Chàng trai nhậu say chạy xe té gãy bẹp chiếc mũi và niềm vui sau 7 năm

Ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, anh N.T.L (33 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đến khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) tái khám mũi lần cuối để trở về quê ăn tết. Khuôn mặt chàng trai rạng rỡ và nói với bác sĩ: "Giờ ngon rồi, đẹp. Qua tết mới cho bạn gái gặp mặt".



Bệnh nhân tái khám trước khi về quê ăn tết DUY TÍNH

Anh L. nói trước đây mình thường xuyên nhậu say và té xe nhiều lần, rách cằm. Lần té xe nặng nhất là cách đây 7 năm. Đó là trong 1 lần uống rượu say xỉn và lái xe máy, nhưng do không làm chủ được bản thân, tốc độ nên xe leo lên vỉa hè rồi ngã, mặt anh bị đập vào đồng hồ xe, mũi bị gãy bẹp dí. Anh được đưa vào bệnh viện địa phương để may vá lại chiếc mũi.

Cộng với biến cố sau đó, cuộc sống của L. trở nên khép kín. Anh đi làm ăn xa với khuôn mặt không còn bình thường nhưng với quyết tâm kiếm tiền để nuôi bản thân và đi làm lại chiếc mũi. Thi thoảng anh mới trở về nhà.

Được bạn gái động viên đi làm lại chiếc mũi rồi cưới nhau, điều này như tăng thêm động lực rất lớn cho L.

Được người quen giới thiệu, cách đây hơn 1 tháng, anh L. tìm đến khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương với nguyện vọng làm lại mũi.

"Bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng đã gãy nát xương sống mũi, biến dạng mũi, mũi bẹp dí. Điều quan trọng nữa là bệnh nhân bị hẹp đường mũi nên khó thở, giọng nói khàn", bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương chia sẻ.

Theo bác sĩ Đinh Phương Đông, chiếc mũi là trung tâm của khuôn mặt, khi bị tai nạn, chiếc mũi bệnh nhân bẹp dí, khuôn mặt thay đổi, giọng nói thay đổi, điều này làm cho bệnh nhân thiếu tự tin.

"Chúng tôi tiếp nhận nhiều ca chấn thương mũi, nhưng đa số là gãy xương sóng mũi. Còn anh L. thì bị gãy rất nặng, bung luôn cả cánh mũi. Bệnh nhân phải chụp CT-Scanner kiểm tra toàn bộ khuôn mặt từ kết cấu xương đến xoang", bác sĩ Đinh Phương Đông nói.

Do đó, bệnh nhân được sử dụng sụn sườn 100% để tái tạo sóng mũi, vách ngăn, trụ mũi, đầu mũi. Ngoài ra, niêm mạc bên trong mũi cũng bị mất nên bắt buộc phải lấy niêm mạc da có cuốn mạch bên trong môi trên để chuyển lên che niêm mạc mũi.

"Bệnh nhân mong muốn có chiếc mũi trở lại bình thường như bao người chứ không phải là đẹp như diễn viên. Nhưng 7 năm qua bệnh nhân gặp nhiều biến cố, khó khăn cả về kinh tế. Nay đã đủ điều kiện, "đủ duyên" nên bệnh nhân mới quyết định làm lại chiếc mũi. Hy vọng năm mới, cuộc sống của bệnh nhân không những tự tin hơn mà còn đạt những ước vọng tốt đẹp ấp ủ 7 năm qua mà chưa thực hiện được", bác sĩ Đinh Phương Đông chia sẻ.