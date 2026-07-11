Chàng trai 25 tuổi đứng sau 11 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600

Hơn 300 học sinh đạt từ 1.500 điểm SAT, 11 học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600 là những con số gây ấn tượng khi nhắc đến lớp học của Nghiêm Đức An. Thế nhưng, với chàng trai 25 tuổi, điều đáng nhớ nhất lại là lớp học đầu tiên chỉ có vỏn vẹn 3 học sinh - nơi anh bắt đầu hành trình theo đuổi công việc giảng dạy từ khi còn là sinh viên năm nhất.

Nghiêm Đức An (25 tuổi, P.Láng, TP.Hà Nội) đã bắt đầu giảng dạy SAT từ khi còn là sinh viên năm nhất. Đến nay, anh đã đồng hành cùng nhiều học sinh đạt điểm SAT từ 1.500 trở lên ẢNH: NVCC

Từ lớp học chỉ có 3 em tới 11 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600

Khi còn là sinh viên năm nhất, Nghiêm Đức An đã đứng lớp với một nhóm học sinh chỉ vỏn vẹn 3 người. Với chàng trai sinh năm 2001, đó không phải công việc làm thêm nhất thời mà là con đường gắn bó đến tận hôm nay.

Từng là thủ khoa kỳ thi THPT khối D07 TP.Hà Nội năm 2019, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và là một trong 11 đại biểu thanh niên ưu tú của Việt Nam tham dự chương trình “Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản” (SSEAYP) năm 2023, Đức An cho biết anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, giảng dạy vẫn là lựa chọn khiến anh muốn gắn bó lâu dài.

“Lớp học đầu tiên của mình chỉ có đúng 3 học sinh. Khó khăn lớn nhất không phải là lớp ít hay nhiều người, mà là làm sao thấu hiểu từng học sinh, không ngừng nghiên cứu để mỗi bài giảng hôm nay tốt hơn hôm qua”, Đức An chia sẻ.

Theo anh, càng đứng lớp, anh càng nhận ra việc dạy học không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh thay đổi cách tư duy và nuôi dưỡng động lực học tập.

“Từng có học sinh hỏi mình vì sao lại chọn dạy SAT. Có lẽ vì đây là bài thi phản ánh rất rõ tư duy logic và khả năng phân tích. Mình muốn các bạn không chỉ đạt điểm cao, mà còn chuẩn bị nền tảng để tự học ở đại học và xa hơn nữa”, anh nói.

Đến nay, Đức An đã đồng hành cùng hơn 300 học sinh đạt từ 1.500 điểm SAT trở lên, trong đó có 11 học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600.

Nghiêm Đức An (đứng thứ 4 từ phải sang) cùng các bạn học sinh đạt điểm SAT 1.590, 1.600 ẢNH: NVCC

Không chỉ dạy điểm số, mà còn dạy cách tư duy

Trong nhiều năm giảng dạy, điều khiến Đức An nhớ nhất không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là sự thay đổi của từng học sinh.

Anh kể về Đoàn Hà Phương, học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Dù có nền tảng tiếng Anh tốt, bài kiểm tra SAT đầu vào của Phương chỉ đạt khoảng 1.050 điểm. Sau quá trình học tập, nữ sinh đạt 1.590 điểm SAT, trong đó phần Đọc đạt tuyệt đối 800/800.

Theo Đức An, bước ngoặt lớn nhất của học trò không nằm ở việc học thêm nhiều từ vựng, mà là dám thay đổi cách học. “Nhiều học sinh giỏi phải chấp nhận gác lại sự tự tin từ thành tích trước đây để học lại từ những tư duy nền tảng nhất. SAT không dành riêng cho những người bẩm sinh xuất sắc, mà dành cho những người đủ kỷ luật để chấp nhận đánh đổi”, anh bày tỏ.

Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là một trong những học trò đạt 1.600 điểm SAT sau thời gian theo học Đức An.

Nam sinh cho biết ban đầu được giáo viên giới thiệu đến lớp học. Điều khiến em quyết định gắn bó là cách giảng mạch lạc và không khí học tập cởi mở.

“Điều em ấn tượng nhất là anh An luôn phân tích rất kỹ mạch logic của đoạn văn và cho học sinh không gian để phản biện. Có những câu hỏi bọn em tranh luận với anh tới 20-30 phút để tìm ra cách lập luận thuyết phục nhất”, Tuấn Anh kể.

Đức An từng tổ chức buổi học tiếng Anh miễn phí cùng cộng đồng người bản địa tại Yamanashi, Nhật Bản ẢNH: NVCC

Theo nam sinh, kiến thức và phương pháp từ giáo viên chỉ là một phần, điều quyết định vẫn là sự chủ động của người học.

“Anh An giúp em xây dựng tư duy, chỉ ra các bẫy của bài thi và cung cấp tài liệu sát trọng tâm. Nhưng để đạt 1.600 điểm thì em vẫn phải tự học, tự rút kinh nghiệm. Điều đó không ai có thể làm thay mình”, Tuấn Anh chia sẻ.

Với Đức An, những con số như hơn 300 học sinh đạt từ 1.500 điểm SAT hay 11 học sinh đạt điểm tuyệt đối đều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là khi nhiều học trò sau khi trưởng thành tiếp tục quay lại hỗ trợ các khóa sau, cùng chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tài liệu học tập cho cộng đồng.

“Mỗi học sinh rồi sẽ có con đường riêng. Điểm SAT chỉ là tấm vé ban đầu. Điều mình mong muốn là các bạn đủ năng lực để tự học, tiếp tục phát triển và sau này có thể truyền lại những giá trị đó cho thế hệ sau. Đó mới là điều mình coi là thành công”, Đức An nói.