5 tác dụng đáng ngạc nhiên của việc bổ sung vitamin D sau 50 tuổi

Một ngày nào đó chúng ta đang cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ của mình. Và rồi một ngày chúng ta thức dậy ở độ tuổi 50, và chúng ta thấy có tiếng kêu rắc rắc, rạn nứt và những cảm giác khác mà chúng ta chưa từng trải qua trước đây.

Thật không may, khi tuổi của chúng ta tăng lên, nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe như loãng xương, ung thư và tăng huyết áp cũng tăng theo. Nói cách khác, cơ thể 50 tuổi rất khác so với cơ thể 20 tuổi.

Và bởi vì điều này, việc bổ sung một số chất bổ sung có thể dẫn đến một số tác dụng đáng ngạc nhiên khi chúng ta đến một độ tuổi nhất định.

Vitamin D là duy nhất bởi vì, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể con người có thể tạo ra chất dinh dưỡng này. Nhưng vì hầu hết chúng ta không “tắm” ánh nắng mặt trời nhiều như trước đây, nên cơ hội để sản xuất ra loại vitamin quan trọng này bị giảm đi.

Thêm vào đó, khả năng sản xuất vitamin D của da ở người lớn tuổi được ước tính là khoảng 25% so với ở những người từ 20-30 tuổi tiếp xúc với cùng một lượng ánh sáng mặt trời.

Nếu bạn trên 50 tuổi và bạn thuộc đối tượng “ăn uống bổ sung vitamin D”, thì đây là một số tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải, theo Eat This, Not That!

1. Xương chắc khỏe hơn

Khi con người già đi, nguy cơ loãng xương của họ tăng lên.

Ở Mỹ, khoảng 10 triệu người lớn trên 50 tuổi bị loãng xương và 34 triệu người bị giảm khối lượng xương hoặc loãng xương.

May mắn thay, việc bổ sung vitamin D giúp mật độ khoáng xương cao hơn và giảm nguy cơ phát triển bệnh loãng xương (xương yếu hơn).

Đặc biệt đối với phụ nữ sau mãn kinh, việc chú trọng đến sức khỏe của xương là điều quan trọng nhất, vì nguy cơ gãy xương sẽ tăng lên.

2. Ít bị trầm cảm hơn

Hơn một nửa số trường hợp trầm cảm biểu hiện muộn hơn trong cuộc đời.

Và trầm cảm khởi phát muộn có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh, tăng nguy cơ tự tử, giảm chức năng thể chất, nhận thức và xã hội, và bỏ bê bản thân nhiều hơn, tất cả đều liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong.

Một số thụ thể vitamin D đã được xác định trong não ảnh hưởng đến tâm trạng, cho thấy rằng mức vitamin D thấp có thể liên quan đến suy giảm nhận thức và các triệu chứng trầm cảm.

Có mối liên hệ trực tiếp giữa nồng độ vitamin D thấp trong huyết thanh với nguy cơ trầm cảm cuối đời cao hơn.





Uống bổ sung vitamin D có thể giúp hỗ trợ mức vitamin D khỏe mạnh, có thể chống lại nguy cơ trầm cảm.

3. Có nguy cơ ung thư thấp hơn

Tuổi cao là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với một số bệnh ung thư.

Tỷ lệ mắc bệnh ung thư nói chung tăng đều đặn khi tuổi tác tăng lên, có nghĩa là tìm cách giảm nguy cơ khi tuổi tác tăng lên là chìa khóa quan trọng.

Kết quả từ một nghiên cứu được công bố trên BMJ cho thấy rằng lượng vitamin D cao có liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở cả nam giới và phụ nữ so với những người có lượng vitamin D thấp.

Nếu bạn đang dùng chất bổ sung vitamin D và kết quả là ở mức cao hơn, bạn cũng có thể nhận thấy nguy cơ mắc một số bệnh ung thư giảm.

4. Có huyết áp khỏe mạnh

Có mối liên quan giữa lượng vitamin D thấp và nhiều bệnh liên quan đến lão hóa, một trong số đó là tăng huyết áp.

Nguy cơ tăng huyết áp tăng lên đáng kể khi một người già đi.

Dữ liệu quan sát đã chỉ ra mối liên quan giữa mức vitamin D thấp và tỷ lệ tăng huyết áp cao cũng như nguy cơ tăng huyết áp.

Vì vậy, một tác dụng phụ đáng ngạc nhiên mà bạn có thể gặp phải nếu thường xuyên bổ sung vitamin D là huyết áp khỏe mạnh, mặc dù điều đó không có nghĩa là bạn không thể bỏ qua việc tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể, theo Eat This, Not That!

5. Có thể có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Khi một người già đi, hệ thống miễn dịch của họ dần dần suy giảm.

Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D huyết thanh thấp và tăng nguy cơ phát triển một số bệnh và rối loạn liên quan đến miễn dịch (bao gồm Covid-19) đã được nhận thấy.

Cùng với việc rửa tay và thực hiện theo tất cả các khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, đảm bảo mức vitamin D trong tầm kiểm soát có thể giúp bạn tránh xa bệnh tật.