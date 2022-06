Chàng trai bị tràn khí màng phổi khi đang ngồi uống cà phê

Ngày 17.6, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bằng phương pháp nội soi lồng ngực cho nam bệnh nhân bị tràn khí màng phổi trái tự phát do vỡ kén khí.

Trước đó, bệnh nhân Đ.V.K (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng đau ngực trái kèm khó thở. Theo bệnh nhân, trước đó 2 ngày, trong lúc đang ngồi uống cà phê thì đột ngột đau lói vùng ngực bên trái kèm khó thở. Cảm giác khó thở ngày càng nhiều nên được người nhà đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và thực hiện CT-scan ngực, bệnh nhân được chẩn đoán tràn khí màng phổi trái lượng nhiều tự phát do vỡ kén khí màng phổi, được chỉ định phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật ghi nhận thùy trên phổi trái có kén khí kích thước 2 cm đã vỡ. Bác sĩ tiến hành cắt trọn hoàn toàn kén khí bằng dụng cụ nội soi lồng ngực.





Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 60 phút. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không còn cảm giác lói ngực và hết khó thở. Dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Dương Hải Minh, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ, cho biết đây là trường hợp tràn khí màng phổi tự phát, nếu không phẫu thuật kịp thời thì lượng khí thoát ra trong khoang ngực sẽ càng nhiều, gây chèn ép phần phổi còn lại. Ngoài ra, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Minh khuyến cáo tràn khí màng phổi tự phát là tình trạng khí thoát ra trong khoang ngực nguyên nhân là do vỡ kén khí ở phổi. Bệnh thường gặp ở người trẻ là nam giới, khỏe mạnh có thể trạng cao gầy và không có bệnh lý phổi trước đó. Kén khí có xu hướng to dần và có thể vỡ đột ngột làm cho người bệnh có nguy cơ suy hô hấp có thể tử vong. Do đó, người bệnh cần khám sức khỏe định kỳ hằng năm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.