Chàng trai mặc váy để ‘lấy năng lượng mới’ và ‘thấu hiểu phụ nữ hơn’

Hoàng Gia Phú, sinh viên năm cuối ngành Khoa học dữ liệu, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM vừa xuất sắc nhận được học bổng toàn phần: thạc sĩ ngành xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, UAE (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) và tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại The University of Texas at Dallas, Mỹ.