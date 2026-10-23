Chàng trai Huế cưới người yêu mắc ung thư máu: ‘Lỡ thương rồi, bỏ không được’

Ở cơ sở làm đậu khuôn tại số 109 Nguyễn Lộ Trạch, P.Vỹ Dạ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Bình thường bắt đầu công việc từ đêm, làm đến trưa hôm sau. Phía sau nhịp mưu sinh ấy là hành trình 10 năm bên người vợ Trần Thị Quỳnh Nhi, 33 tuổi, mắc ung thư máu trước khi hai người kết hôn.

Anh Hoàng Bình và chị vợ, Trần Thị Quỳnh Nhi trong cơ sở làm đậu của vợ chồng anh ẢNH: NVCC

Biết người yêu mắc ung thư máu, vẫn chọn kết hôn

Năm 2016, Hoàng Bình gặp Trần Thị Quỳnh Nhi khi anh mở tiệm mì, còn chị làm dược sĩ tại một tiệm thuốc gần đó. Chị Nhi phát hiện mắc ung thư máu sau khi thấy nổi hạch và đi khám sức khỏe tổng quát. “Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng, không nghĩ được gì”, chị nhớ lại.

Bình biết bệnh tình của Nhi trước khi hai người quyết định kết hôn. Nhưng điều đó không khiến anh rời đi. Khi chị Nhi hỏi về lý do tại sao chồng lại chọn ở bên cạnh mình, anh Bình chỉ nói rằng: “Lỡ thương rồi, bỏ không được”.

Chị Nhi từng mặc cảm, lo người mình yêu phải vất vả vì bệnh tật. Nhưng Bình không xem đó là lý do để dừng lại. Sau đám cưới một tháng, chị mang thai. Trong thai kỳ, chị phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe. Khi sinh con, chị gặp biến chứng nhiễm trùng máu và băng huyết. Thời điểm đó, các bác sĩ lo chị không qua khỏi, đề nghị gọi người nhà đến.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình đã làm mẹ rồi mà còn chưa được nhìn mặt con. Tôi mong được sống để gặp con”, chị kể về cách mình đã vượt qua.

Sau sinh, vết mổ lâu lành, sức khỏe chị tiếp tục suy yếu. Bình vừa chăm vợ, vừa chăm con nhỏ. Chị nhớ anh tự tay tắm rửa, thay tã, chăm sóc mình trong những ngày cơ thể còn đau yếu. Có giai đoạn mẹ và con phải điều trị ở hai bệnh viện khác nhau, anh xoay xở đi lại, lo cho cả hai, đồng thời kiếm tiền.

Nhiều lần, chị thấy có lỗi vì chồng phải gánh quá nhiều việc. Nhưng theo chị, Bình ít khi than thở hay trách móc. “Anh không bao giờ gây áp lực chuyện tiền bạc với tôi. Ở nhà, anh cũng không phàn nàn bao giờ”, chị nói.

Anh Bình và chị Nhi đã có 10 năm đồng hành cùng nhau ẢNH: NVCC

Làm đậu xuyên đêm, xoay xở chăm vợ con

Trước khi chuyển sang làm đậu khuôn, Bình từng làm thợ may ở TP.HCM, sau đó trở về Huế bán bánh mì, bán mì. Khoảng năm 2017, một người bạn từ Bắc Ninh đến Huế làm đậu. Nhận thấy nhu cầu thị trường, anh tìm hiểu rồi chuyển nghề.

Ban đầu, cơ sở còn nhỏ, thiết bị thô sơ. Khi đầu tư lại để đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, anh phải vay mượn. Việc mở rộng sản xuất khiến gia đình thêm áp lực tài chính, nhưng Bình hy vọng có thể làm ăn ổn định hơn.

Khoảng 17 giờ, anh bắt đầu ngâm, làm sạch đậu nành. Đến tối, khi đậu nở, anh chế biến. Những ngày thường, anh làm từ khoảng 22 giờ đến sáng, có hôm kéo dài đến 4 giờ để kịp giao hàng sỉ. Sau đó, anh tiếp tục bán lẻ, trưa mới trở về nhà.

