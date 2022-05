Chuyên gia: 8 loại thực phẩm giảm cân thực sự hiệu quả

Sydney Spiewak, chuyên gia dinh dưỡng tại Clinical Weight Loss and Wellness ở Mỹ, cho biết: “Có rất nhiều lợi ích khi ăn thực phẩm giảm cân lành mạnh. Chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, béo phì và bệnh tiểu đường loại 2. Hơn nữa, chúng có thể giúp cung cấp cho mọi người nhiều năng lượng hơn trong suốt cả ngày và thậm chí cải thiện tâm trạng của ai đó!".

Dưới đây là 19 loại thực phẩm giảm cân thực sự hiệu quả mà các chuyên gia giới thiệu, theo Eat This, Not That!

1. Nghệ

“Nghệ được coi là ngôi sao của tất cả các loại gia vị và là một trong những loại gia vị tốt nhất và an toàn nhất cho mọi lứa tuổi.

Có hơn 1.000 nghiên cứu đã chứng minh tác dụng bảo vệ của hợp chất hoạt tính - curcumin - mà các nhà nghiên cứu đã tìm thấy để tăng giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể", chuyên gia về Ayurvedic (y học cổ truyền Ấn Độ) và là chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Sapna Punjabi-Gupta, người tổ chức các lớp học nấu ăn trực tuyến với các công thức nấu ăn ngon lấy cảm hứng từ nguồn gốc Ấn Độ của cô và cống hiến suốt đời cho chế độ ăn chay tại bespiced.com, cho biết.

"Ayurveda coi nghệ là một trong những loại thuốc tốt nhất của tự nhiên… Nó không chỉ được sử dụng để nấu ăn mà còn được sử dụng để điều trị trong y học Ayurvedic", chuyên gia Punjabi-Gupta cho biết thêm.

2. Tinh bột kháng

"Không giống như các loại tinh bột điển hình làm tăng mức insulin của bạn và khiến bạn đói, tinh bột kháng là người bạn giúp giảm cân", tiến sĩ Vikki Petersen, bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng được chứng nhận, bác sĩ nắn khớp xương và bác sĩ y học chức năng được chứng nhận, cho biết.

"Ăn khoai tây đã được nấu chín và sau đó để nguội (hãy nghĩ đến món salad khoai tây) cùng với đậu nấu chín (đậu trắng và đậu tây đứng đầu danh sách) sẽ cung cấp cho bạn một lượng lớn tinh bột kháng bảo vệ. Bạn sẽ hài lòng và sẽ có các vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột để thúc đẩy quá trình giảm cân", tiến sĩ Petersen cho biết thêm, theo Eat This, Not That!

3. Quả bơ

Tiến sĩ Petersen nói: “Thưởng thức nửa quả bơ mỗi ngày trong một ly sinh tố hoặc món salad của bạn sẽ làm tăng cảm giác no và khuyến khích giảm cân. Bơ có nhiều chất xơ và được biết là có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn, một chìa khóa để giảm cân".

Jessica Mazzucco, huấn luyện viên thể hình được chứng nhận và là người sáng lập của The Glute Recruit (Mỹ), cho biết: "Bơ rất ngon và bổ dưỡng. Chúng có thể được thêm vào món salad và trứng tráng để ăn ngon. Chúng là một nguồn chất xơ tuyệt vời với lượng từ 11 đến 17 gram mỗi loại và chứa chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho tim mạch”.

“Bơ cũng sẽ khiến bạn no lâu. Bơ là một loại thực phẩm chiến thắng với gần 20 chất dinh dưỡng thiết yếu như axit folic, kali, chất xơ và vitamin E. Đừng ăn quá nửa cốc mỗi ngày để tránh vượt quá lượng calo bạn muốn", huấn luyện viên Mazzucco lưu ý.

4. Chế độ ăn kiêng và các loại đậu

Chuyên gia Punjabi-Gupta nói: “Các loại đậu như đậu lăng, đậu xanh và đậu Hà Lan khô… rất giàu protein, vitamin và chất xơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn đậu thường xuyên có thể hỗ trợ giảm cân và giảm cân lành mạnh”.

“Hãy thay thế protein động vật của bạn bằng protein thực vật một vài lần một tuần", chuyên gia Punjabi-Gupta đề nghị.





5. Quả anh đào

“Anh đào có hàm lượng calo thấp, có nghĩa là một cốc anh đào ít hơn 100 calo. Anh đào cũng rất giàu vitamin giúp tăng cường sự trao đổi chất của chúng ta. Chúng cũng chứa đầy anthocyanins, giúp tăng cường các enzym chống lại chất béo”, chuyên gia dinh dưỡng Spiewak nói.

6. Bít tết

Huấn luyện viên Mazzucco nói: “Điều này có thể gây ngạc nhiên khi thấy trong danh sách các loại thực phẩm giảm cân nhưng nguồn protein này lại cần thiết để giảm cân”.

"Chúng tôi nghe rất nhiều lời bàn tán tiêu cực về thịt đỏ, nhưng nếu bạn chọn chất lượng cao, phần nạc và ăn chúng một cách vừa phải mà không có bất kỳ loại nước sốt béo như Bernaise hoặc BBQ hoặc Hollandaise, thì bít tết là một chất bổ sung đầy đủ.

Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng bạn không nên ăn quá 18 ounce (khoảng 510 gram) thịt đỏ mỗi tuần.

Nói chung, ăn một chế độ ăn giàu protein có thể hỗ trợ đốt cháy nhiều calo hơn vì nó đòi hỏi nhiều calo để phân hủy protein hơn các chất dinh dưỡng khác.

Một miếng bít tết 8 ounce (226 gram) không có nước sốt có 614 calo, 632 mg kali và 56 gram protein", huấn luyện viên giải thích, theo Eat This, Not That!

7. Bơ đậu phộng và bơ hạnh nhân

Tiến sĩ Petersen cho biết: “Cả bơ đậu phộng và bơ hạnh nhân đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa, nguyên nhân gốc rễ của bệnh béo phì cùng với bệnh tiểu đường loại 2”.

"Các loại bơ hạt không đường có tác dụng làm bạn hài lòng và tăng độ nhạy cảm với leptin, loại hormone gây cảm giác no của bạn. Một khẩu phần là 2 muỗng canh, bạn có thể chia đôi trong ngày hoặc dùng 1 muỗng canh và thưởng thức vài lần mỗi tuần. Có thể thêm vào sinh tố buổi sáng, bánh pudding hạt chia hoặc bột yến mạch buổi sáng", tiến sĩ Petersen nói thêm.

8. Thì là

Chuyên gia Punjabi-Gupta nói: “Thì là là một trong số ít loài thực vật có tất cả - rau, thảo mộc, gia vị. Nó là một thành phần quan trọng trong nhiều hỗn hợp gia vị của Ấn Độ. Nó có vị ngọt và làm se, và có khả năng làm mát (virya)”.

“Nó là một chất hỗ trợ tiêu hóa tuyệt vời - làm dịu tiêu hóa, nhuận tràng nhẹ và lợi tiểu. Nó có thể có hương vị mạnh và phối hợp tốt trong các công thức nấu ăn mặn và ngọt. Thì là là một nguồn giàu chất xơ, giúp bạn no lâu hơn, ngăn chặn cảm giác thèm ăn và ăn quá nhiều", chuyên gia Punjabi-Gupta nói thêm, theo Eat This, Not That! (còn tiếp)