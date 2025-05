Chàng trai gây sốt giới trẻ bởi búp bê chân dung tả thực

Anh Bùi Thịnh Đa kể, năm học lớp 6, tình cờ lướt mạng và biết đến búp bê Bid (còn gọi là búp bê khớp cầu), anh cảm thấy ấn tượng và hứng thú tìm hiểu. Lên lớp 7, Đa định hình phong cách cho riêng mình là theo đuổi Pop Surrealism, thiên về sự bí ẩn, ma mị. Đây là phong cách khá kén chọn người chơi.

Những búp bê Việt Nam khoác lên mình bộ trang phục thời Nguyễn ẢNH: DUY TÂN

Với 3 chất liệu chính là đất sét, nhựa và sứ, đến nay anh Đa đã làm ra hàng trăm búp bê khớp cầu. Đặc biệt, năm 2014, anh thực hiện Dự án "Việt Nam", làm búp bê truyền thống, diện phục trang thời Nguyễn. Búp bê Việt Nam của anh Đa có cả phiên bản nam và nữ. Trong đó, phiên bản nữ thu hút sự chú ý của người xem bởi nét đẹp mộc mạc, dịu dàng nhưng không kém phần quý phái, kiêu sa.

Thời gian gần đây, anh Đa gây sốt thị trường khi tung ra sản phẩm búp bê chân dung tả thực có giá từ 10 - 20 triệu đồng/con. Búp bê này đòi hỏi sự công phu, cần tới 500 giờ lao động tỉ mỉ liên tục để hoàn thiện.

Búp bê của chàng trai này mang tính độc bản, làm theo đơn đặt hàng riêng biệt. Mỗi sản phẩm được thiết kế dựa trên hình ảnh thực của khách hàng, từ khuôn mặt, biểu cảm đến kiểu tóc, trang phục… Búp bê có thể tạo dáng, thay đổi trang phục giống như người thật. Điều này giúp mỗi búp bê trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống động, thể hiện rõ cá tính và đặc điểm của từng người.

Ban đầu, anh Đa chỉ làm búp bê theo sở thích cá nhân, nhưng dần dần có nhiều người quan tâm và muốn sở hữu phiên bản búp bê mang dấu ấn riêng. Đó là động lực để anh biến ý tưởng thành hiện thực. Hai tác phẩm đầu tiên là búp bê nam cao 31 cm, búp bê nữ cao 28,5 cm, từng chi tiết đều được chế tác tỉ mỉ.

Một cặp búp bê chân dung tả thực được khách đặt hàng ẢNH: DUY TÂN

"Búp bê chân dung tả thực có giá rất cao so với những búp bê khác tôi làm do tất cả chi tiết đều phải làm thủ công, cẩn thận từng chút một để đảm bảo độ tinh xảo. Mỗi búp bê tả thực là độc bản tuyệt đối, không có sự trùng lặp và cam kết không tái sản xuất bất kỳ lý do nào khác", anh Đa lý giải.

Để hoàn thành một búp bê chân dung tả thực, phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: nhào đất, làm khung xương, nặn, nung, chà nhám, làm mịn, trang điểm, căng dây, làm tóc và quần áo... Tất cả các công đoạn đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật cao. Trong các công đoạn phức tạp kể trên, khó nhất là phần thổi hồn vào búp bê sao cho chuẩn xác với mẫu người.

Nhờ sự độc đáo và tính cá nhân hóa cao, búp bê chân dung tả thực nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ. Nhiều người đặt hàng để lưu giữ hình ảnh bản thân, làm quà tặng hoặc kỷ niệm những khoảnh khắc quan trọng. Đến nay, anh Đa đã hoàn thành hơn 40 đơn búp bê chân dung tả thực cho khách hàng trong và ngoài nước.