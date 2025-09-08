Chánh án Lê Thanh Phong: Phát huy truyền thống 'phụng công, thủ pháp, chí công vô tư'

Sáng 8.9, TAND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ngành TAND (13.9.1945 - 13.9.2025), với thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo cơ quan: Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, Viện kiểm sát, Công an TP.HCM, Thi hành án TP.HCM cùng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức của tòa; lãnh đạo tòa qua các thời kỳ; chánh án 19 tòa án khu vực và đại biểu là khách mời.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Thúc Anh (nguyên Phó chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án TAND TP.HCM giai đoạn 1994 - 1998) bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của tòa án ngày hôm nay.
Ông Lê Thúc Anh cho biết, trong giai đoạn ông đương chức, tòa án đã xét xử nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ án Nguyễn Văn Mười Hai, vụ án Trần Thành, vụ Tamexco... Đây là những vụ án thử thách năng lực chuyên môn và đòi hỏi sự kiên định về nguyên tắc pháp luật của thẩm phán.
Ông Lê Thúc Anh mong muốn, đội ngũ thẩm phán luôn phụng công, thủ pháp, chí công vô tư và luôn chống tiêu cực để ngành tòa án đạt được nhiều thành tích cao.
Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM) nhìn nhận, tòa án đã là chỗ dựa cuối cùng của nhân dân khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, thể hiện công lý và công bằng. Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, việc tòa án kịp thời giải quyết các tranh chấp kinh tế đã góp phần tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của thành phố.
Với khối lượng công việc lớn, trung bình mỗi năm giải quyết gần 100.000 vụ án (chiếm 1/6 cả nước) và sáp nhập 3 đơn vị tòa án, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng kỳ vọng TAND hai cấp TP.HCM phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng.
Tiếp lời, ông Lê Thanh Phong (Chánh án TAND TP.HCM) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vô cùng kính trọng đối với các bậc tiền bối - những người đã có công lao to lớn trong việc gây dựng và xây dựng TAND trong những thời kỳ đầu đầy khó khăn, thử thách.
Theo đó, Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư", "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", xây dựng TAND 2 cấp TP.HCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiện đại.
