sống và học tập ở London (Anh) từ thời thơ ấu đến những năm học đại học.

Năm 2017, Achileas-Andreas xuất hiện trong vài tập của vở opera xà phòng The Bold and the Beautiful của đài CBS. Anh được giới thiệu dưới nghệ danh Achi Miller.

Hoàng tử Hy Lạp có niềm đam mê về diễn xuất. Achileas-Andreas cho biết: "Khi còn là đứa trẻ, mỗi khi xem phim và chương trình truyền hình, tôi luôn mong muốn trở thành diễn viên".

Achileas-Andreas cũng từng tham gia một dự án phim ngắn đó là Just Noise vào năm 2022.

Achileas-Andreas được cho là đang hẹn hò với Isabella Massenet, là người mẫu, DJ và là con gái của người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp Net-a-Porter.