Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chế độ ăn uống tốt nhất để giảm cân

Chuyên gia chia sẻ chế độ ăn uống số 1 thế giới để giảm cân

Bạn muốn giảm cân nhưng không biết nên tiêu thụ những loại thực phẩm nào? Thì đây, có một chế độ ăn uống được cho là lành mạnh và rất dễ thực hiện.

Huấn luyện viên cá nhân người Mỹ Jillian Michaels - có hơn một triệu người theo dõi trên Instagram - đã giải thích những lợi ích to lớn của chế độ ăn Địa Trung Hải, theo nhật báo Anh Express.

Chuyên gia Jillian thổ lộ bản thân cô không đề cao các chế độ ăn, nhưng đây là điều mà cô không thể không thừa nhận.

Nhưng tại sao chế độ ăn Địa Trung Hải lại được đề cao rộng rãi như vậy và nó hoạt động như thế nào?

Khi nhấn mạnh chế độ ăn này là "quá tuyệt vời", cô giải thích: Nó được bình chọn là tuyệt vời nhất, từ các cuộc thăm dò - nó chiếm vị trí số 1 thế giới, theo Express.

Chuyên gia Jillian tiếp tục: Chế độ ăn Địa Trung Hải gồm cả 3 chất dinh dưỡng chính: protein, chất béo và carbs. Với nhiều rau củ, trái cây, các loại hạt, các loại đậu, khoai, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì đen, thảo mộc, gia vị, cá, hải sản và dầu ô liu nguyên chất. Lượng vừa phải các loại gia cầm, trứng, phô mai và sữa chua.

Chế độ ăn này có lợi cho sức khỏe tim mạch, sức khỏe đường ruột, chống trầm cảm, cải thiện tiêu hóa, chức năng nhận thức, và tất nhiên là giúp giảm cân.

Nhưng tại sao đó là phương pháp giảm cân tốt nhất?

Vì nó tạo cảm giác no và khiến bạn không thèm ăn. Từ đó, bạn sẽ ít có xu hướng ăn quá nhiều. Đó là mấu chốt!

Hơn nữa, cảm giác no này còn giúp tránh ăn vặt.

Chìa khóa của chế độ ăn Địa Trung Hải là cả ba loại chất dinh dưỡng đều ở dạng “thô” nhất.

Phát hiện mới: Thói quen uống tốt nhất để kiểm soát bệnh tiểu đường

Trong một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí BMJ Open Diabetes Research & Care Journal, uống một phần nhỏ whey protein trước mỗi bữa ăn có liên quan đến việc giúp kiểm soát lượng đường trong máu đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Trong nghiên cứu, 18 người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã uống một liều 100 ml pha sẵn có chứa một lượng nhỏ whey protein.

Họ sẽ uống đồ uống 10 phút trước bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trong hơn một tuần.

Trong một tuần riêng biệt, những người cùng tham gia đã uống một liều thuốc đối chứng mà không có whey protein.





Mức đường huyết được theo dõi liên tục tự động trong suốt tuần.

Kết quả cho thấy mức đường huyết ổn định hơn khi tiêu thụ whey protein bổ sung trước mỗi bữa ăn.

Trung bình, những người tham gia có thêm 2 giờ mỗi ngày để lượng đường trong máu được bình thường hóa so với tuần tiêm đối chứng.

So với chất bổ sung có kiểm soát, mức đường huyết trung bình hằng ngày của những người tham gia thấp hơn 0,6 milimol/lít, theo Eat This, Not That!

Bỗng dưng tăng cân nhanh, không rõ nguyên nhân, có nguy hiểm không?

Trái với suy nghĩ của nhiều người, tăng cân không phải lúc nào cũng do ăn uống kém lành mạnh hay lười vận động. Trong một số trường hợp, người bị tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân có thể phải đến gặp bác sĩ kiểm tra.

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn bất ngờ bị tăng cân như căng thẳng, thiếu ngủ, mất cân bằng nội tiết hoặc suy giáp. Dùng một số lại thuốc cũng có thể dẫn đến tăng cân, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tăng cân không phải là điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tăng nhanh mà không rõ nguyên nhân thì có thể là dấu hiệu của bệnh lý nào đó.

Dưới đây là những nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây tăng cân nhanh:

Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là một dạng rối loạn nội tiết khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh thường ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chức năng nội tiết, dẫn đến tăng cân nhanh, kinh nguyệt không đều, vô kinh, lông trên cơ thể mọc nhiều, mụn trứng cá và các vấn đề khác.

Khi có những dấu hiệu này, người mắc nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra và điều trị. Để giảm cân, họ cần áp dụng chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thể dục thay vì áp dụng các chế độ ăn kiêng không phù hợp.

