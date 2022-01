Phát hiện mới về vô sinh ở nam giới

Cả nam giới và phụ nữ đều có thể gặp các vấn đề liên quan đến vô sinh, và nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa là bước đầu tiên hợp lý trong hành trình của bạn.

Đột biến mới được phát hiện là nguyên nhân gây vô sinh nam

Trong những năm qua, cộng đồng y tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong khả năng xác định chính xác và thậm chí chữa khỏi nhiều chướng ngại cản trở việc mang thai.

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (Anh) đã phát hiện ra một quá trình di truyền mà họ tin là yếu tố góp phần gây ra các loại vô sinh chính ở nam giới, theo Eat This, Not That!

Khám phá nguồn gốc của nguyên nhân khiến nam giới bị vô sinh mang lại một mức độ lạc quan phi thường trong việc điều trị cho bệnh nhân vô sinh.

Kết quả của những thí nghiệm này đã được công bố gần đây trên tạp chí Nature Communications, và chúng chỉ ra rằng các đột biến xảy ra trong quá trình sinh sản.

Người ta lưu ý rằng những đột biến này không phải di truyền từ cha hoặc mẹ, mà là những thay đổi xảy ra ở nam giới trong quá trình sao chép DNA và được coi là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.

Thông tin mới tìm thấy này có thể cung cấp câu trả lời cho những người hiếm muộn đang cố gắng thụ thai không thành công

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Giáo sư Joris Veltman, Trưởng khoa Khoa học Sinh học tại Đại học Newcastle.

Giáo sư Veltman giải thích: “Đây là một sự thay đổi mô hình thực sự trong hiểu biết của chúng tôi về nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Hầu hết các nghiên cứu di truyền đều xem xét nguyên nhân vô sinh do di truyền lặn, theo đó cả cha và mẹ đều là người mang đột biến gien và vô sinh xảy ra khi con trai nhận được cả hai bản sao đột biến, dẫn đến khả năng sinh sản của họ có vấn đề.





Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện ra rằng các đột biến xảy ra khi DNA được sao chép trong quá trình sinh sản ở cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc vô sinh ở con trai của họ", theo Eat This, Not That!

Dữ liệu từ nghiên cứu này chỉ ra rằng một nửa số trường hợp các cặp vợ chồng khác giới đang giải quyết vô sinh có liên quan đến nam giới. Ngoài ra, 7% nam giới bị vô sinh.

Thông tin mới tìm thấy này có ý nghĩa lớn trong việc làm tăng hy vọng cho những người hiếm muộn đang cố gắng thụ thai mà chưa thành công và nó có thể dẫn đến các lựa chọn thay thế bổ sung cho họ trong hành trình của mình.

Tiếp theo là gì?

Vì vậy, những gì tiếp theo trong chương trình nghị sự trong phổ vô sinh? Các nhà nghiên cứu muốn tiếp tục quan sát của họ bằng cách tăng cơ sở bệnh nhân của họ trên toàn thế giới.

Giai đoạn tiếp theo sẽ không chỉ bao gồm nghiên cứu những cá nhân đang trải qua vô sinh, mà còn cả cha mẹ của họ.

Kế hoạch của các nhà khoa học là nghiên cứu sâu hơn những gien đột biến này và quan sát ảnh hưởng của quá trình tạo tinh trùng và khả năng sinh sản của con người, theo Eat This, Not That!