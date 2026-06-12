Chàng trai gây sốt vì hát giống ‘nữ hoàng sầu muộn’ Giao Linh

Tập 5 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Trần Mai Huyền (hóa thân thành Lương Bích Hữu), Tú TT (hóa thân thành Đen Vâu) và Hà Phương (hóa thân thành danh ca Giao Linh). Đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hải Yến và nhạc sĩ Sỹ Luân.

Hà Phương khiến dàn giám khảo thích thú với màn hóa thân thành danh ca Giao Linh trên sân khấu Biến hóa bất ngờ Ảnh: NSX

Trong đêm thi, Hà Phương khoe chất giọng thật với ca khúc Hình bóng quê nhà. Giọng hát mang màu sắc dân ca, trữ tình của thí sinh khiến ban giám khảo đưa ra hàng loạt dự đoán khác nhau về thần tượng mà anh sẽ hóa thân. Cụ thể, Đại Nghĩa và Nguyễn Hải Yến nghĩ đến những giọng ca như Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng. Trong khi đó, Sỹ Luân nhận định thí sinh có thể hóa thân thành một danh ca gạo cội.

Tuy nhiên, trái với những suy đoán của dàn giám khảo, Hà Phương xuất hiện trong hình ảnh của danh ca Giao Linh, thể hiện ca khúc Người đã quên. Từ cách ngân, luyến láy đến thần thái trên sân khấu của chàng trai này đều có nét giống với thần tượng, khiến Đại Nghĩa và các đồng nghiệp ngỡ ngàng.

Dàn giám khảo nói gì về bản sao danh ca Giao Linh?

Sỹ Luân không giấu được sự phấn khích: “Mọi người nghĩ bạn không hát giọng thật nhưng anh thì không nghĩ vậy. Khi em cất giọng lên, nhắm mắt lại anh có cảm giác như đang nghe cô Giao Linh hát. Đây là một màn hóa thân ấn tượng”.

Đại Nghĩa hào hứng trước phần thể hiện của bản sao danh ca Giao Linh Ảnh: NSX

Nam nhạc sĩ nói thêm khi theo dõi chương trình, anh cũng từng đưa ra những phán đoán nhưng không chính xác. Nghe vậy, Đại Nghĩa cho biết đây là một thử thách đối với ban giám khảo khi các thí sinh liên tục "tung hỏa mù" để đánh lạc hướng.

Nguyễn Hải Yến đánh giá cao sự đầu tư của thí sinh khi nghiên cứu kỹ từng cử chỉ nhỏ: “Cách bước đi, cách nhún người và thần thái trên sân khấu đều rất giống cô Giao Linh. Chắc chắn phải yêu mến và nghe cô rất nhiều năm mới có thể tái hiện được như vậy”.

Là người đặc biệt yêu thích giọng hát Giao Linh từ nhỏ, Đại Nghĩa thừa nhận bản thân hoàn toàn bị chinh phục bởi màn hóa thân này. Nam giám khảo chia sẻ: “Em bước ra là anh thẫn thờ luôn. Anh từng nghĩ không ai có thể hóa thân thành công cô Giao Linh vì chất giọng ấy quá đặc biệt. Nghe em hát với chất giọng cô Giao Linh, anh cứ bị thổn thức trong lòng”.

Chia sẻ sau phần thi, Hà Phương cho biết đã thần tượng danh ca Giao Linh hơn 15 năm. Chính chất giọng nức nở, nghẹn ngào đặc trưng của nữ danh ca đã trở thành nguồn cảm hứng để anh miệt mài tập luyện suốt nhiều năm qua. Kết thúc phần thi, Hà Phương nhận được 11 tim từ ban giám khảo và được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá trong những vòng thi sau.