An toàn trước tin giả

Đó là một bệnh viện đang trong tình trạng phong tỏa cục bộ hơn 20 ngày qua, để nhận điều trị cho bệnh nhân nặng, nghi nhiễm Covid-19 được chuyển đến từ Bệnh viện ( BV) Đà Nẵng , nơi ghi nhận hàng loạt ca nhiễm những ngày qua. Và một sản phụ chưa đến ngày dự sinh, đã lên cơn đau, chuyển dạ sớm gần 1 tuần và “tạt” vội vào BV đang cách ly. Đứa bé lại ra đời ngay lúc đó, khiến các y, bác sĩ đang trong điều kiện cách ly cục bộ, phải linh hoạt mặc bảo hộ đúng quy trình phòng chống dịch để ra bên ngoài cổng BV hỗ trợ tại chỗ cho sản phụ và cắt dây rốn cho em bé. Trong khi chờ xe cấp cứu 115 đến chuyển viện, các y, bác sĩ này vẫn đảm bảo quy trình tiếp xúc an toàn cho mẹ và bé trước nguy cơ nhiễm Covid -19.

Tất nhiên, câu chuyện “đẻ rớt” vẫn thỉnh thoảng xảy ra do những thiên thần nhỏ nóng lòng chào đời, sẽ không có gì đáng bàn. Đằng này, các trang mạng xã hội đua nhau chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, võ đoán và ác ý với các luận điệu: “BV từ chối sản phụ vì lý do sợ dịch bệnh, để sản phụ phải “đẻ rớt” ở vỉa hè”, hay “nhẫn tâm với sản phụ, với đứa bé”, nặng nề hơn là gọi đến 2 chữ “y đức” để tấn công các nhân viên y tế khi họ đang tự cách ly và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm... Còn nhiều cư dân mạng thay vì tìm nguồn xác minh, cân nhắc đúng sai, thì lại chỉ biết lao vào rủa xả không thương tiếc trên các fanpage mang tính địa phương như Đà Nẵng Tôi, Đà Nẵng News... vốn không thuộc và càng không đại diện cho thông tin chính thống tại Đà Nẵng.

Những thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí sai sự thật được chia sẻ rầm rộ, tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội, làm tổn thương các y, bác sĩ tại BV đang được cách ly, khi họ đang làm nhiệm vụ của tuyến đầu chống Covid-19. Những bình luận tiêu cực, thiếu cảm thông trên các trang mạng xã hội cũng tổn thương cả người mẹ lẫn đứa bé vừa chào đời.

BV Phụ nữ Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Sở Y tế Đà Nẵng về việc sản phụ “đẻ rớt” trước cổng BV và việc các nhân viên y tế được đặc cách ra bên ngoài khu vực cách ly để hỗ trợ sản phụ “mẹ tròn con vuông”. Công an TP.Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng vào cuộc và sẽ xử lý nghiêm những fanpage, Facebook cá nhân đưa tin không đúng sự thật . Nhiều tài khoản cá nhân tại Đà Nẵng cũng đồng tình ủng hộ phạt nặng những trường hợp đưa tin chưa xác thực, gây hoang mang dư luận.

Tất nhiên, những người đăng tin, chia sẻ thông tin sai lệch rồi sẽ bị xử lý. Nhưng trên tất cả, mỗi người dân cũng cần tự ý thức, đừng để mình bị lợi dụng, tiếp tay, hùa theo thói chỉ trích vô căn cứ. Hãy có bản lĩnh khi tiếp nhận và phản biện trên mạng xã hội. Và trên hết trong thời điểm hết sức cam go này, Đà Nẵng không chỉ cần an toàn trước dịch bệnh mà còn cần sự an toàn trước nạn tin giả!