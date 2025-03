Chàng trai trồng hoa hồng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Bỏ công việc ngành tài chính để trồng hoa

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học tại Trường ĐH An Giang, anh Lộc làm việc trong lĩnh vực tài chính ở TP.Long Xuyên (An Giang). Năm 2018, chàng trai quyết định chọn Long An để phát triển bản thân. Anh Lộc tâm niệm: "Mình nghĩ nghề chọn người, bởi ban đầu mình được công ty chỉ định về TP.HCM hoặc Long An nhưng bản thân không thích nhịp sống hối hả, xô bồ ở thành phố nên quyết định về với miền quê này".

Một góc vườn hồng của anh Lộc ẢNH: PHAN HƯƠNG

Thời gian đó, anh Lộc vừa làm việc trong lĩnh vực tài chính, vừa nuôi dưỡng đam mê trồng hoa hồng. Quê Đồng Tháp, xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp, từ nhỏ anh Lộc đã yêu thiên nhiên, thích trồng cây cỏ, rau củ và hoa. "Trong các loài hoa, mình thích hoa hồng nhất bởi chúng đẹp, đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và nhiều loại giống từ hoa hồng bụi, hoa hồng leo đến hoa hồng cắt cành… Mỗi loại đều mang một vẻ đẹp và mùi hương riêng", anh Lộc nói.

Anh Lộc được bạn bè ủng hộ và bắt đầu kinh doanh hoa hồng từ năm 2020 khi nhận thấy vườn hồng từ đam mê của mình đã lớn và đa dạng hơn so với nhiều vườn hoa kiểng khác. Đầu năm 2023, chàng trai nghỉ hẳn công việc tài chính để tập trung cho vườn hồng. Anh Lộc được gia đình, bạn bè ủng hộ và động viên khi biết tin anh muốn khởi nghiệp từ hoa. Dẫu vậy, hành trình này cũng có nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Nhớ lại hành trình khởi nghiệp gần 6 năm của mình, anh Lộc kể: "Xuất thân từ nghề nông, với mình trồng và chăm sóc cây không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nghề nghiệp nào cũng có khó khăn riêng, đặc biệt khi khởi nghiệp thì khó khăn rất nhiều, lớn nhất là thời tiết. Những năm gần đây thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường, không ổn định như ngày xưa, chăm hoa phải dựa theo thời tiết để căn chỉnh phân bón, lượng nước phù hợp. Năm vừa rồi việc chăm sóc cũng khó khăn hơn do thời tiết có phần khắc nghiệt so với những năm trước. Sâu bệnh cũng ảnh hưởng rất nhiều".

Mới đầu khởi nghiệp, địa điểm nhỏ, vườn hồng của anh Lộc chỉ có khoảng 30 loại. Một mình anh làm tất cả các công đoạn từ nhập hàng, chăm sóc đến đóng gói và bán hàng. Sau gần 6 năm, vườn hồng của anh tại xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An (Long An), đã lên tới 1.000 m2 với hơn 100 loại hoa hồng khác nhau. Vườn hồng của anh Lộc tràn ngập những đóa hoa hồng đủ màu sắc với các giống như Lafont, Soeur, RedEden... Ngoài hoa hồng, vườn còn trồng thêm hương thảo, nho thân gỗ, vú sữa hoàng kim, lựu Ấn Độ...

Thu lợi nhuận từ chính niềm đam mê

Theo anh Lộc, với đặc điểm thân mảnh cùng với khí hậu miền Nam nóng quanh năm và nhiệt độ cao, nên không phù hợp để giâm, chiết cành hoa hồng. Hoa trong vườn của anh chủ yếu nhập từ địa phương khác về và chăm sóc, dưỡng lại. Chuyến hàng ban đầu của anh chỉ khoảng 20 triệu đồng; sau này kinh doanh dần ổn định, chi phí đầu tư cho mỗi lần nhập hàng ngày càng lớn.

Anh Lộc tự tay làm các công đoạn từ cắt cành ẢNH: PHAN HƯƠNG

Hoa anh nhập có nguồn gốc chủ yếu từ Lâm Đồng, Đồng Nai và một số giống từ Trung Quốc, Thái Lan. Đây là những giống mới, khỏe, đẹp và giá thành cao. Anh Lộc cũng tranh thủ tới trực tiếp các vườn hoa tại Lâm Đồng để chọn ra các chậu cây ưng ý. Anh Lộc chia sẻ: "Giá thành của mỗi loại hoa tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước cây, hình dáng, loại cây hay giống cây. Cây đắt nhất mà mình từng mua là trên 3 triệu đồng từ Thái Lan. Giá bán ra cho từng chậu từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng, nhưng đa số từ 100.000 - 300.000 đồng. Trừ các chi phí, mỗi năm mình thu về khoảng 200 triệu đồng".

Khách hàng của anh Lộc chủ yếu thông qua hình thức online khi anh đăng bán hàng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Anh Lộc cho biết cứ 10 đơn hàng thì có tới 6 đơn mua online. Những khách hàng ở gần, khi có nhu cầu trồng hoa xuống đất hay sang chậu, anh trực tiếp tới hỗ trợ. Trong quá trình chăm sóc, anh Lộc đến tận nhà bón phân, cắt tỉa, phun thuốc nếu khách hàng cần.

Với những bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp từ hoa hồng, anh Lộc khuyên cần chuẩn bị sức khỏe tốt, bởi người làm vườn cần phải đối mặt với nắng mưa thất thường; sau đó, cần có kinh tế vững vàng để thời gian đầu kinh doanh có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng tồn hàng. Đặc biệt, các bạn trẻ cần trang bị kiến thức và học hỏi hằng ngày về sản phẩm mà mình muốn khởi nghiệp, học hỏi từ những vườn hoa lớn và rút kinh nghiệm từ bản thân khi trồng hoa.

Anh Lộc cho biết đang dự định mở rộng diện tích vườn hồng và nhập thêm nhiều loại hoa hồng khác nhau từ kích thước, chủng loại để đa dạng sản phẩm cho khách hàng chọn lựa. Bên cạnh đó, anh hy vọng có một cửa hàng ở khu dân cư để trưng bày sản phẩm hoa hồng của vườn mình nhằm tiếp cận khách hàng dễ hơn.