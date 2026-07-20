Chàng trai mang 2 dòng máu Việt - Hàn thi Nam vương Siêu quốc gia

Nguyễn Hàn Việt sinh năm 2003 tại Khánh Hòa, hiện đang hoạt động với vai trò người mẫu - diễn viên. Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, anh được lựa chọn tranh tài tại Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2026 tại Ba Lan. Sở hữu chiều cao 1,82m, ngoại hình điển trai cùng khả năng giao tiếp tốt, người mẫu 23 tuổi nhận được sự ủng hộ của khán giả trong lần “mang chuông đi đánh xứ người” này.

Nguyễn Hàn Việt đặt nhiều kỳ vọng trong lần "mang chuông đi đánh xứ người" Ảnh: NVCC

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hàn Việt còn có câu chuyện cá nhân đặc biệt khi mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn. Người mẫu 10X cho biết sự giao thoa giữa hai nền văn hóa đã góp phần hình thành tính cách và cách nhìn của anh về cuộc sống.

“Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được lớn lên trong môi trường có sự giao thoa giữa 2 nền văn hóa. Văn hóa Việt Nam giúp tôi học được sự gần gũi, tình cảm và tinh thần gắn kết gia đình. Còn văn hóa Hàn Quốc rèn cho tôi tính kỷ luật, sự chỉn chu và trách nhiệm trong công việc”, Nguyễn Hàn Việt chia sẻ.

Nguyễn Hàn Việt cho biết có những giai đoạn anh cũng từng băn khoăn vì mang hai dòng máu và tiếp xúc với hai nền văn hóa khác nhau. "Nhưng càng lớn, mình nhận ra mình yêu Việt Nam, thích văn hóa và con người ở đây hơn. Mình rất tự hào vì mình là người Việt Nam”, anh nói.

Trước khi "chinh chiến" quốc tế, Nguyễn Hàn Việt từng chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 Ảnh: NVCC

Khả năng sử dụng tiếng Hàn cũng là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của Nguyễn Hàn Việt. Anh cho biết ngôn ngữ này đến với mình từ gia đình và được duy trì qua việc giao tiếp hằng ngày. Sau đó, anh tiếp tục học tập và trau dồi thêm để có thể sử dụng tiếng Hàn tốt hơn.

“Với tôi, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối để hiểu con người và văn hóa. Tôi hy vọng khả năng ngoại ngữ sẽ giúp mình tự tin hơn khi giao lưu với bạn bè quốc tế”, nam thí sinh chia sẻ.

Mục tiêu của Nguyễn Hàn Việt ở Nam vương Siêu quốc gia

Sau khi đăng quang Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Hàn Việt có hơn 2 tháng để chuẩn bị cho hành trình chinh chiến quốc tế. Người mẫu 10X cho biết anh phải lên kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Bên cạnh việc duy trì chế độ tập luyện nhằm giữ hình thể, Nguyễn Hàn Việt dành thời gian cải thiện kỹ năng catwalk, phỏng vấn, ứng xử và ngoại ngữ. “Áp lực lớn nhất là làm sao để hoàn thiện bản thân trong thời gian ngắn. Nhưng tôi xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn”, anh nói.

Nguyễn Hàn Việt và Mai Ngô động viên nhau trong hành trình "chinh chiến" quốc tế Ảnh: NVCC

Theo Nguyễn Hàn Việt, khi bước ra đấu trường quốc tế, câu chuyện cá nhân, tinh thần cầu tiến và sự chân thành mới là điều giúp mình tạo dấu ấn. Nam thí sinh cho rằng ngoại hình có thể giúp gây ấn tượng ban đầu, nhưng giá trị con người mới là điều ở lại lâu nhất. Đó cũng là lý do anh dành thời gian tìm hiểu thêm về các vấn đề xã hội, văn hóa và du lịch trước khi lên đường. Với một cuộc thi nam vương, Nguyễn Hàn Việt cho rằng thí sinh cần có khả năng trình diễn nhưng đồng thời phải thể hiện được kiến thức, quan điểm và khả năng kết nối.

Người mẫu 10X cho biết mục tiêu của anh là cố gắng tiến sâu, trong đó kỳ vọng vào top 5. Dù vậy, anh không muốn quá phụ thuộc vào những dự đoán bên ngoài. “Tôi muốn tập trung vào quá trình chuẩn bị và cống hiến hết khả năng của mình. Nếu mình nỗ lực bằng tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm, dù kết quả ra sao cũng sẽ không phải hối tiếc”, anh chia sẻ.

Bên cạnh hành trình cá nhân, Nguyễn Hàn Việt cũng có sự đồng hành đặc biệt với Mai Ngô (đang chinh chiến tại Hoa hậu Siêu quốc gia). Cả hai thường động viên, chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách giữ tinh thần tích cực trước áp lực.

Một lời khuyên của Mai Ngô mà Hàn Việt nhớ nhất là: khi bước lên sân khấu quốc tế, đừng cố gắng trở thành một ai khác mà hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình. “Lời khuyên đó giúp tôi hiểu rằng sự tự tin và bản sắc riêng luôn có sức mạnh hơn việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người”, anh nói.