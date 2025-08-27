Chàng trai Tây Ninh cao 1,82 m thi Nam vương Quốc tế

Vẻ điển trai của người mẫu Đoàn Công Vinh Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quyết định tham gia Nam vương Quốc tế, Đoàn Công Vinh cho biết đây là cơ hội để anh thể hiện bản thân, khẳng định giá trị cá nhân, cũng như học hỏi, giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế. “Tôi tin rằng hành trình này sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn và khám phá được những giới hạn mới của chính mình”, nam người mẫu bộc bạch.

Theo chàng trai sinh năm 1999, động lực mạnh mẽ để tiếp tục “mang chuông đi đánh xứ người” là vì anh cảm nhận được sự thay đổi của mình từ sau hành trình “chinh chiến” ở Man Of The World 2024. Quãng thời gian tham gia cuộc thi giúp Đoàn Công Vinh tự tin hơn, nhận thấy được những khuyết điểm của mình để khắc phục. Hơn hết, anh còn có thêm kinh nghiệm đối diện với bình luận, thông tin trái chiều của cộng đồng mạng - điều từng khiến người mẫu 26 tuổi suy nghĩ, đôi khi bị cảm xúc tiêu cực.

Đoàn Công Vinh sở hữu body săn chắc nhờ quá trình tập luyện nghiêm ngặt Ảnh: NVCC

Mục tiêu của Đoàn Công Vinh ở Nam vương Quốc tế

Đoàn Công Vinh khẳng định sẽ đem một phiên bản mạnh mẽ, tự tin hơn đến Nam vương Quốc tế. Với hành trình “chinh chiến” lần này, người mẫu quê Tây Ninh hy vọng đây sẽ là môi trường để anh hoàn thiện hơn kỹ năng đứng trước đám đông, từ đó truyền tải quan điểm “không chỉ sống tốt cho riêng mình mà còn lan tỏa giá trị đến mọi người xung quanh”.

Tại cuộc thi này, Đoàn Công Vinh mang đến một thông điệp: “Dù bạn là ai, xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần bạn dám ước mơ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng”. Theo nam người mẫu 26 tuổi, đây cũng là kim chỉ nam trong cuộc sống của chính anh. Đoàn Công Vinh cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai anh có thể phát huy thế mạnh cá nhân, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội - dù là trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh hay hoạt động cộng đồng.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1,82 m, cân nặng 77 kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Từ một chàng trai gầy gò, Đoàn Công Vinh của hiện tại gây ấn tượng bởi body săn chắc, là thành quả sau nhiều năm anh kiên trì với gym.

Đoàn Công Vinh mong muốn mang đến hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh tại sân chơi Nam vương Quốc tế Ảnh: NVCC

Giám đốc quốc gia Nam vương Quốc tế tại Việt Nam - Nguyễn Hoàng An Nhiên đánh giá với sắc vóc ấn tượng cùng bản lĩnh được rèn luyện qua từng cuộc thi, Đoàn Công Vinh hứa hẹn là gương mặt nổi bật, góp phần ghi dấu hình ảnh nam giới Việt Nam tự tin, hiện đại và giàu khát vọng tại đấu trường quốc tế.

Hiện tại, Đoàn Công Vinh hiện đang trong quá trình tập luyện các kỹ năng ứng xử, catwalk, rèn luyện body, đồng thời lựa chọn trang phục cho hành trình "mang chuông đi đánh xứ người". Theo dự kiến, nam người mẫu sẽ có mặt tại Thái Lan vào ngày 12.9 để chính thức bước vào hành “chinh chiến”. Trước đó, Đoàn Công Vinh từng ghi tên mình vào top 10 Man Of The World 2024.

Đêm chung kết Nam vương Quốc tế dự kiến diễn ra vào ngày 26.9. Thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi này là chiến thắng của Tiến Đoàn vào năm 2008 và Trịnh Bảo vào năm 2019.