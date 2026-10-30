Chàng trai kiếm gần 100 triệu đồng/tháng nhờ tự học nghề đắp phù điêu

Từ sở thích vẽ vời đến nghề đắp phù điêu

Những bức tường xi măng thô ráp qua bàn tay của Bùi Công Phúc, 31 tuổi, quê ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, dần trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động. Ít ai biết anh không được đào tạo bài bản về mỹ thuật hay điêu khắc. Cơ duyên đến với công việc này bắt đầu từ sở thích vẽ vời, tìm hiểu cách tạo hình, phối màu và bố cục tranh.

Phúc đã có khoảng 6 - 7 năm gắn bó với nghề vẽ, đắp phù điêu ẢNH: NVCC

Trước khi chuyên tâm với nghề, Phúc từng làm nhiều công việc khác. Trong quá trình tự vẽ và làm những sản phẩm nhỏ tặng bạn bè, anh tình cờ xem được các tác phẩm phù điêu trên mạng xã hội và cảm thấy hứng thú.

“Tôi thấy người ta làm cũng hay nên bắt chước làm theo. Ban đầu chủ yếu là tự mày mò, xem video trên mạng, rồi quen biết những người cùng nghề thì hỏi thêm kinh nghiệm, trao đổi cách làm”, Phúc kể.

Từ việc biết vẽ đến tạo ra một tác phẩm phù điêu hoàn chỉnh là quá trình không đơn giản. Anh phải tự tìm hiểu cách pha trộn vật liệu, dựng khung, tạo hình và xử lý bề mặt. Không có giáo trình chuyên biệt, Phúc học từ những người đi trước, thậm chí chủ động liên hệ với những người chưa từng gặp để hỏi về kỹ thuật.

Theo anh, nếu hội họa đòi hỏi khả năng phối màu, tạo sắc độ và truyền tải cảm xúc thì phù điêu thiên về tạo hình khối, làm sao để cây cối, con vật hay các chi tiết kiến trúc trông chân thực.

“Đắp nhìn thì có vẻ khó, nhưng một khi đã biết cách làm thì sẽ dễ hình dung hơn. Còn vẽ thì liên quan đến màu sắc, sắc độ và cái hồn của bức tranh, có khi phải học cả đời”, anh chia sẻ.

Một tác phẩm đắp phù điêu phong cảnh làng quê của Phúc ẢNH: NVCC

Một bức phù điêu 20 mét vuông mất hơn một tháng thi công

Theo Phúc, mỗi công trình thường bắt đầu từ ý tưởng và nhu cầu của chủ nhà. Nhiều khách hàng gửi hình ảnh tham khảo trên mạng, sau đó anh tư vấn, điều chỉnh bố cục để phù hợp với không gian. Những chủ đề được lựa chọn khá đa dạng, từ phong cảnh làng quê, chim công, tùng hạc đến thác nước, tranh sơn thủy.

Trước khi thi công, Phúc thường phác thảo trực tiếp lên tường để chủ nhà hình dung vị trí các chi tiết. Sau khi thống nhất bố cục, anh tiến hành khoan, đóng sắt, hàn khung tạo cốt rồi dùng xi măng tạo hình cây cối, chim thú, núi non. Công đoạn cuối là vệ sinh, xử lý bề mặt, phủ lớp lót và phối màu để hoàn thiện tác phẩm.

Một góc bức tranh với những chi tiết đắp nổi cầu kì ẢNH: NVCC

Thời gian thi công phụ thuộc vào diện tích và độ cầu kỳ. Một bức phù điêu khoảng 20 mét vuông có nhiều chi tiết nổi có thể mất hơn một tháng ẢNH: NVCC

Riêng công đoạn đắp chiếm gần một tháng, phần vẽ và phối màu cần thêm hơn một tuần ẢNH: NVCC

Về giá thành, các công trình thường được tính theo diện tích, từ khoảng 4 triệu đồng/m² trở lên, tùy độ phức tạp. Ví dụ với một công trình 20 m² có đơn giá 5 triệu đồng/m², tổng giá trị hợp đồng có thể lên đến 100 triệu đồng. Dịch vụ vẽ tranh tường không đắp nổi có giá tham khảo khoảng 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/m².

