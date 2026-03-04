Chàng trai 23 tuổi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Gác lại niềm riêng vì Tổ quốc

Sáng 4.3, cùng với tân binh cả nước, chàng trai Nguyễn Hoàng Phương sẽ chính thức lên đường nhập ngũ, trở thành tân binh của Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng).

Chân dung chàng trai Nguyễn Hoàng Phương ẢNH: NVCC

Buổi tối trước khi lên đường, trong căn nhà nhỏ tại xã Hát Môn, Hoàng Phương tranh thủ sắp xếp lại quần áo và những vật dụng cá nhân thiết yếu như bàn chải, máy cạo râu, lót giày... những món đồ mà anh đã tìm hiểu và chuẩn bị cho cuộc sống trong quân ngũ.

Theo Hoàng Phương, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng FPT năm 2023, anh sớm tìm được việc làm văn phòng của một công ty Nhật Bản với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Cuối năm 2024, anh lập gia đình và hiện đã có một bé trai chưa đầy 1 năm tuổi.

Trong câu chuyện với PV Thanh Niên, Hoàng Phương cho biết, anh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ từ tháng 10.2025, khi con mới tròn 6 tháng tuổi.

"Lúc đó, tôi cũng đắn đo, suy nghĩ nhiều lắm vì con còn nhỏ quá, nhưng bản thân vẫn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nên tôi đặt trách nhiệm và tình yêu với Tổ quốc lên đầu tiên. Tuổi trẻ chỉ có một lần. Nếu không thử thách mình trong môi trường quân đội, tôi sẽ tiếc nuối", Hoàng Phương nói và cho hay, quyết định của anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Người vợ trẻ đang là sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên tâm sự, động viên để anh vững tin trước ngày lên đường.

Hoàng Phương chụp ảnh cùng vợ và con gái trước ngày lên đường nhập ngũ ẢNH: NVCC

Hoàng Phương tâm sự, bản thân anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hát Môn giàu truyền thống, nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, lòng yêu nước đã thấm sâu trong anh từ những bài học lịch sử. Thời còn là học sinh, chàng trai này cũng thường xuyên tìm hiểu về những chiến dịch của ông cha ta thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ông nội của Hoàng Phương trước đây là một chiến sĩ từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những câu chuyện kể từ người ông đã khiến Hoàng Phương luôn khao khát được sống, rèn luyện trong môi trường quân đội chính quy.

"Tôi mong muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho đất nước trong 2 năm tới. Nếu có cơ hội, tôi cũng hy vọng được phục vụ lâu dài, trở thành một quân nhân chuyên nghiệp trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam", Hoàng Phương bày tỏ.

Chàng trai 23 tuổi chia sẻ, đúng 4 giờ sáng 4.3, anh sẽ thức dậy chuẩn bị và có mặt tại Ban chỉ huy quân sự xã Hát Môn để kịp giờ tập trung.

"Đêm cuối cùng ở gia đình trước khi lên đường nhập ngũ tôi rất hồi hộp xen lẫn cảm giác phấn khởi vì tôi sắp được sống trong môi trường quân đội", Phương nói tiếp.

Từ hôm nay, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 10.9.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2026; Quyết định số 4807/QĐ-BQP ngày 27.9.2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 4 - 6.3, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2026 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 3 ngày (4, 5 và 6.3 tại các điểm giao nhận quân).

Theo đó, ngày 4.3 diễn ra lễ giao nhận quân tại 21 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 3 tỉnh thuộc Quân khu 2. Ngày 5.3 diễn ra lễ giao nhận quân tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 4, Quân khu 9. Ngày 6.3 diễn ra lễ giao nhận quân tại 3 tỉnh còn lại thuộc Quân khu 2.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.