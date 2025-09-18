Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chàng trai khiếm thị dùng công nghệ để mở đường
Video Đời sống
Ai cũng làm được - Kỳ 1:

Chàng trai khiếm thị dùng công nghệ để mở đường

Sầm Ánh - Cao Trí - Chung Phát
18/09/2025 16:30 GMT+7

Một người không còn nhìn thấy được ánh sáng lại đang giúp người khác tìm thấy hướng đi trong bóng tối. Không phải bằng phép màu, mà bằng công nghệ, bằng sự kiên trì và một trái tim luôn hướng về cộng đồng.

Dù không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng trong tim Trần Việt Hoàng chưa bao giờ tắt. Chàng trai sinh năm 2000, quê ở Hà Tĩnh, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Fulbright Việt Nam. Tuy là một con đường không dễ dàng, nhưng Hoàng vẫn chọn để bước đi, vì anh tin: người khiếm thị cũng có thể chạm tới công nghệ và dùng nó để thay đổi cuộc đời.

Chàng trai khiếm thị dùng công nghệ để mở đường- Ảnh 1.

Trần Việt Hoàng, quê ở Hà Tĩnh, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Fulbright Việt Nam

ẢNH: SẦM ÁNH

Có nhiều công việc để lựa chọn, nhưng Hoàng đã âm thầm chọn con đường khó nhất. Không chỉ để chạm tới ước mơ của bản thân, mà còn mở lối cho người khiếm thị bước gần hơn với công nghệ. Không chỉ kể chuyện, Hoàng làm thật - Học thật - Giúp thật.

Chàng trai khiếm thị dùng công nghệ để mở đường- Ảnh 2.

Hoàng đã cùng các cộng sự của mình đồng hành và hỗ trợ các bạn khiếm thính tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ

ẢNH: CHUNG PHÁT

Hoàng không gọi đó là sự hy sinh hay cao cả. Đơn giản, anh chỉ muốn góp một phần nhỏ để cuộc sống của người khiếm thị bớt khó khăn hơn. Nhưng hành trình của Hoàng là cả một sự tử tế được bồi đắp từng ngày. Mỗi dòng code anh viết, mỗi câu chuyện anh chia sẻ, là một cách mà Hoàng nhắn nhủ rằng: người khiếm thị cũng có thể sống chủ động, học hỏi, và cống hiến như bao người.

Một người khiếm thị đã chọn con đường tiên phong, mở lối cho nhiều người có cùng khuyết tật. Điều này chứng tỏ rằng, dù là người có hay không có khuyết tật, chỉ cần được trao quyền, trao cơ hội, chúng ta sẽ làm được những điều mình mơ ước.

Chàng trai khiếm thị dùng công nghệ để mở đường- Ảnh 3.

Hiện tại, Hoàng đang làm việc tại Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng

ẢNH: SẦM ÁNH

Xem thêm bình luận