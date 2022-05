Chuyên gia: Đây là chế độ ăn uống tốt nhất để giảm huyết áp

Nếu bạn đang đối phó với huyết áp cao, rất có thể bác sĩ đã cố gắng cung cấp cho bạn các cách để giảm huyết áp, chẳng hạn như xây dựng thói quen tập thể dục và điều chỉnh những gì bạn ăn và uống. Những điều này có thể làm giảm huyết áp của bạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải tuân theo các chế độ ăn kiêng cụ thể để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đặc biệt, một chế độ ăn kiêng thực sự có tác dụng giúp giảm huyết áp.

Theo Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Sports Nutrition Playbook, chế độ ăn uống tốt nhất để giúp giảm huyết áp là Chế độ ăn kiêng DASH.

Chế độ ăn kiêng DASH là gì?

Chuyên gia dinh dưỡng Goodson cho biết: “Chế độ ăn kiêng DASH, hay các phương pháp tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn chặn tăng huyết áp, được thiết kế để giúp những người bị huyết áp cao giảm huyết áp.

Huyết áp cao là nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch, kẻ giết người số 1 của đàn ông và phụ nữ ở Mỹ. Vì vậy, việc cải thiện huyết áp là cần thiết cho trái tim của bạn".

Theo chuyên gia Goodson, chế độ ăn uống này bao gồm các loại thực phẩm giàu canxi, kali và magiê.

Những chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm huyết áp và cũng ít natri, chất béo bão hòa và đường bổ sung.

Nó cũng bao gồm việc hạn chế lượng natri ăn vào từ 1.500 đến 2.300 mg mỗi ngày.





Chế độ ăn kiêng DASH cũng khuyến khích ăn protein nạc hằng ngày (chẳng hạn như cá, đậu và thịt gia cầm) cũng như nhiều khẩu phần chất béo lành mạnh trong suốt cả tuần.

Chất béo lành mạnh có thể bao gồm các loại hạt, hạt và dầu lành mạnh.

Ăn ít hơn 2.300 mg natri mỗi ngày

Chuyên gia Goodson nói: “Một khuyến nghị chính là ăn ít hơn 2.300 mg natri mỗi ngày.

Mặc dù điều đó nghe có vẻ nhiều nhưng sự thật là thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhà hàng và thức ăn nhanh có rất nhiều natri. Và trong một số trường hợp, chỉ một loại thực phẩm có thể “giúp” bạn nạp vào cơ thể hơn 2.300 miligram natri mỗi ngày".

Chuyên gia Goodson gợi ý bạn nên nấu ăn ở nhà và nêm nếm thức ăn của bạn bằng các loại thảo mộc và gia vị thay vì muối, điều này sẽ giúp cắt giảm lượng natri.

Cùng với việc giảm lượng natri, những người đang theo Chế độ ăn kiêng DASH cũng nên hạn chế các loại đường bão hòa và bổ sung một cách thường xuyên.

Ngoài việc ăn kiêng, họ cũng nên tập thể dục, vì tập thể dục cũng có thể giúp giảm huyết áp, theo Eat This, Not That!