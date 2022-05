Phát hiện mới: Ăn sáng giờ này giúp kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu mới phát hiện, ăn sáng sớm là bí quyết để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và cholesterol cao, từ đó kéo dài tuổi thọ.

Chế độ ăn uống kém lành mạnh là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca tử vong trên toàn cầu hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác, kể cả hút thuốc, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet.

Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chế độ ăn uống có thể làm tăng tuổi thọ. Thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ăn uống lành mạnh có thể kéo dài tuổi thọ từ 6 - 7 năm đối với người trung niên và đến 10 năm ở người trẻ.

Các yếu tố nguy cơ tử vong hàng đầu trong chế độ ăn uống là chế độ ăn có nhiều muối, ít ngũ cốc nguyên hạt, ít trái cây, ít các loại hạt, ít rau và ít chất béo omega-3.

Vậy đâu là thời điểm tốt nhất để ăn sáng?

Bữa sáng được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày - nhưng các chuyên gia hiện tin rằng ăn bữa sáng vào lúc bình minh có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Nghĩa là ăn bữa sáng lúc 7 giờ sáng có thể tăng tuổi thọ của bạn. Nhưng đợi đến 10 giờ mới ăn lại làm tăng nguy cơ tử vong sớm, theo nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu từ đại học City University of New York (Mỹ) đã theo dõi hơn 34.000 người trên 40 tuổi trong vài thập kỷ.

Những người tham gia đã ghi lại thời gian ăn uống và các nhà khoa học đã đối chiếu thời gian này với tỷ lệ tử vong trong suốt quá trình nghiên cứu.





Kết quả, được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Journal of Nutrition, đã phát hiện những người ăn sáng trong khoảng thời gian từ 6 - 7 giờ sáng, có nguy cơ tử vong sớm vì các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim hoặc ung thư - thấp hơn 6% so với những người thường ăn sáng lúc 8 giờ; và thấp hơn 12% so với người ăn sáng lúc 10 giờ, theo Express.

Kết quả cũng cho thấy đối với những người ăn sáng muộn hơn, cơ thể dần tạo ra ít insulin hơn và gây tăng lượng đường trong máu - dẫn đến bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim.

Về những loại thực phẩm tồi tệ nhất để tiêu thụ vào bữa sáng, nên tránh đồ ngọt và đồ nướng, theo Express.

Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký của Mỹ Sarah Elder cho biết, cơ thể sử dụng nhiều năng lượng dự trữ để tăng trưởng và sửa chữa trong suốt đêm. Ăn bữa sáng cân bằng giúp tăng mức năng lượng, mức protein và canxi đã tiêu hao suốt đêm.

Do đó, bữa sáng là một phần của quá trình hồi phục của cơ thể sau một đêm dài.

Ăn sáng đúng loại thực phẩm vào đúng thời điểm giúp cân bằng lượng hoóc môn và lượng đường trong máu, cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày, theo Express.