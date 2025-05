Chàng trai Asian School đạt học bổng 100.000 CAD trường top đầu Canada

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) www.asianintlschool.edu.vn là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song Chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Hoa Kỳ.

Asian School đã đạt kiểm định quốc tế từ Hội đồng các Trường quốc tế CIS. Tính đến nay, hơn 3.255 học sinh Asian School đã chuyển tiếp du học tại 746 trường ở 29 quốc gia thuộc 4 châu lục. Rất nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

