Chàng trai Mỹ vượt 15.000km gặp bạn gái và bí mật đằng sau túi quà 10.000 USD

"Hôm nay, tôi đi thử váy cưới!"

Tôi hẹn gặp Mai Thu Thủy (người quay clip chàng trai Mỹ vượt 15.000km gặp bạn gái) trong quán cà phê ở TP.HCM. Chủ nhật, Thủy vẫn bận rộn với công việc nên cô chỉ tranh thủ được thời gian nghỉ trưa để gặp tôi. Mai Thu Thủy có làn da trắng, mái tóc dài thắt bím và đôi mắt biết cười.

Mai Thu Thủy chia sẻ: "Hôm nay tôi sẽ đi thử váy cưới. Ban đầu chúng tôi dự tính sẽ tổ chức lễ cưới vào thứ ba, ngày 11.8.2026 tại TP.HCM (ngày 11 là ngày hai đứa có nhiều kỷ niệm). Nhưng vì ngày 11 là ngày làm việc, nên chúng tôi sẽ tổ chức vào thứ bảy, ngày 8.8. Cuối tuần, bạn bè đồng nghiệp cũng thoải mái hơn", Thu Thủy hạnh phúc chia sẻ.

Thu Thủy tranh thủ giờ nghỉ trưa để trò chuyện ẢNH: THANH ĐA

Clip chàng trai Mỹ vượt 15.000km gặp bạn gái, ghi lại khoảnh khắc xúc động lần đầu gặp mặt do Mai Thu Thủy thực hiện để lưu giữ kỷ niệm bất ngờ lan tỏa trên mạng xã hội. Cô không ngờ chuyện tình yêu xa của cả hai được yêu mến và chia sẻ như vậy.

"Ngày anh nói sẽ đến Việt Nam, tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Tôi rủ hai người bạn ra sân bay Tân Sơn Nhất cùng đón anh vì sợ bị lừa", Mai Thu Thủy (34 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) hài hước nhớ lại.

Theo lời kể của cô gái, hôm ấy là 25 tết vừa rồi, Bryan Nix vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất sau chặng bay dài. Đón anh còn có hai người bạn của Thu Thủy. Cô thú nhận rủ bạn thân đi cùng vì sợ "lỡ có chuyện gì, bạn gọi báo công an liền".

Thu Thủy và bạn trai gặp nhau sau hơn 300 ngày yêu xa ẢNH: NVCC

Cảm xúc lo lắng, hồi hộp và vỡ òa khi thấy bạn trai Bryan Nix xuất hiện ở phi trường ngày hôm ấy cô chẳng thể nào quên. Chàng trai thuê căn hộ ở gần nhà người yêu, đón tết cùng gia đình Thu Thủy 11 ngày và ngỏ lời xin cưới bạn gái sau 1 năm tìm hiểu.

Trao đổi với người viết qua điện thoại, bà Võ Ngọc Hoa (52 tuổi) mẹ của Thu Thủy cho biết bà hạnh phúc khi cho con gái tìm được nửa kia của mình.

"28 tết vừa rồi, tôi mới xong việc, bay từ Nha Trang vào Sài Gòn, lúc đó mới gặp hai con. Ban đầu, nghe Thủy bảo đang yêu người nước ngoài, tôi cũng lo lắm. Tôi sợ con gái bị lừa. Ngày gặp trực tiếp, thấy bạn trai con vui vẻ, hòa đồng, nghe con tập nói tiếng Việt, chúc tết mọi người trong nhà hài hước và thương lắm. Tôi yên tâm rồi. Tối 28, Bryan Nix nói chuyện với gia đình xin cưới. Ba má của con đã gọi điện thưa chuyện", bà Hoa chia sẻ.

Thu Thủy cho biết bạn trai đã lo hết chi phí cho đám cưới. Cô chỉ làm việc cùng các đơn vị tổ chức, decor… theo dõi quá trình thực hiện, chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng 8 tới.

"Hôm anh về Việt Nam, mẹ anh gửi tặng thuốc cho ba mẹ tôi. Biết tôi thích socola, bà gửi cho tôi một túi socola lớn, một cuốn sổ nhật ký và 10.000 USD làm quà cưới", Thu Thủy chia sẻ.

Quà của mẹ bạn trai gửi tặng Thu Thủy và gia đình ẢNH: NVCC

Hơn 300 ngày yêu xa: Khi khoảng cách là chất xúc tác

Nhìn lại chặng đường hơn 300 ngày yêu xa, Thu Thủy không giấu được xúc động. Cô cho biết thời gian đầu cả hai chỉ nhắn tin. Bryan Nix nhất quyết không gọi vì ngại.

"Bạn trai tôi ít nói, cũng không lãng mạn lắm, nhưng cách anh làm, cách anh tìm hiểu văn hóa Việt Nam, cách anh lên kế hoạch cho tương lai 2 đứa, tôi tin anh, tôi biết anh yêu tôi", Thu Thủy chia sẻ.

Thu Thủy nâng niu những bức ảnh kỷ niệm trong lần bạn trai về Việt Nam ẢNH: THANH ĐA

Bryan Nix (39 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cả hai quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Thủy cho biết ngày ấy cô vừa chia tay mối tình 7 năm, Bryan Nix cũng vừa kết thúc chuyện tình hơn 4 năm. Ngày quen nhau, cả hai đều xác định mục tiêu nghiêm túc lâu dài, không để lãng phí thời gian của nhau.

Tối thứ 7 hàng tuần, khoảng 10 giờ tối (theo giờ Việt Nam), cặp đôi sẽ online trò chuyện. Trong phòng mỗi người sẽ có nến, có hoa, có bánh kem… giống như một không gian hẹn hò thực sự. Khác biệt ngôn ngữ, cách trở địa lý, chênh lệch múi giờ vô tình lại trở thành chất xúc tác làm cho Thu Thủy và bạn trai thương nhau nhiều hơn.

Bryan Nix đi chơi ở Tây Ninh cùng gia đình Thu Thủy trong dịp tết ẢNH: NVCC

"Bạn trai tôi tự tìm hiểu về phong tục tập quán Việt Nam, học nói tiếng Việt để trò chuyện. Ngày 8.3.2025, tôi nhận được bó hoa rất đẹp. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là phúc lợi của công ty, nhưng không phải. Anh ấy tìm hiểu về ngày lễ, đặt hoa và nhờ người giao tới. Anh tặng tôi bó hoa và con gấu nhưng con gấu bị thất lạc chút xíu. Lần đầu nhận quà của bạn trai còn gặp sự cố vậy đấy!", Thu Thủy cười nhớ lại.

Theo kế hoạch, lễ cưới của Thu Thủy và bạn trai sẽ diễn ra vào tháng 8 này ẢNH: NVCC

Theo kế hoạch, sau lễ cưới, Thu Thủy sẽ sang Mỹ sống cùng bạn trai. Cả hai đang làm việc cùng luật sư để hoàn thành giấy tờ, thủ tục.