Phát hiện mới: Thói quen uống tốt nhất để kiểm soát bệnh tiểu đường

Trong nghiên cứu, 18 người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã uống một liều 100 ml pha sẵn có chứa một lượng nhỏ whey protein.

Họ sẽ uống đồ uống 10 phút trước bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trong hơn một tuần.

Trong một tuần riêng biệt, những người cùng tham gia đã uống một liều thuốc đối chứng mà không có whey protein.

Mức đường huyết được theo dõi liên tục tự động trong suốt tuần.

Kết quả cho thấy mức đường huyết ổn định hơn khi tiêu thụ whey protein bổ sung trước mỗi bữa ăn.

Trung bình, những người tham gia có thêm 2 giờ mỗi ngày để lượng đường trong máu được bình thường hóa so với tuần tiêm đối chứng.

So với chất bổ sung có kiểm soát, mức đường huyết trung bình hằng ngày của những người tham gia thấp hơn 0,6 milimol/lít, theo Eat This, Not That!

Whey protein là gì?

Whey protein là một trong những protein chính được tìm thấy trong các sản phẩm sữa. Là một sản phẩm phụ tách ra từ quá trình sản xuất phô mai.

Whey protein có nguồn gốc từ động vật, có nghĩa là nó sẽ có tất cả các axit amin thiết yếu một cách tự nhiên, bao gồm các axit amin chuỗi nhánh (BCAA), giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và tổng hợp cơ bắp.





Whey protein cũng khá giàu canxi, chất béo lành mạnh và các hợp chất có lợi khác như axit béo omega-3.

Tác dụng của whey protein cũng giúp hồi sinh insulin. Người ta đã chứng minh rằng whey protein được tiêu thụ trước bữa ăn có nhiều carbohydrate có thể kích thích bài tiết insulin và hormone incretin.

Nó cũng có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày - một tình trạng ảnh hưởng đến các cơ dạ dày và ngăn cản quá trình làm rỗng dạ dày thích hợp.

Điều này có thể dẫn đến giảm đáng kể đường huyết sau ăn - một xét nghiệm đường huyết xác định lượng glucose trong huyết tương sau bữa ăn - ở bệnh tiểu đường loại 2.

Thêm một nghiên cứu về sử dụng whey protein

Một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition đã cho thấy các nhà nghiên cứu sử dụng whey protein như một chất bổ sung cho bữa ăn giàu chất béo ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Họ xác định rằng whey protein hoạt động tốt hơn các protein khác (chẳng hạn như cá hoặc lòng trắng trứng) về mặt cải thiện lipid máu sau ăn - sự gia tăng triglyceride lưu hành có chứa lipoprotein sau khi ăn một bữa ăn.

Điều này làm cho nó trở thành một loại protein rất có lợi (nếu được tiêu thụ với tỷ lệ thích hợp), theo Eat This, Not That!