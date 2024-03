Chàng trai Việt kể lại hành trình khám phá thiên nhiên kỳ thú ở Nam Cực

Anh Nguyễn Ngọc Thiện (36 tuổi, ở TP.HCM) là người đam mê du lịch, lặn biển. Anh cũng là nhiếp ảnh gia dưới nước của Việt Nam từng đạt nhiều giải thưởng như Giải thưởng nhiếp ảnh gia đại dương quốc tế năm 2023, Giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony World Photography Award 2023, Giải thưởng Nhiếp ảnh dưới nước Underwater Photographer of the Year 2022, Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2023…



Anh Thiện từng đạt nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh NVCC

Những hình ảnh về Nam Cực được chụp lại trong chuyến hành trình khám phá các đảo cận Nam Cực và Nam Cực. Đó là những vùng đất anh muốn đặt chân đến để trải nghiệm.

Theo anh, khí hậu ở Nam Cực rất khắc nghiệt. Mùa đông thường kéo dài 6 tháng và nhiệt độ có thể giảm đến -65oC, gần như không có ánh sáng mặt trời. Vì vậy, hầu hết các hoạt động khám phá Nam Cực thường diễn ra vào mùa hè. Thời điểm này, ánh sáng mặt trời sẽ xuất hiện và nhiệt độ thường dao động từ -10oC đến -1oC.

Nam Cực hùng vĩ qua góc máy của chàng kỹ sư Việt NVCC

Thời tiết nơi đây cũng thay đổi liên tục theo từng giờ. Trời có thể kéo mây và mưa tuyết dày đặc dù trước đó 1 tiếng vẫn đang có nắng chiếu. Khi trời yên biển lặng cũng bất ngờ có những trận gió vùng địa cực với sức gió gần 200 km/giờ.

"Chuyến đi đến Nam Cực cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tàu lênh đênh trên biển cả tháng trời, băng qua những vùng biển động nổi tiếng nguy hiểm và khắc nghiệt nhất hành tinh. Nơi đây xa xôi, hẻo lánh vắng bóng người nên mình phải di chuyển, leo núi và đi bộ đường dài trên những địa hình đồi núi băng tuyết trơn trượt, tiếp xúc với động vật hoang dã…", anh chia sẻ.

Những loài vật dễ thương được anh Thiện ghi lại NVCC

Bù lại, anh cũng có những trải nghiệm ấn tượng và đáng nhớ khi tận mắt chứng kiến, tiếp cận quần thể khổng lồ chim cánh cụt vua ở hòn đảo cận Nam Cực. Anh vô cùng choáng ngợp pha lẫn niềm phấn khích và tự hào vì có thể ghi hình thiên nhiên hoang dã của vùng đất kỳ vĩ này.

Ngoài ra, anh còn chứng kiến và chụp lại tảng băng trôi A23a nặng gần 1.000 tỉ tấn, rộng 4.000 km2. Đi thuyền Zodiac khám phá hệ sinh thái động vật độc đáo ở Nam Cực như chim cánh cụt Adelie, Gentoo, Chinstrap…, các loài hải cẩu lông mao Fur seal, hải cẩu Weddell seal, hải cẩu báo Leopard seal, cá voi lưng gù, cá voi sát thủ Orca…

Anh Thiện choáng ngợp trước vùng đất kỳ vĩ NVCC

"Mình đã có cuộc chạm mặt kịch tính với hải cẩu báo Leopard seal và bị cắn thủng thuyền phao Zodiac nên phải gọi cứu hộ khẩn cấp từ các thuyền khác. Mình còn ngắm ánh sáng hoàng hôn lúc 22 giờ đêm ở lục địa Nam Cực, đi trekking trên miệng núi lửa ở Deception Island hay trekking trên băng tuyết để đến những mỏm núi đá cao. Nơi đó có tầm nhìn bao quát toàn bộ vùng biển băng giá Nam Cực bên ngoài Orne Harbour", anh Thiện chia sẻ.

Lý do để anh vượt qua những khó khăn và có những trải nghiệm không thể nào quên là vì có niềm đam mê với biển và đại dương. Anh thích khám phá những vùng biển hoang sơ, những sinh vật biển trong hệ sinh thái đó. Hơn nữa, anh cũng có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh. Chính hai điều đó đã kết hợp lại, thôi thúc anh thực hiện những chuyến đi. Điều này cũng giúp chàng kỹ sư giải tỏa áp lực trong công việc và cuộc sống thường ngày.

Những tảng băng trôi do anh Thiện chụp lại NVCC

Chuyến đi của anh nhận được nhiều lượt "thả tim", ngưỡng mộ từ cư dân mạng NVCC

Anh Thiện có những trải nghiệm không bao giờ quên trong đời NVCC

Chim cánh cụt vua - King penguin tập trung đông đảo NVCC

Con người nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ, rộng lớn NVCC

Anh Thiện có niềm đam mê nhiếp ảnh và khám phá thiên nhiên NVCC