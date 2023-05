Chàng trai gặp lại anh ruột thất lạc sau 27 năm

Theo The New York Post ngày 21.5, Rhys Williams (hiện tại 27 tuổi, ở Anh) chỉ mới 9 tuổi thì mẹ anh qua đời. Mãi cho đến khi anh em họ tiết lộ rằng người đàn ông nuôi nấng Ryhs Williams suốt nhiều năm không phải là cha ruột, Ryhs Williams mới quyết định tìm hiểu gốc gác của chính mình mà không gặp chút may mắn nào.

Rhys Williams vô cùng vui mừng khi gặp lại người thân chụp màn hình MyHeritage.com

Williams cuối cùng đã tiến hành xét nghiệm DNA vào tháng 1.2022, công bố kết quả của mình trên MyHeritage.com. Đáng buồn thay, cha ruột của Rhys Williams đã qua đời 6 năm trước đó nhưng anh vẫn có một người anh ruột - Chris Jones, năm nay 53 tuổi. "Thật “điên rồ” khi gặp lại người anh trai thất lạc từ lâu. Hóa ra tôi sẽ có một mái tóc rất đẹp khi về già. Tôi có cảm giác như một mảnh ghép khác đã được lấp đầy", chàng trai trẻ nói.

Sau khi liên lạc với Chris Jones qua Zoom, Rhys Williams đã lái xe hơn 2 giờ từ Oxfordshire để gặp người anh ruột của mình. Hai anh em có chung một số đặc điểm thể chất, nhưng ngay cả “những thứ không phải do di truyền”, chẳng hạn như sở thích giống nhau một cách kỳ lạ. Thật kỳ lạ, cha ruột của cũng bị bệnh về mắt hiếm gặp tương tự.

“Cả hai chúng tôi đều thích cùng một màu, yêu mèo và có thói quen mua hàng bốc đồng. Những thứ như thế, bạn thậm chí không nhận ra nhưng rõ ràng là có rất nhiều yếu tố di truyền", Rhys Williams hạnh phúc nói. Tìm được anh trai thất lạc, chàng trai trẻ như tìm lại được cuộc đời mình. Cả Rhys Williams lẫn Chris Jones lên kế hoạch gặp nhau nhiều lần trong tương lai để bù đắp quãng thời gian thất lạc nhau.