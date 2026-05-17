Chàng trai hát giống danh ca Elvis Phương gây chú ý

Tập 1 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Hiếu Trần (hóa thân thành Noo Phước Thịnh), Huỳnh Phi Yến (hóa thân thành Văn Mai Hương) và Lê Vỹ (hóa thân thành Elvis Phương). Đảm nhận vai trò ban giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có sự góp mặt của NSƯT Ốc Thanh Vân và ca sĩ Hồ Việt Trung.

Lê Vỹ gây chú ý vì cách hát và phong cách trình diễn giống với Elvis Phương Ảnh: NSX

Trong chương trình, thí sinh Lê Vỹ gây chú ý khi thể hiện ca khúc Lối thu xưa, gây ấn tượng bởi chất giọng trầm ấm cùng cách xử lý mượt mà. Sau khi nam thí sinh hát giọng thật, NSƯT Ốc Thanh Vân phán đoán rằng Lê Vỹ sẽ hóa thành ca sĩ Quang Linh hoặc danh ca Elvis Phương ở vòng sau vì có màu giọng tương đối giống. “Nếu bạn hát kiểu của chú Elvis Phương, tôi nghĩ sẽ rất ấn tượng”, cô nói.

Trong khi đó, giám khảo Đại Nghĩa đánh giá Lê Vỹ sở hữu chất giọng đẹp, đặc biệt là những nốt trầm đầy cảm xúc. Dù còn đôi chút lúng túng về sân khấu, nam nghệ sĩ vẫn dành nhiều lời khen cho khả năng truyền tải cảm xúc của thí sinh này. “Quan trọng là cảm xúc trong bài hát em mang đến cho tôi, đặc biệt là những nốt thấp. Còn người tôi nghĩ bạn hóa thân sẽ là thần tượng của tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu, đó là cô Bảo Yến”, anh chia sẻ.

Giám khảo nói về 'bản sao' của danh ca Elvis Phương

Bước vào màn hóa thân, Lê Vỹ chọn ca khúc Thương nhau ngày mưa, gây thích thú khi tái hiện hình ảnh danh ca Elvis Phương từ chất giọng, phong thái đến cách xử lý bài hát. Ngay sau tiết mục, Ốc Thanh Vân hài hước quay sang “chất vấn” Đại Nghĩa: “Anh sáng mắt ra chưa?”, đầy tự hào vì bản thân đã sớm nhận ra màu sắc Elvis Phương ngay từ vòng đầu tiên.

Đại Nghĩa cùng 2 giám khảo khách mời thích thú trước màn thể hiện của bản sao danh ca Elvis Phương Ảnh: NSX

Nữ giám khảo cũng đánh giá cao phần thể hiện của Lê Vỹ khi cho rằng thí sinh không chỉ giống ở giọng hát mà còn tái hiện được dáng đứng và thần thái đặc trưng của nam danh ca trên sân khấu. Cô bật mí thêm cách hát của bậc tiền bối: “Chú thường đứng cong chân chứ không thẳng hoàn toàn, sau đó nhún nhảy một nhịp rồi mới vào bài hát”.

Giám khảo Đại Nghĩa thừa nhận tiết mục khiến cảm xúc “lên tận nóc” vì gợi lại cả một bầu trời ký ức. Nam giám khảo chia sẻ: “Khi bạn làm tiết mục này khiến tôi bất ngờ. Nếu như ở bài trước, bạn ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào, mượt mà thì với bài thi này, bạn thể hiện chất giọng mạnh mẽ hơn. Mặc dù còn vài chỗ chưa giống lắm vì bị quen kiểu ngân và luyến láy như bài trước, còn chú Elvis Phương lại hát rất thẳng, nên em phải lưu ý điều đó”.

Hồ Việt Trung đánh giá thí sinh đạt khoảng 70% độ giống với Elvis Phương và sở hữu lối diễn tự nhiên, thiện cảm. “Ngoài ra tiết mục của bạn còn mang tính giải trí. Tôi nhìn bạn rất thiện cảm. Tiết mục đôi khi có vài chỗ lóng ngóng nhưng nhìn rất dễ thương”, anh chia sẻ. Nghe vậy, Đại Nghĩa bèn lên tiếng bênh vực: “Mới chỉ vòng đầu em ơi, càng vào sau bạn ấy càng hoàn thiện hơn”.

Với màn thể hiện thuyết phục, Lê Vỹ giành được 12 tim - số điểm cao nhất trong tập mở màn của chương trình Biến hóa bất ngờ.