“Ngày thường tôi làm từ 10 giờ đêm đến 12 giờ trưa hôm sau. Những ngày ăn chay thì bắt đầu sớm hơn”, Bình kể.

Giữa nhịp làm việc ấy, anh vẫn phải chăm vợ, lo cho con đi học. Khi Nhi nằm viện, anh nhờ người quen mua giúp bữa sáng, tranh thủ nấu cơm rồi mang vào. Nếu ông bà hai bên hỗ trợ được, anh nhờ đón con. Có lúc không xoay xở được, anh đưa con đến chỗ làm qua đêm, sáng lại đưa đi học.

Anh Bình vừa là người gánh kinh tế vừa là người xoay xở chăm sóc vợ con ẢNH: NVCC

Sức khỏe Nhi hạn chế khả năng làm việc nhà. Bình nấu nướng, chăm con, ông bà hai bên cũng phụ giúp. Chị kể, chồng luôn dặn mình đừng lo chuyện tiền bạc, chỉ cần giữ sức khỏe và vui vẻ bên gia đình.

Chị Nhi chia sẻ chồng mình luôn quan tâm đến sinh nhật, các dịp 8.3, 20.10, chưa khi nào anh bỏ quên. Có khi nhà bị ngập, anh tự mình thu dọn, không để vợ phải động tay. Với chị, tình yêu của chồng nằm trong những việc âm thầm ấy.

Từ video làm đậu đến ước mong có mái nhà riêng

Khi sức khỏe không còn cho phép đi làm như trước, Nhi tìm cách bán hàng trên mạng, từng bán khẩu trang trẻ em và học làm nội dung. Sau đó, có người hướng dẫn chị quay video. Chị đề nghị thử chia sẻ công việc làm đậu của chồng lên mạng xã hội.

Bình không ngờ những clip ghi lại quá trình sản xuất lại được nhiều người quan tâm. Anh vui khi nhận được lời động viên, đồng thời xem những góp ý về cơ sở, cách làm là cơ hội để khách hàng hiểu hơn về sản phẩm.

Phía sau những video được chú ý vẫn là cuộc sống chật vật. Bình cho biết, khoản đầu tư cơ sở mới khiến gia đình phải vay mượn, có cả những khoản chịu lãi. Anh vừa lo chi phí sinh hoạt, chăm con, vừa cân đối tiền điều trị cho vợ và trả nợ.

Gia đình nhỏ của Bình và Nhi ẢNH: NVCC

Theo chị Nhi, mỗi tháng tiền thuốc khoảng 6 triệu đồng, chưa kể các khoản sinh hoạt và điều trị khác. Sức khỏe hiện yếu hơn, chị đi lại khó khăn, cần người hỗ trợ. Chị biết chồng đang gánh phần lớn chi phí gia đình, nhưng anh vẫn cố gắng để chị không cảm thấy mình là gánh nặng.

Bình mong có khách hàng ổn định, làm ăn thuận lợi để trả dần các khoản vay. Sau đó, anh muốn dành dụm mua một căn nhà cho vợ con, thay vì tiếp tục thuê nhà.

Với Nhi, mong ước lớn nhất là có thêm thời gian bên chồng con, khỏe hơn để san sẻ với anh. Chị cũng mong nếu một ngày không thể ở bên gia đình, hai cha con vẫn có nơi ở ổn định.

Nhắc đến chồng, chị nói mình may mắn khi gặp được Bình. Chị tự hào khi đọc những lời động viên dành cho anh dưới các video, nhưng cũng hiểu những nhọc nhằn anh đang trải qua.

Bình không xem việc chăm vợ, nuôi con là sự hy sinh lớn lao. Anh cho rằng mỗi người đều có phần việc, “sứ mệnh” riêng, gặp khó khăn thì cố gắng đối diện, giữ tinh thần vui vẻ để tiếp tục. Với anh, làm đậu, chăm vợ, đưa con đi học và lo từng khoản chi tiêu đã trở thành nhịp sống quen thuộc.