Chàng trai Việt cả ngày ‘bẻ cổ’, massage, chăm sóc bò Wagyu ở Nhật

8 năm chăm sóc bò Wagyu trị giá hàng trăm triệu đồng

6 giờ sáng, Nguyễn Văn Đây, 30 tuổi, quê xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, bắt đầu một ngày làm việc kéo dài khoảng 12 tiếng tại trang trại bò ở Nhật Bản.

Sang Nhật từ năm 2017 theo diện xuất khẩu lao động, Đây ban đầu cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với nghề chăm sóc bò. Công việc hằng ngày chủ yếu là làm cỏ cho bò ăn, dọn dẹp, vệ sinh chuồng trại và theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn bò.

Nguyễn Văn Đây đã 8 năm gắn bó với công việc chăm sóc bò Wagyu ẢNH: NVCC

Công ty Đây làm việc có cả bò thịt và bò sữa, tổng số lượng hơn 14.000 con. Đây chủ yếu chăm sóc bò Wagyu.

“Điều quan trọng trong công việc là phải quan sát đàn bò thật kỹ. Chỉ cần để ý một chút về lượng thức ăn, cách bò đứng, nằm hoặc những biểu hiện khác thường thì đôi khi mình có thể phát hiện sớm vấn đề và xử lý kịp thời”, Đây chia sẻ.

Đây kể, những con bò giống mà Đây chăm sóc có giá trị khoảng 250 - 300 triệu đồng/con. Giá trị của chúng được quyết định bởi nhiều yếu tố như gen, lượng thịt và cơ, vóc dáng cùng một số chỉ số khác. Giá trị cao cũng đồng nghĩa với áp lực. Đây kể có những con buổi sáng vẫn ăn uống, đi lại bình thường nhưng chỉ vài tiếng sau đã gặp vấn đề nghiêm trọng, thậm chí chết bất ngờ.

Công việc này đến với Đây khá tình cờ. Trước khi sang Nhật, chàng trai quê Đồng Tháp từng làm bảo vệ ở Việt Nam. Năm 2017, Đây sang Nhật theo diện xuất khẩu lao động và bắt đầu công việc liên quan đến chăm sóc bò.

“Trước đây mình chắc chắn chưa từng nghĩ sẽ làm nghề này. Cứ làm dần, quen dần rồi mình gắn bó đến tận bây giờ”, Đây nói. ẢNH: NVCC

Sau hơn 8 năm, Đây không chỉ quen với việc chăm sóc đàn bò mà còn hình thành một cách tương tác rất riêng với chúng. Những video Đây massage, xoa bóp hay “bẻ cổ” cho bò được nhiều người chú ý trên mạng xã hội.

Thực tế, theo Đây những động tác này không phải phương pháp điều trị chuyên môn. Đây đơn giản nghĩ rằng khi con người mệt mỏi, căng thẳng cũng muốn được massage, thư giãn nên đôi khi lại gần xoa bóp, gãi hoặc vuốt ve bò.

“Làm một công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày từ sáng đến chiều đôi khi cũng rất mệt và căng thẳng. Mình thường tự tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ với đàn bò để công việc trở nên nhẹ nhàng hơn”, Đây kể.

Một việc khác khiến Đây đặc biệt chú ý là những con bò không thể tự đứng dậy. Theo Đây, nếu bò bị lật và nằm trong thời gian dài, chúng có thể gặp khó khăn về hô hấp, đầy hơi, bụng căng lên và nguy hiểm đến sức khỏe. Vì vậy, khi phát hiện bò không thể tự đứng, nhân viên phải nhanh chóng phối hợp, sử dụng dây chuyên dụng để hỗ trợ con vật đứng lên.

“Việc này phải được thực hiện rất cẩn thận. Nếu sử dụng dụng cụ thô hoặc kéo không đúng cách thì rất dễ làm bò bị thương”, Đây nói.

Đây hỗ trợ một con bò đứng lên ẢNH: NVCC

Dù đã quen với công việc, Đây cũng không ít lần gặp tình huống nguy hiểm. Một lần, khi vào chuồng để điều trị cho một con bò bị bệnh, Đây bất ngờ bị con vật kích động, lao tới tông. Đây chỉ kịp chạy ra ngoài.

“Sau những lần như vậy mình càng hiểu rằng dù đã làm với bò nhiều năm và rất quen với chúng, mình vẫn không được chủ quan. Bò có thể rất hiền, nhưng khi bị bệnh, đau hoặc kích động thì hành vi có thể thay đổi rất nhanh”, Đây cho hay.

“Nói chuyện với bò còn nhiều hơn nói chuyện với người”

Làm việc với số lượng bò lớn khiến Đây cho biết không thể nhớ hết từng con. Đây thường nhận diện chúng qua biển số gắn ở tai, kết hợp quan sát ngoại hình và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, một số con có đặc điểm hoặc tính cách đặc biệt lại được Đây đặt cho những cái tên vui để dễ nhớ.

Một trong số đó là “con nhỏ đam mê vật chất”. Đây đặt biệt danh này vì con bò khá hiền và đặc biệt mỗi lần gọi, nó lại chạy lon ton đến chỗ Đây.

Một “nhân vật” khác là con Như, có màu lông khác biệt và mái tóc xoăn đặc trưng. Đây còn đùa rằng con bò này rất “mê trai”, thường có những biểu hiện thú vị khi những con bò khác hoặc người lại gần. “Làm với bò mỗi ngày nên dần dần mình cũng có thói quen nói chuyện, gọi tên và tương tác với chúng như vậy”, Đây kể.

“Sau hơn 8 năm làm việc với bò, mình dần xem chúng giống như những người bạn. Mình chăm sóc chúng mỗi ngày, còn chúng cũng vô tình trở thành những người bạn đồng hành với mình trong cuộc sống ở Nhật”, Đây chia sẻ.

Con bò mà Đây gọi là "con nhỏ đam mê vật chất" ẢNH: NVCC

Con bò được Đây đặt tên là Như ẢNH: NVCC

Đặng Thanh Tuân, 29 tuổi, đồng nghiệp của Đây, cũng xác nhận hình ảnh trên mạng xã hội khá giống với con người thật của anh ngoài đời.

“Nhìn trên video thì mọi người có thể nghĩ Đây diễn với mấy con bò để quay video, nhưng thật ra ngoài đời anh ấy cũng vậy. Nhiều lúc anh ấy nói chuyện với bò còn nhiều hơn nói chuyện với người nữa”, Tuân kể.

Theo Tuân, Đây là người dễ gần, hài hước, có lẽ vì dành quá nhiều thời gian nói chuyện với bò. Các đồng nghiệp thậm chí thường trêu anh rằng sau này “cưới con bò luôn đi, khỏi cưới vợ nữa”.