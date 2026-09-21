Chàng trai quê Vĩnh Long thể hiện ra sao trước thềm chung kết Nam vương Quốc tế?

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và từng là tiếp viên hàng không. Trước khi dự thi Nam vương Quốc tế, anh hoạt động với vai trò người mẫu và từng 3 lần “mang chuông đi đánh xứ người”.

Người mẫu Vũ Linh trước thềm chung kết Nam vương Quốc tế

Vũ Linh cho biết mặc dù đã tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho nam và đạt được nhiều thành tựu, anh vẫn quyết tâm tiếp tục chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế với Nam vương Quốc tế 2026. Bởi lẽ, sau những cuộc thi đã đi qua, điều khiến anh muốn tiếp tục không còn đơn thuần là một danh hiệu, mà là khát vọng vượt qua những nấc thang mới trong cuộc đời mình.

Vũ Linh khoe hình thể săn chắc trong một hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Ảnh: NVCC

Theo Vũ Linh, lợi thế lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại chính là kinh nghiệm và sự trưởng thành. Khi lần thứ 4 dự thi quốc tế, chàng trai quê Vĩnh Long biết mình cần làm gì, muốn truyền tải điều gì đến khán giả. “Linh muốn mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam không chỉ có ngoại hình mà còn có câu chuyện, có trách nhiệm và có khả năng truyền cảm hứng”, nam người mẫu chia sẻ.

Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên trong những ngày đầu, Vũ Linh nhanh chóng nhập cuộc, tự tin khi giao lưu cùng các ứng viên khác trong các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Nam người mẫu cho biết anh mong muốn mang đến hình ảnh nam tính, bản lĩnh và thần thái của một chiến binh khi đến với sân chơi này. Trong một sự kiện trình diễn, chàng trai quê Vĩnh Long diện trang phục khoe body săn chắc cùng kỹ năng catwalk nhờ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nam người mẫu khéo léo quảng bá quê hương trong clip giới thiệu bản thân Ảnh: NVCC

Hay trong clip giới thiệu bản thân, Vũ Linh gây ấn tượng bởi những hình ảnh giản dị khi giới thiệu về miền Tây sông nước, nơi anh sinh ra và lớn lên. Cũng với video này, anh tự tin khi chia sẻ về mục tiêu của mình ở sân chơi nhan sắc mới: “Tôi đã đi qua những cột mốc đáng tự hào và biết ơn tất cả điều đó. Nhưng tôi không để một kết quả trong quá khứ giới hạn con người mà mình có thể trở thành. Tôi trở lại vì giờ đây tôi hiểu mình hơn. Tại Nam vương Quốc tế 2026, chúng tôi đến đây để tranh tài, nhưng cũng để kết nối”.

Trước thềm chung kết, Vũ Linh chính thức công bố bộ trang phục dân tộc anh sẽ mang đến cuộc thi. Thiết kế do Đặng Thành Pháp thực hiện, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh thần và văn hóa thời Âu Lạc. Theo Vũ Linh, từng chi tiết, hoa văn trên trang phục đều mang theo niềm tự hào về cội nguồn và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Trang phục dân tộc độc đáo của người mẫu Vũ Linh tại Nam vương Quốc tế 2026 Ảnh: Kiếng Cận

Vũ Linh tiết lộ dù thiết kế đã ưu tiên sử dụng những chất liệu nhẹ để thuận tiện cho việc mang bộ trang phục ra quốc tế nhưng vẫn khá cồng kềnh. Bên cạnh việc vận chuyển, bộ trang phục cũng đặt ra không ít thử thách cho người trình diễn. Với những đường nét cầu kỳ, đặc biệt là phần cánh phía sau có kích thước lớn, Vũ Linh đã phải dành thời gian tập luyện, làm quen với trọng lượng của trang phục, đồng thời rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát hình thể trên sân khấu.

Vũ Linh cho biết anh tự hào khi sẽ cùng bộ trang phục này bước lên sân khấu trong cuộc tranh tài tại Nam vương Quốc tế 2026. Với người mẫu 9X, bộ trang phục không đơn thuần là một phần thi mà còn là cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Vũ Linh đặc biệt chú trọng trong hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”.