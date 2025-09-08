Chánh án Lê Thanh Phong: Phát huy truyền thống 'phụng công, thủ pháp, chí công vô tư'

Sáng 8.9, TAND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ngành TAND (13.9.1945 - 13.9.2025), với thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo cơ quan: Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, Viện kiểm sát, Công an TP.HCM, Thi hành án TP.HCM cùng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của tòa; lãnh đạo tòa qua các thời kỳ; chánh án 19 tòa án khu vực và đại biểu là khách mời.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Thúc Anh (nguyên Phó chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án TAND TP.HCM giai đoạn 1994 - 1998) bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của tòa án ngày hôm nay.

Ông Lê Thúc Anh (nguyên Phó chánh án TAND tối cao, nguyên Chánh án TAND TP.HCM giai đoạn 1994 - 1998) chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Lê Thúc Anh cho biết, trong giai đoạn ông đương chức, tòa án đã xét xử nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ án Nguyễn Văn Mười Hai, vụ án Trần Thành, vụ Tamexco... Đây là những vụ án thử thách năng lực chuyên môn và đòi hỏi sự kiên định về nguyên tắc pháp luật của thẩm phán.

Ông Lê Thúc Anh mong muốn, đội ngũ thẩm phán luôn phụng công, thủ pháp, chí công vô tư và luôn chống tiêu cực để ngành tòa án đạt được nhiều thành tích cao.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) nhìn nhận, tòa án đã là chỗ dựa cuối cùng của nhân dân khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, thể hiện công lý và công bằng. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, việc tòa án kịp thời giải quyết các tranh chấp kinh tế đã góp phần tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của thành phố.

Với khối lượng công việc lớn, trung bình mỗi năm giải quyết gần 100.000 vụ án (chiếm 1/6 cả nước) và sáp nhập 3 đơn vị tòa án, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng kỳ vọng TAND hai cấp TP.HCM phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng.

Tiếp lời, ông Lê Thanh Phong (Chánh án TAND TP.HCM) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vô cùng kính trọng đối với các bậc tiền bối - những người đã có công lao to lớn trong việc gây dựng và xây dựng TAND trong những thời kỳ đầu đầy khó khăn, thử thách.

Theo đó, Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư", "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", xây dựng TAND 2 cấp TP.HCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiện đại.

7 giờ 30 phút cùng ngày, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động làm lễ chào cờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng lãnh đạo TAND TP.HCM qua các thời kỳ, các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở tòa án ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cán bộ, người lao động tại TAND TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong khẳng định: "Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết trong hệ thống; không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng; tăng cường cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, giữ vững phẩm chất "chí công vô tư" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đánh giá cao vai trò của TAND 2 cấp tại TP.HCM, khi thể hiện được công lý và công bằng, góp phần quan trọng bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện cho thế hệ trẻ, thư ký Triệu Thùy Linh bày tỏ những cam kết mạnh mẽ: không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; giữ vững tinh thần trách nhiệm, trung thực và liêm chính trong từng công việc; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp làm việc, góp phần tiến tới xây dựng tòa án điện tử... ẢNH: NGỌC DƯƠNG