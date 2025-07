Chàng trai Đà Lạt thủ khoa khối D07

Ngày 17.7, sau nhiều lần liên lạc, em Trần Vĩnh Khang mới nghe điện thoại. Em cho biết đang cùng gia đình đi du lịch ở biển Quy Nhơn. "Em khá bất ngờ vì không nghĩ mình đạt được 29 điểm, thủ khoa khối D07. Hôm làm bài thi môn tiếng Anh và toán em cảm thấy rất khó", Khang nói.

Trần Vĩnh Khang học sinh lớp 12 tin Trường THPT chuyên Thăng Long (TP.Đà Lạt cũ) đạt thủ khoa khối D07 ẢNH: NVCC

Khang cho biết thêm quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mỗi ngày em dành 1 đến 2 tiếng để ôn và làm bài tập. Là học sinh chuyên tin nhưng Khang lại yêu thích môn tiếng Anh nhất. Trước kỳ thi Khang không cảm thấy bị áp lực, rất thoải mái khi bước vào phòng thi. Thi xong Khang cũng không dò đáp án để đoán điểm mà chờ đến ngày Bộ GD-ĐT công bố.

Khang là anh cả trong gia đình có 2 anh em, em gái Khang mới học xong lớp 4. Những ngày cuối tuần, Khang thường đi chơi bóng bàn hoặc bơi lội để thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Từ cuối tuần trước Khang cùng gia đình đi du lịch hè. Khi đang ở Quy Nhơn dò điểm mới biết mình đạt thủ khoa khối D07.

Trần Vĩnh Khang cùng em gái đang đi nghỉ hè vùng biển ẢNH: NVCC

Khi nói về dự định chọn học trường ĐH nào sắp tới, Khang cho biết sẽ học ngành khoa học máy tính nhưng đang do dự học Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM hoặc ĐH Bách khoa Hà Nội. Khang cho biết thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 Khang đạt 1006 điểm, đợt 2 đạt 1024 điểm. Xét tuyển tài năng diện 1.3 của ĐH Bách Khoa Hà Nội đạt 96.84/100 điểm; tiếng Anh Khang đạt IELTS 8.0 năm lớp 12.

Như Thanh Niên đã thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tỉnh Lâm Đồng có thủ khoa khối D07 toàn quốc là Trần Vĩnh Khang, học sinh lớp 12 tin Trường THPT chuyên Thăng Long (TP.Đà Lạt cũ) với tổng điểm thi 29 gồm toán: 9,5; hóa:10; tiếng Anh: 9,5.

Thầy Đào Mạnh Trinh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thăng Long không giấu được niềm vui: "Khi biết em Trần Vĩnh Khang đạt thủ khoa khối D07, thầy trò trường chúng tôi rất vui, vì sau 7 năm trường mới có học sinh đạt thủ khoa, đây là niềm tự hào của gia đình và nhà trường".

Trần Vĩnh Khang (bên trái) cùng gia đình ẢNH: NVCC

Còn thầy Huỳnh Phước Hải, chủ nhiệm lớp của Khang, cho biết trong suốt 3 năm học tại trường, em Khang luôn là học sinh chăm ngoan, lễ phép, chấp hành tốt nội quy trường lớp. Là học sinh chuyên tin, Khang học đều tất cả các môn học, nổi bật là môn hóa học và môn tiếng Anh, được giáo viên và bạn bè đánh giá cao. Bên cạnh học tập tốt, em Khang tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường và các cấp tổ chức; em luôn hòa nhã, thân thiện với bạn bè, có ý thức giúp đỡ các bạn trong quá trình học tập và rèn luyện. Khang xứng đáng là tấm gương cho các bạn noi theo.

Khang học sinh xuất sắc năm học lớp 12, và là học sinh giỏi năm học lớp 10 và 11. ẢNH: NVCC

Thầy Hải cho biết thêm Khang đạt giải I cấp tỉnh kỳ thi Olympic tiếng Anh học sinh - sinh viên do Đoàn thanh niên phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức năm học 2024–2025, giải I cấp tỉnh kỳ thi "Chinh phục tiếng Anh - English Beat" do Mobifone phối hợp Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức năm học 2024–2025; giải khuyến khích cấp tỉnh kỳ thi vô địch Tin học văn phòng cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức năm học 2024–2025. Đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic hóa học lần thứ 2 do Hội Hóa học Việt Nam chủ trì năm học 2024–2025. Năm học 2024–2025, Khang đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Anh văn; trước đó đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn hóa học năm học 2023–2024. Là học sinh xuất sắc năm học lớp 12, là học sinh giỏi năm học lớp 10 và 11.