Chàng trai làm rớt nhẫn cầu hôn xuống biển và cái kết...

Theo một video TikTok hiện đang lan truyền với gần 8,4 triệu lượt xem, Scott Clyne (35 tuổi) và bạn gái là Suzie Tucker (32 tuổi, cùng ở Mỹ) đang đứng trên thuyền ngắm cảnh thì Clyne bất ngờ cầu hôn.

Do lóng ngóng nên Scott Clyne đã làm rơi chiếc nhẫn xuống biển. Sau đó, người đàn ông nhanh chóng lao xuống biển với nỗ lực tìm kiếm trong khi Suzie Tucker chỉ cười vì sợ hãi và hoảng loạn.

Một người bạn đi cùng thuyền với cặp đôi đã chụp được toàn bộ khoảnh khắc đặc sắc này. “Thật may là cuối cùng Clyne đã lấy được chiếc nhẫn và thực hiện lời cầu hôn mà Tucker đã đồng ý kết hôn với anh ta”, người bạn nói.

Chia sẻ với The New York Post ngày 27.11, Clyne nói rằng lý do khiến chiếc nhẫn rơi là do nó mắc vào túi quần đùi của anh ấy. “Tôi để chiếc nhẫn trong túi quần sau và khi tôi với lấy nó, góc của hộp đựng nhẫn vướng vào miệng túi và tuột khỏi tay tôi”, Clyne chia sẻ.

“Tôi không ngần ngại nhảy xuống nước vì chiếc nhẫn sẽ chìm nhanh nếu tôi không nắm lấy cơ hội. Tôi nhìn thấy nó bật ra khỏi boong thuyền và chạm mặt nước và rất may là nó nổi trong tích tắc, giúp tôi có cơ hội chụp lấy nó khi lao xuống. May mắn thay, tôi đã có thể lấy lại được chiếc nhẫn”, Clyne tiếp tục.





Theo Clyne, cặp đôi gặp nhau thông qua một người bạn chung, người biết cả hai đều có chung niềm đam mê chèo thuyền.

Clyne nói: “Tôi luôn muốn cầu hôn Suzie trên thuyền của chúng tôi vì đó là niềm đam mê của chúng tôi và là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi thuyền lãng mạn để ngắm hoàng hôn và ăn tối trên thuyền”.

Một số người bình luận hài hước dưới video của Clyne về sự cố có một không hai này.

“Từ cách anh ấy nhảy xuống biển, tôi có thể nói rằng chiếc nhẫn rất đắt tiền”, một người nói đùa.

“Hãy tưởng tượng rằng bạn nhảy xuống nước và cô ấy nói không với lời cầu hôn”, một người châm biếm.