Một trong những công trình Phúc thực hiện gần đây là bức phù điêu cây bồ đề rộng 20 m² cho gia đình ông Nguyễn Văn Tý, ở xã Cần Giờ, TP.HCM. Với đơn giá 6 triệu đồng/m², tổng giá trị công trình lên đến 120 triệu đồng.

Ông Tý biết đến Phúc qua lời giới thiệu của một người quen. Sau khi xem những tác phẩm anh từng thực hiện và được người quen nhận xét tốt về tay nghề, ông quyết định tin tưởng giao công trình cho người thợ trẻ. Dù chi phí không nhỏ, ông Tý cho biết bản thân hài lòng với thành phẩm sau khi hoàn thiện vì độ tỉ mỉ, màu sắc hài hòa đẹp mắt vượt mong đợi.

"Tôi thấy đẹp quá nên đã nhờ Phúc vẽ thêm 200 mét nữa, sắp tới tôi vẫn có dự định thuê Phúc vẽ thêm", ông Tý chia sẻ.

Một phần bức phù điêu cây bồ đề mà ông Tý đã đặt hàng ẢNH: NVCC

Phúc cho biết có những tháng cao điểm, sau khi trừ chi phí, thu nhập của anh đạt khoảng 70 - 80 triệu đồng, thậm chí gần 100 triệu đồng.

Hiện anh nhận công trình ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Khi có khách liên hệ, anh thường phải đến tận nơi khảo sát, tư vấn và báo giá. Việc di chuyển liên tục cũng phát sinh các khoản chi phí đi lại, ăn ở và thuê thêm nhân công khi cần đẩy nhanh tiến độ.

Thu nhập cao nhưng không phải tháng nào cũng có việc

Dù có những tháng thu nhập đáng kể, Phúc cho biết nghề đắp phù điêu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một công trình có thể kéo dài một đến hai tháng, khiến anh khó nhận thêm đơn hàng trong cùng thời gian. Có tháng nhiều khách liên hệ nhưng phải từ chối bớt vì không đủ thời gian thi công; ngược lại, cũng có tháng không có đơn mới.

Theo kinh nghiệm của Phúc, lượng khách thường tăng vào thời điểm gần Tết, trong khi những giai đoạn khác có thể trầm lắng. Phần lớn đơn hàng hiện nay đến từ khách cũ giới thiệu. Dù nhận thấy mạng xã hội là kênh quảng bá tiềm năng, anh thừa nhận chưa đầu tư nhiều cho việc quay video, chụp ảnh hay xây dựng nội dung tìm khách.

Anh cho rằng khó khăn lớn nhất với người mới không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn là tìm kiếm khách hàng. Khi chưa có sản phẩm đủ tốt, chưa được nhiều người biết đến và chưa xây dựng được uy tín, việc có đơn hàng đều đặn không dễ dàng.

Với Phúc, đắp phù điêu có thể mang lại thu nhập tốt nhưng không phải con đường làm giàu nhanh ẢNH: NVCC

“Người mới muốn theo nghề thì phải có đam mê và kiên trì. Có thể vừa làm công việc khác để duy trì cuộc sống, vừa dành thời gian tự luyện tập, làm ra những sản phẩm của riêng mình. Khi có nhiều tác phẩm đẹp, tạo được dấu ấn thì khách hàng mới biết đến và giới thiệu cho nhau”, Phúc chia sẻ.

Trước đây, khi mới bắt đầu, Phúc vẫn duy trì công việc tại công ty, tranh thủ nhận những việc vẽ nhỏ bên ngoài để tích lũy kinh nghiệm. Khi chuyển sang đắp phù điêu, những lúc chưa có công trình riêng, anh nhận làm cùng các đội thợ quen biết để vừa có thu nhập, vừa học hỏi thêm.

Sau nhiều năm gắn bó, công việc giúp anh có cơ hội đi qua nhiều tỉnh, thành, chủ động hơn về thời gian và cải thiện thu nhập so với giai đoạn làm công nhân trước đó.

Tuy nhiên, Phúc không muốn người trẻ chỉ nhìn vào mức thu nhập gần 100 triệu đồng trong tháng cao điểm để quyết định theo nghề. Theo anh, thị trường có nhiều người làm phù điêu, mức độ cạnh tranh ngày càng lớn. Nếu chưa có tay nghề vững, thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng, người mới dễ rơi vào tình trạng thiếu việc, phải nhận công trình với giá thấp hoặc bỏ nghề sau một thời gian.