Chế độ ăn uống số 1 để tránh bệnh gan nhiễm mỡ

Gan đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh và những lựa chọn thực phẩm bạn đưa ra có thể giúp ích hoặc cản trở hoạt động của cơ quan quan trọng này.

Ví dụ, chọn thực phẩm có nhiều chất xơ và vitamin C và E có thể giúp giữ cho gan khỏe mạnh, trong khi uống nhiều rượu hoặc ăn thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể gây ra hậu quả thực sự.

Bằng chứng mới cho thấy việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp chống lại một bệnh gan phổ biến: bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong nghiên cứu được công bố tháng 1.2022 trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra một nhóm hơn 1.400 người tham gia từ 65 tuổi trở lên, đánh giá hàm lượng chất béo trong gan và mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải của họ.

Họ không chỉ phát hiện ra rằng việc tuân thủ chặt chẽ hơn chế độ ăn kiêng này có liên quan đến hàm lượng mỡ gan thấp hơn, mà còn ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn và uống nhiều rượu hơn có liên quan đến hàm lượng mỡ gan cao hơn, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, ăn thịt trắng và protein có nguồn gốc thực vật và cắt giảm rượu cũng có thể có tác động tích cực đến gan của bạn.

Bệnh gan nhiễm mỡ thường là "một căn bệnh thầm lặng, ít hoặc không có triệu chứng", theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa và Bệnh thận (NIDDK) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, một bộ phận của Viện Y tế Quốc gia.

Nếu bạn gặp các triệu chứng, bệnh gan nhiễm mỡ có thể gây đau bụng hoặc mệt mỏi.





Những người bị tình trạng này có nguy cơ cao phát triển bệnh tim, huyết áp cao và bệnh tiểu đường loại 2, trong số các vấn đề sức khỏe khác.

Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm chế độ ăn kiêng giàu chất dinh dưỡng như đậu, trái cây và rau, các loại hạt, hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nó cũng liên quan đến việc tìm nguồn cung cấp chất béo chủ yếu từ dầu ô liu, cũng như ăn sữa, trứng và thịt gia cầm một cách điều độ và ăn rất ít thịt đỏ, nếu có.

"Một trong những kết quả phân tích của chúng tôi là, ở nhóm dân số lớn tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi, việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải càng cao thì nguy cơ bị gan nhiễm mỡ càng thấp", tác giả đầu tiên Luisa Lampignano nói với Eat This, Not That!, thay mặt cho tác giả chính Rodolfo Sardone.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ ra rằng, ngay cả khi họ đã tuân thủ tốt chế độ ăn Địa Trung Hải, những đối tượng tiêu thụ nhiều thịt đỏ và rượu có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn", tác giả Lampignano cho biết.

Tác giả Lampignano nói thêm rằng cần có thêm các nghiên cứu dọc (tức là dài hạn) và các thử nghiệm ngẫu nhiên để xác nhận những phát hiện này, theo Eat This, Not That!