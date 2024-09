Chàng trai đạt IELTS 9.0 dạy tiếng Anh miễn phí trên mạng xã hội

Anh Nguyễn Hoàng Huy (30 tuổi), nghiên cứu sinh của University of New Hampshire (Mỹ) và Nanyang Technological University (Singapore), đồng thời là Giám đốc điều hành Trung tâm ngoại ngữ The Forum (Bà Rịa-Vũng Tàu). Anh đạt chứng chỉ IELTS 9.0, nổi tiếng từ các buổi livestream dạy tiếng Anh miễn phí trên TikTok.

"Người thầy quốc dân" Anh Huy đạt IELTS 9.0, kết quả này anh nhận được vào đầu tháng 8 qua. Tôi hỏi: "Hành trình dạy trực tuyến miễn phí từ khi nào?", thì anh chia sẻ: "Đầu năm 2024, tôi bắt đầu việc dạy tiếng Anh miễn phí bằng cách livestream (phát trực tiếp) trên nền tảng TikTok. Tôi thường có lịch cố định dạy vào các tối thứ ba, năm, bảy lúc 9 giờ 45. Mỗi buổi học sẽ duy trì từ 1,5 - 2 giờ đồng hồ. Nhưng có buổi nhiều thời gian, tôi dạy từ 3 - 4 tiếng". Anh Nguyễn Hoàng Huy nổi tiếng với các buổi livestream dạy tiếng Anh miễn phí trên TikTok ẢNH: NVCC Anh cho biết thêm, số lượng theo dõi vào một thời điểm thường là hơn 2.000 người, người xem livestream đến từ nhiều tỉnh thành. Anh thường ghi hình lại rồi đưa lên YouTube để nếu ai đó không thể thức khuya cũng có thể xem lại. Khi được hỏi về cơ duyên trở thành "người thầy quốc dân" của nhiều người luyện IELTS, anh Huy nói: "Ban đầu tôi phát trực tiếp cho vui nhân dịp tết để truyền đạt kiến thức cho một số bạn, nhưng không ngờ lại được cộng đồng mạng biết đến và ủng hộ nhiều như vậy. Thấy được nhiều người quan tâm nên tôi cũng cố gắng làm. Tính đến bây giờ là gần 200 lần live, 600 giờ phát trên YouTube". "Sau buổi livestream, tôi cũng gửi tài liệu cho các bạn. Hiện nay, tôi có tổng cộng 6 group Zalo (mỗi group 1.000 người), và cộng đồng trên Facebook là 33.000 người. Họ thường vào tải file tài liệu sau buổi livestream", anh thông tin thêm. Anh lấy người học là động lực để phấn đấu duy trì việc giảng dạy miễn phí ẢNH: NVCC Anh Huy tự nhận mình là người rất ngại xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. "Ngày trước, nhiều bạn bảo tôi lên dạy trực tuyến nhưng tôi không làm được. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để dạy tiếng Anh cho những người có nhu cầu học nhưng thiếu điều kiện", anh chia sẻ. Anh cho rằng khi xuất hiện nhiều trên mạng xã hội thì chắc chắn sẽ có những nhận xét không hay. "Đặc biệt là dạy tiếng Anh nên có thể dễ bị bắt lỗi từng từ. Tôi rất ngại, nhưng cứ cố gắng làm thôi. Bởi vì tôi cũng là người bình thường, không thể tránh những sai sót nhưng luôn cố gắng giúp đỡ cộng đồng trong khả năng", anh tâm sự. Hạnh phúc khi thấy người học tốt lên từng ngày Nói về lý do đang bận việc học và làm, nhưng vẫn duy trì livestream dạy tiếng Anh miễn phí, anh Huy nói: "Điều tôi muốn làm là vì cảm thấy công sức của mình được người học đón nhận rất nhiều. Nhiều người đang gặp khó khăn, không phải ai cũng có thể đến trung tâm học IELTS được. Nên tôi nghĩ đóng góp một chút công sức cho những ai không thể học trực tiếp thì có thể học qua livestream miễn phí này". Anh Huy hạnh phúc vì giúp được nhiều bạn gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh ẢNH: NVCC Anh tâm sự thêm: "Nhiều khi quá bận nhưng tôi vẫn cố gắng tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào dạy luôn. Tôi biết nhiều người rất giỏi nhưng còn hạn chế về tiếng Anh. Cho nên tôi muốn mang những kiến thức có được giúp đỡ mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ". Chia sẻ về niềm vui khi dạy tiếng Anh miễn phí, anh Huy nói: "Điều ấn tượng nhất là nhiều bạn trước đây khi thi viết tiếng Anh điểm thấp, nhưng sau khi học từ những buổi livestream, điểm writing (viết) cao nhất trong tất cả kỹ năng, có nhiều bạn thi đạt đến 8.0. Một số bạn đã lưu lại hết các livestream để học nên đạt điểm cao khi thi. Điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc". Chia sẻ về bí quyết học và thi tốt tiếng Anh, anh Huy nói: "Các bạn phải có mục tiêu cụ thể và môi trường nói được tiếng Anh thường xuyên. Hiện nay, công nghệ phát triển nên phải tận dụng, nếu không trò chuyện được với người khác thì có thể nói với AI, chat GPT. Mỗi người cần tìm ra cách học thông minh, sử dụng công nghệ nhiều, thông qua đó tiết kiệm được tài chính. Nên chú ý học cho đúng và đủ. Phải hiểu rằng ngữ pháp là cái quan trọng nhất, mình nên đặt lên hàng đầu, rồi sau đó mới học những kỹ năng khác". Nguyễn Lê Ngọc Ly, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, là người học theo livestream trên TikTok do anh Huy miễn phí từ những ngày đầu, chia sẻ: "Cách dạy của anh Huy rất hay và thu hút. Anh chỉ cho những tip (mẹo) làm bài mà mọi người đều có thể áp dụng được và làm tốt". Ly bộc bạch: "Khi mới biết anh Huy thì writing của mình ở mức 7.0 điểm, và không biết làm cách nào để vượt qua số điểm đó, mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không hiệu quả. Sau khi học anh Huy, mình có thi lại và đạt 7.5 ở kỹ năng writing, số điểm mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngày trước, mình đi thi không có thời gian kiểm tra lại bài, nhưng nhờ vào tip của anh Huy nên có thể hoàn thành rất nhanh. Mình rất cảm kích về tấm lòng và giá trị mà anh Huy mang đến cho cộng đồng. Anh đã góp phần rất lớn trong việc giúp đỡ những bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, không thể đến trung tâm học. Việc biết đến nền tảng dạy tiếng Anh miễn phí của anh có ý nghĩa rất lớn đối với những bạn muốn chinh phục IELTS đạt điểm cao".