Channing Tatum và ‘miêu nữ’ Zoe Kravitz hủy hôn

Nhiều tờ báo lớn tại Anh và Mỹ đồng loạt đưa tin "miêu nữ" Zoe Kravitz và bạn trai Channing Tatum đã đường ai nấy đi sau 1 năm đính hôn.

Cặp đôi có 3 năm hẹn hò và mới đính hôn vào năm ngoái ẢNH: INSTAGRAM NV

Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn sau khi cùng làm việc trong bộ phim Blink Twice do Zoe Kravitz đạo diễn, Channing Tatum đóng vai chính. Trong những lần xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, sao nữ phim The Batman luôn gây ấn tượng với phong cách sexy táo bạo bên cạnh bạn trai lịch lãm và phong trần. Họ tuyên bố đính hôn cách đây một năm.

Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là khi đi xem kịch tại New York, Mỹ vào đầu tháng 10. Tuy nhiên trong vài tuần gần đây, nữ diễn viên và bạn trai 35 tuổi bị phát hiện không đeo nhẫn đính hôn khi ra ngoài, kể cả trong lần đi chơi cùng bạn diễn phim Big Little Lies là Shailene Woodley.

Trước đây, Kravitz từng dành cho bạn trai cũ nhiều lời tốt đẹp. Cô nói: "Nghệ thuật là ngôn ngữ tình yêu của chúng tôi". Khi được hỏi về việc có tiếp tục hợp tác cùng Tatum sau bộ phim Blink Twice, Kravitz chia sẻ cô và bạn trai yêu thích làm việc cùng nhau, thích trải nghiệm hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, theo People.

Zoe Kravitz và Channing Tatum trên phim trường Blink Twice ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài ra, bài đăng trên trang Instagram của Channing Tatum vào đầu tháng 9 cũng thu hút sự chú ý khi nhiều tờ báo xác nhận họ đã chia tay. Trong bài đăng này, nam diễn viên chụp ảnh selfie trong khi miêu nữ phim The Batman dường như đang ngủ gục trên ngực của anh.

Nam diễn viên Deadpool & Wolverine dành tặng những lời khen ngợi cho bạn gái khi quảng bá cho bộ phim kinh dị Blink Twice. Anh viết: "Cô gái đáng yêu này. Cô ấy quá mệt mỏi. Cứ mỗi lần tôi tự hỏi liệu cô ấy có gục ngã không, cô ấy cứ tiếp tục và tiếp tục. Cô ấy đã bỏ hết tất cả những gì mình có vào bộ phim này. Tôi rất tự hào khi được làm việc cùng cô ấy... Cảm ơn em đã tìm thấy anh, anh sẽ mãi mãi có em. Anh và em sẽ sát cánh bên nhau chống lại tất cả".

Theo Daily Mail, cặp đôi này có thể sẽ có một năm 2025 khó khăn khi vừa có thông tin cho rằng họ đều có tên trong dàn diễn viên của bộ phim hài Alpha Gang do Zellner Brothers đạo diễn.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn cách đây ba năm, cả Zoe Kravitz và Channing Tatum đều vừa kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.