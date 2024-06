Chàng trai nhận học bổng tiến sĩ của một trường ở Mỹ

Nhờ vào thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc, Khang đã có cơ hội nhận được học bổng toàn phần bậc tiến sĩ ngành toán học ĐH California, Los Angeles, Mỹ. Tháng 8 tới, Khang sẽ sang Mỹ để bắt đầu hành trình trở thành tiến sĩ.



Nhờ vào thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc, Khang đã có cơ hội nhận được học bổng toàn phần bậc tiến sĩ ngành toán học ĐH California, Los Angeles, Mỹ NVCC

Tháng 11.2021, Khang vào làm việc ở vị trí thực tập sinh tại FPT Software AI Center. Lúc này, Khang chủ động xin làm việc khoảng 20 - 30 giờ đồng hồ/tuần và dành thời gian còn lại để tập trung học tập. Tháng 8.2022, Khang chính thức trở thành AI Resident (nhân viên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo) tại FPT Software AI Center. Thời điểm đó, Khang vừa hoàn thành xong năm thứ 3 đại học.

"Thời điểm kết thúc năm học thứ 3, mình đã hoàn thành phần lớn các môn học. Năm học thứ 4, mình hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp, đồng thời chuyên tâm vào nghiên cứu về máy học", Khang nói.

"Mỗi ngày, mình đọc những nghiên cứu mới nhất trên thế giới, thu nhập thông tin và đánh giá lại các mô hình học máy, thuật toán trí tuệ nhân tạo. Từ đó, mình đưa ra những phương án phát triển, cải tiến, sửa chữa. Bước tiếp theo là đúc kết thành những bài báo của riêng mình và đăng tải trên các tạp chí, hội nghị về máy học, trí tuệ nhân tạo uy tín trên thế giới", Khang chia sẻ.

Trong quá trình làm việc tại FPT Software AI Center, Khang đã có một số nghiên cứu đáng chú ý. Trong đó, nổi bật nhất là bài báo có tên: Revisiting Over-smoothing and Over-squashing Using Ollivier-Ricci Curvature được trình bày tại The International Conference on Machine Learning 2023 (Hội nghị quốc tế về máy học tổ chức tại Hawaii, Mỹ). Lúc này, Khang chưa tốt nghiệp đại học. Bài báo đã đưa ra được một số góc nhìn và giải pháp hữu ích để xử lý dữ liệu dạng đồ thị ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo.

Khi còn là sinh viên của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, Khang đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật như: Giải xuất sắc cuộc thi toán mô hình bằng phương trình vi phân SIMIODE challenge using differential equations modeling, được tổ chức tại Mỹ vào năm 2021. Nhận nhiều học bổng từ các tổ chức như: Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM), Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, Quỹ học bổng Vallet...

Dù làm việc trong môi trường nghiên cứu rất áp lực, nhưng Khang vẫn cân bằng được việc học và trở thành thủ khoa Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM vào năm 2023. "Mình chủ động chia sẻ với cơ quan về thời gian làm việc để cân bằng học tập trên lớp. Vì vậy, mình không bị quá tải và đạt được hiệu quả tối ưu ở cả hai việc là nghiên cứu và học tập", Khang chia sẻ.

Thỉnh thoảng Khang dành thời gian để tư vấn học tập cho những sinh viên khóa dưới KIM NGỌC NGHIÊN

"Với mình, toán không đơn thuần là công thức, định nghĩa, mà còn là học cách tư duy, lập luận rất chặt chẽ. Mình khuyên các bạn học sinh THPT cần dành thời gian để chìm đắm vào môn học này, tìm kiếm thêm những bài tập nâng cao để giải. Luôn đặt câu hỏi trong suốt quá trình làm một bài toán, để hiểu rõ cốt lõi của vấn đề", Khang chia sẻ.

Ngoài giỏi toán thì khả năng ngoại ngữ của Khang cũng được đánh giá rất tốt. Năm học lớp 11, Khang đã đạt điểm IELTS 8.0 ngay lần đầu thi. Khang cho biết ngày xưa nhà bà ngoại ở đường Biệt Thự, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), nơi có nhiều người nước ngoài đến du lịch, lưu trú nên có cơ hội giao tiếp với họ. Cộng với việc từ nhỏ thích xem chương trình hoạt hình và đọc sách bằng tiếng Anh nên Khang dần giỏi thứ ngôn ngữ này. Vừa qua, Khang đã thi chứng chỉ TOEFL và đạt 111/120 điểm.

Tiến sĩ Huỳnh Quang Vũ, giảng viên Khoa Toán - Tin học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: "So với số đông sinh viên ngành toán học, thì Khang có kỹ năng xã hội vượt trội hơn như: giỏi tiếng Anh, tạo lập quan hệ với chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài nước. Đồng thời, bước đầu thể hiện năng lực hoạt động xã hội như tham gia tổ chức trại hè toán ứng dụng cho học sinh".

Tiến sĩ Vũ nói thêm: "Khang được như ngày hôm nay là nhờ phẩm chất, nỗ lực của bản thân, đồng thời có sự góp sức của nhiều người, tổ chức".