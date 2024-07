Chàng trai nhân viên văn phòng cao 1,82m thi 'Man Of The World'

Tối 16.7, Đoàn Công Vinh chính thức lên đường sang Philippines để tham gia Man Of The World 2024 Phan Tiến Vũ - Xuân Thiện

Mới đây, ban tổ chức Man Of The World (Người đàn ông của thế giới) tại Việt Nam vừa công bố Đoàn Công Vinh chính là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này tại Philippines. Đoàn Công Vinh là cái tên mới trong làng giải trí Việt, anh sinh năm 1999 ở Tây Ninh. Công Vinh sở hữu chiều cao 1,82m và nặng 74kg. Hiện tại, anh đang làm nhân viên văn phòng.

Vì chưa có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực giải trí nên Đoàn Công Vinh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Dẫu vậy, chàng trai 25 tuổi vẫn cảm thấy đây là môi trường thú vị, giúp anh có thể phát triển bản thân bên cạnh công việc làm văn phòng.

Đoàn Công Vinh từng tự ti về ngoại hình của mình Phan Tiến Vũ - Xuân Thiện

Chính vì thế, khi nhận được tham gia Man Of The World, Đoàn Công Vinh dành 4 tháng để rèn luyện hình thể, khả năng trình diễn, ứng xử... để có thể tỏa sáng trong những đêm thi quan trọng. Đối với Công Vinh, đây là cơ hội để mang hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Đồng thời, anh còn có dịp giao lưu học hỏi các nền văn hóa khác từ các thí sinh quốc tế. Từ đó, anh có thêm kiến thức, trải nghiệm cho bản thân và hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Á vương Nguyễn Hữu Anh dành nhiều lời khích lệ cho Đoàn Công Vinh Phan Tiến Vũ - Xuân Thiện

Ngoài ra, Đoàn Công Vinh cũng tiết lộ để có hình thể săn chắc như hiện tại, anh đã có thời gian dài tự ti về ngoại hình. Công Vinh cho biết trước đây cơ thể anh khá gầy gò nên luôn thiếu tự tin khi tiếp xúc với mọi người. Sau khi tìm hiểu nhiều phương thức cải thiện sắc vóc, anh nhận thấy rằng gym chính là hướng đi tốt nhất có thể giúp mình thay đổi ngoại hình. Sau một thời gian nỗ lực, chàng trai gốc Tây Ninh cảm thấy không chỉ hình thể được cải thiện mà sức khỏe của bản thân cũng được nâng cao.

Cuộc thi Man Of The World 2024 bắt đầu diễn ra từ ngày 18 đến 26.7 tại Manila, Philippines. Để động viên và cổ vũ tinh thần, Á vương Man Of The World 2022 Nguyễn Hữu Anh cùng dàn người mẫu ra sân bay để tiễn Đoàn Công Vinh. Trong thời gian vừa qua, Nguyễn Hữu Anh cũng chính là người truyền đạt những kỹ năng và kinh nghiệm cho đàn em.