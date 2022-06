Chuyên gia dinh dưỡng: 6 loại thực phẩm giúp bạn trẻ lâu

Khi tuổi của bạn ngày càng cao, bạn muốn làm bất cứ điều gì để tinh thần, cảm xúc và thể chất của bạn trẻ lâu.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn đang già đi, nhưng có nhiều cách bạn có thể giúp cơ thể làm chậm quá trình lão hóa, để bạn không cảm thấy mình già hơn.

Điều này có thể bao gồm các hoạt động từ thói quen tập thể dục đến thay đổi thói quen của bạn, đến việc bổ sung các loại thực phẩm khác nhau vào chế độ ăn uống của bạn.

Nếu bạn đang muốn kết hợp một số loại thực phẩm giúp giảm tuổi tác vào thói quen hằng ngày của mình, hãy xem một số chuyên gia trong Hội đồng chuyên gia y tế của trang web ở Mỹ Eat This, Not That! chia sẻ.

1. Quả mọng

Chuyên gia dinh dưỡng Sydney Greene cho biết: “Các loại quả mọng là nguồn chất chống oxy hóa mạnh sẽ quét sạch các gốc tự do. Các gốc tự do là một thành phần của lão hóa và có thể góp phần vào những thứ như đốm nắng, nếp nhăn và da khô/xỉn màu”.

Chất chống oxy hóa thường được biết đến là có siêu năng lực "chống lão hóa".

Các phân tử và vitamin này bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra bằng cách phản ứng với các gốc tự do, điều này ngăn cản các gốc tự do phản ứng với các phân tử và tế bào có lợi khác.

Các loại quả mọng khác nhau (và một số loại thực phẩm) có chứa các loại chất chống oxy hóa khác nhau. Tuy nhiên, quả việt quất là một trong những nguồn tốt nhất để cung cấp chất dinh dưỡng cho bạn.

2. Cải xoong (Watercress)

Cải xoong (còn gọi là cải xà lách xoong, xà lách xoong) là một loại rau có hương vị nhẹ, chứa nhiều beta carotene gấp 4 lần so với một quả táo và 100 gram cải xoong chứa 238% liều lượng vitamin K được khuyến nghị hằng ngày.

Những hợp chất này giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro cho biết: “Loại rau xanh này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng. Nó hoạt động như một chất khử trùng da và thực sự giúp tăng lưu lượng khoáng chất từ loại rau này đến các tế bào trong da. Về cơ bản, điều này làm tăng oxy cho da và ngăn ngừa lão hóa".

Chuyên gia Shapiro cũng cho rằng cải xoong chứa nhiều vitamin A và C, cả hai đều là chất chống oxy hóa mạnh chống lại các gốc tự do. Cải xoong cũng rất giàu canxi, giúp giữ cho xương của bạn chắc khỏe khi bạn có tuổi, theo Eat This, Not That!

3. Quả bơ





Chuyên gia Greene nói: “Quả bơ là một nguồn cung cấp vitamin E đáng kinh ngạc. Vitamin E trong quả bơ cũng giúp có lợi cho da, móng tay và tóc. Các axit béo có trong quả bơ giúp nuôi dưỡng cơ thể với chất béo và khoáng chất cần thiết để duy trì lượng dầu khỏe mạnh”.

Loại trái cây này cũng giúp cho cơ thể bạn khỏi các bệnh khác có thể khiến cơ thể bạn già đi mau hơn. Điều này bao gồm khả năng giảm huyết áp, giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa, giảm cholesterol "xấu" (LDL) và bảo vệ tim của bạn.

4. Quả ớt đỏ

Những loại rau này rất giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa được gọi là carotenoid.

Chuyên gia dinh dưỡng Shapiro nói: “Carotenoids tạo cho ớt có màu vàng đỏ và chống lại chứng viêm nhiễm, đồng thời giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các yếu tố môi trường”, theo Eat This, Not That!

Ớt chuông cũng rất tốt để giảm cân và được sử dụng rất đa dạng. Dù sống hay nấu chín, bạn có thể cho chúng vào hầu hết các món ăn để có thêm một chút giòn hoặc hương vị.

5. Hạnh nhân

Chuyên gia dinh dưỡng Shapiro cho biết: “Những loại hạt này chứa nhiều vitamin E giúp phục hồi tổn thương da”.

Shapiro giải thích thêm rằng hạnh nhân cũng giàu chất xơ, chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và tiểu đường loại 2, đồng thời thúc đẩy chức năng nhận thức khi bạn có tuổi.

6. Thực phẩm trong chế độ ăn Địa Trung Hải

Chuyên gia dinh dưỡng Greene nói: “Khi nghĩ đến việc giữ cho bộ não của bạn luôn nhạy bén và trẻ trung, hãy nghĩ đến các loại thực phẩm có trong chế độ ăn Địa Trung Hải.

Các nghiên cứu cho thấy việc tuân thủ nhiều hơn chế độ ăn Địa Trung Hải có liên quan đến việc suy giảm nhận thức chậm hơn", theo Eat This, Not That!

Chế độ ăn Địa Trung Hải có liên quan đến các kỹ năng tư duy mạnh mẽ hơn sau này trong cuộc sống, giúp bạn tinh thần nhạy bén trong suốt giai đoạn sau của cuộc đời.

Chế độ ăn uống này cũng rất tích cực cho tim và có liên quan đến một cuộc sống thọ hơn.

Một số thực phẩm trong chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm các loại hạt, cá, ô liu, các loại đậu và gia vị.