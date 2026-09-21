Chàng trai mua 200 áo phao treo trên cầu

Những ngày qua, anh Phạm Hữu Quang (30 tuổi, trú xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) cùng em gái rong ruổi qua nhiều cây cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ để treo áo phao.

Anh Quang cùng em gái đi treo áo phao tại các cây cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên Ảnh: NVCC

"Phao cứu người. Xin đừng lấy trộm"

Ý định đặt áo phao tại các cây cầu nảy ra sau sự việc thiếu tá Trần Văn Tùng (quê xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) hy sinh khi lao xuống sông cứu người. Quang chia sẻ anh rất xúc động khi biết câu chuyện. Sinh sống ở địa phương có nhiều sông ngòi, trước đó anh cũng từng biết thông tin về những vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Anh Quang kể tại khu vực thiếu tá Tùng hy sinh trước đây từng có phương tiện cứu sinh nhưng sau đó bị mất. Từ câu chuyện này, anh nghĩ đến việc mua áo phao đặt tại những cây cầu, nơi có thể xảy ra tình huống người rơi xuống nước cần được hỗ trợ khẩn cấp. "Hành động của thiếu tá Tùng rất đáng trân trọng. Sau sự việc, mình cứ nghĩ phải làm một điều gì đó để nếu chẳng may có chuyện tương tự xảy ra, mọi người có sẵn phương tiện hỗ trợ", anh Quang chia sẻ.

Trên những chiếc áo phao, anh Phạm Hữu Quang cho in dòng chữ “Phao cứu người. Xin đừng lấy trộm” Ảnh: NVCC

Nghĩ là làm, anh bỏ tiền túi mua 200 áo phao. Em gái biết ý định của anh cũng cùng tham gia. Hai anh em bắt đầu tìm hiểu, xin phép chính quyền địa phương rồi mang áo đến treo tại một số cây cầu như cầu Bo, cầu Tân Đệ, cầu Trà Giang… Anh Quang cũng trăn trở làm sao để áo phao không bị lấy đi. Cuối cùng, anh quyết định in ngay trên áo dòng chữ: "Phao cứu người. Xin đừng lấy trộm". "Câu này nghe có thể chưa hay, nhưng mình chỉ mong mọi người hiểu đây là áo để dành cho trường hợp cứu người, đừng lấy đi", anh nói.

"Chỉ mong chúng ta thật bình an trở về nhà"

Câu chuyện về những chiếc áo phao nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Sau 3 ngày, bài đăng trên trang của anh Quang có gần 46.000 lượt yêu thích, gần 3.000 bình luận và hơn 440 lượt chia sẻ. Hình ảnh 2 anh em đi treo áo phao cũng được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn.

Điều anh Quang quan tâm hơn những con số tương tác là thông tin được gửi đến anh sau đó. Anh nhận nhiều tin nhắn động viên, đồng thời có người chủ động gửi địa chỉ những cây cầu, khu vực sông nước mà theo họ cần bố trí thêm áo phao, trong đó có những nơi từng xảy ra sự cố. Từ những thông tin nhận được và những địa điểm đã dự tính trước, 2 anh em tiếp tục lên đường. Chỉ trong 3 ngày, họ đã đi hàng trăm cây số đến nhiều cây cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ. Công việc dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Anh cho biết nếu 200 chiếc áo phao ban đầu không đủ, anh sẽ mua thêm để đặt ở những vị trí cần thiết.

Chàng trai 30 tuổi hiện làm nghề kinh doanh tự do. Anh kể trước đây hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân từng có khoảng thời gian chưa chú tâm làm ăn. Một cuộc gặp sau đó khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Người Quang gặp là một em nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng đi bán bánh mì để mưu sinh. "Tôi nhìn em rồi nghĩ mình khỏe mạnh, tại sao lại không cố gắng", anh nhớ lại. Từ đó, chàng trai tập trung làm việc và dành một phần thu nhập tích lũy được để tham gia hoạt động thiện nguyện. Khi có điều kiện, anh tìm những trường hợp khó khăn để hỗ trợ trong khả năng của mình.

Với anh, việc mua 200 áo phao lần này cũng bắt đầu từ suy nghĩ tương tự: thay vì chỉ tiếc nuối sau một sự việc, anh muốn làm một việc cụ thể mà bản thân có khả năng thực hiện. Anh cũng mong người trẻ dành nhiều thời gian hơn cho những việc có ích với cộng đồng. "Ngoài kia còn nhiều người dù ốm đau, bệnh tật vẫn cố gắng sống tốt. Chúng ta là thanh niên, có sức khỏe thì có thể chọn làm những điều có ích trong khả năng của mình", Quang bộc bạch.

Sau mỗi chặng đường, hai anh em lại tiếp tục kiểm tra những địa điểm còn lại trong danh sách để mang áo phao tới. Anh cho biết 200 chiếc là con số anh chuẩn bị ban đầu, chưa phải giới hạn của việc mình đang làm. Điều anh mong nhất là những chiếc áo phao sau khi được treo lên sẽ cứ… nằm yên ở đó. "Những chiếc áo phao này em cũng mong không ai trong chúng ta phải dùng đến nó. Chỉ mong chúng ta thật bình an trở về nhà", Quang nói.