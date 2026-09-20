Chàng trai hát ‘Nghèo’, được ví như ‘bản photocopy’ của Trường Vũ

Chung kết 1 Biến hóa bất ngờ 2026 lên sóng với màn tranh tài của Phương Thảo (hóa thân thành Lệ Quyên), Tuấn Khanh (hóa thân thành Trường Vũ) và Lê Mai Anh (hóa thân thành Phương Thanh). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Quốc Đại.

Giám khảo nói gì về 'bản sao Trường Vũ'?

Trong chương trình, Tuấn Khanh lựa chọn ca khúc Nghèo vốn từng được danh ca Trường Vũ thể hiện thành công để chinh phục ban giám khảo. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, anh khiến dàn nghệ sĩ gạo cội bất ngờ vì tạo hình giống hệt thần tượng. Thậm chí, Quốc Đại không giấu được sự ngạc nhiên khi thốt lên: “Ủa anh Trường Vũ đi đâu đây?”.

Màn hóa thân Trường Vũ của Tuấn Khanh nhận được lời khen ngợi từ phía giám khảo Ảnh: BTC

Từ hình ảnh, phong thái đến cách phát âm, Tuấn Khanh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tái hiện hình tượng nam danh ca. Trên hàng "ghế nóng", Quốc Đại đặc biệt chú ý cách Tuấn Khanh phát âm và nhận xét độ tương đồng rất rõ. Nam ca sĩ đánh giá Tuấn Khanh tập trung cao độ vào nhân vật, đồng thời biết đặt tình cảm vào từng chữ. “Em đã làm rất tốt”, nam nghệ sĩ nhận xét.

Đại Nghĩa cũng thừa nhận cảm giác nổi da gà ngay khi Tuấn Khanh bước ra sân khấu. Theo nam giám khảo, điều đáng ghi nhận là đàn em vẫn giữ được phong độ trong đêm thi quan trọng, đồng thời lựa chọn dòng nhạc phù hợp để kiểm soát giọng hát và duy trì sự tương đồng với thần tượng là danh ca Trường Vũ.

Trong khi đó, Mỹ Lệ tạo nên một khoảnh khắc thú vị khi nhận xét thí sinh trẻ của chương trình đang thực hiện màn hóa thân như “bản photocopy Trường Vũ”. Biết Tuấn Khanh mới 20 tuổi, nữ giám khảo càng bất ngờ bởi vẻ ngoài trầm lắng và trưởng thành của nam ca sĩ. Phần trình diễn thuyết phục đến mức giọng ca Dòng sông không trở lại phải thừa nhận rằng: “Bây giờ đau đầu xem ai là quán quân đây, khó khăn cho ban giám khảo quá”.

Phương Thảo và Lê Mai Anh cũng không hề kém cạnh khi hóa thân thành Lệ Quyên và Phương Thanh trên sân khấu Biến hóa bất ngờ Ảnh: BTC

Ngoài Tuấn Khanh, phần thể hiện của Lê Mai Anh khi hóa thân thành Phương Thanh trong Khi giấc mơ về - Giã từ dĩ vãng cũng được khen ngợi. Với kinh nghiệm thường xuyên gặp gỡ và nghe Phương Thanh biểu diễn, Mỹ Lệ đánh giá nữ ca sĩ trẻ đã nghiên cứu rất kỹ hình mẫu. Đặc biệt, cách lựa chọn mashup 2 ca khúc được xem là một điểm cộng về sự sáng tạo. “Nhìn bề ngoài thì không thấy giống Phương Thanh, nhưng giọng hát rất giống”, Mỹ Lệ nhận xét.

Trong khi đó, Phương Thảo chọn Nếu như ngày đó để hóa thân thành Lệ Quyên. Ngay từ khi xuất hiện, nữ ca sĩ đã gây chú ý bởi diện mạo và phong cách trình diễn được nghiên cứu kỹ lưỡng. Mỹ Lệ gần như bị đánh lừa bởi giọng hát của Phương Thảo nên phải thốt lên: “Rất bất ngờ bởi vì giọng hát của một bạn trẻ mà nghe sao y như Lệ Quyên luôn”.

Quốc Đại cảm nhận được việc nữ ca sĩ nghiên cứu rất kỹ cách hát của Lệ Quyên, đến mức anh phải nhắm mắt lại để lắng nghe và kiểm chứng độ tương đồng. Dù sau phần giang tấu, Phương Thảo có đôi chút phân tâm bởi sự xuất hiện của vũ đoàn, Quốc Đại vẫn đánh giá cao khả năng giữ chất giọng nhân vật.

