Tuần vừa qua, các bác sĩ đã báo cáo trên tạp chí Circulation rằng huyết áp của người Mỹ đã tăng một cách đáng báo động trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Ngày nay, khoảng một nửa số người Mỹ bị cao huyết áp (tăng huyết áp), một tình trạng sức khỏe có thể gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể.

Tác giả chính của nghiên cứu viết: “Ngay cả những thay đổi nhỏ về huyết áp trung bình trong dân số cũng có thể có tác động rất lớn đến số lần đột quỵ, suy tim và đau tim mà chúng ta có thể gặp phải trong những tháng tới”.

Năm 2019, huyết áp cao là nguyên nhân chính gây ra hơn 500.000 ca tử vong trên toàn nước Mỹ.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu số 1 cho thấy bạn bị cao huyết áp.

1. Dấu hiệu chắc chắn bạn bị cao huyết áp

Cách chắc chắn duy nhất để biết liệu huyết áp của bạn có cao hay không là kiểm tra nó.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, huyết áp là bình thường nếu nó đo ở tâm thu từ 120 trở xuống (số bên trên) và 80 hoặc thấp hơn ở tâm trương (số bên dưới), theo Eat This, Not That!

Nếu huyết áp của bạn từ 120 đến 129 tâm thu, và vẫn thấp hơn 80 tâm trương, nó được coi là cao.

Nếu huyết áp của bạn từ 130 đến 139 tâm thu, hoặc 80 đến 89 tâm trương, điều đó có nghĩa là huyết áp cao giai đoạn 1 (tăng huyết áp).

Nếu huyết áp của bạn trên 140 tâm thu hoặc trên 90 tâm trương, đó là dấu hiệu huyết áp cao giai đoạn 2 (tăng huyết áp).

Nếu huyết áp của bạn trên 180 tâm thu và/hoặc 120 tâm trương, đó là tình trạng tăng huyết áp, một trường hợp cấp cứu y tế. Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt.

2. Nguy cơ cao huyết áp

Huyết áp cao là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Nó có nghĩa là máu đang di chuyển qua các mạch máu với một lực quá lớn.

Theo thời gian, điều đó có thể gây căng thẳng và làm hỏng các mạch máu, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như:

Đau tim hoặc suy tim

Đột quỵ

Bệnh thận hoặc suy

Vấn đề cuộc sống





Mù lòa

Rối loạn chức năng tình dục...

3. Nghiên cứu phát hiện điều gì?

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu sức khỏe của hơn 500.000 người Mỹ và phát hiện ra rằng mỗi tháng trong thời kỳ đại dịch Covid-19, huyết áp tăng trung bình 1,1 đến 2,5 mm thủy ngân (mmHg) tâm thu và 0,14 đến 0,53 mmHg tâm trương.

Đây là trường hợp cho cả phụ nữ và nam giới, bất kể tuổi tác.

Tờ New York Times đưa tin: “Nguyên nhân của sự gia tăng huyết áp nói chung là không rõ ràng. Các lý do có thể bao gồm sự gia tăng uống rượu, giảm tập thể dục, căng thẳng gia tăng, giảm số lần đi khám của bác sĩ và ít tuân thủ chế độ dùng thuốc hơn".

Tiến sĩ Donald M. Lloyd-Jones, Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho biết: “Nó có thể là do nhiều yếu tố. Nhưng tôi nghĩ một điểm mấu chốt là chúng ta biết rất nhiều người đã mất liên lạc với hệ thống chăm sóc sức khỏe, và mất kiểm soát huyết áp và bệnh tiểu đường", theo Eat This, Not That!

4. Triệu chứng của bệnh cao huyết áp

Một lần nữa, cách chắc chắn duy nhất để biết bạn có bị cao huyết áp hay không là kiểm tra huyết áp.

Hầu hết thời gian, huyết áp cao không có triệu chứng. Nó được coi là "kẻ giết người thầm lặng".

Kiểm tra huyết áp cao rất dễ dàng và không gây đau đớn, và nếu huyết áp của bạn cao, có nhiều điều bạn có thể làm, để giảm nó xuống mức lành mạnh, theo Eat This, Not That!

5. Cách điều trị cao huyết áp

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, có một số bước hiệu quả nhất bạn có thể thực hiện để giảm huyết áp cao:

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh với hạn chế natri (muối)

Uống rượu ở mức độ rất ít (hoặc kiêng luôn)

Tập thể dục đều đặn

Giảm căng thẳng

Duy trì cân nặng hợp lý

Bỏ thuốc lá

Dùng các loại thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