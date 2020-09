Thô bạo với tự nhiên

Gần đây, khi du lịch phát triển, nhiều người đã đến khám phá đảo Bé. Để phục vụ du khách, H.Lý Sơn đã cho xây các công trình dừng chân, ngắm cảnh bằng bê tông.

Trong đó, một điểm dừng chân xây ở thắng cảnh Mom Tàu, một điểm dừng chân khác xây dựng ngay trên cánh đồng dung nham. Để xây dựng công trình, nhiều tảng nham thạch đã bị đơn vị thi công đào bới vung vãi, làm biến dạng một vẻ đẹp đã tồn tại hàng triệu năm.

Theo UBND H.Lý Sơn, trước khi xây dựng hai điểm dừng chân nói trên, huyện đã tổ chức họp, xin ý kiến của các cơ quan liên quan và đa số đều... nhất trí. Sau đó, Huyện ủy Lý Sơn đồng ý cho xây dựng, nhưng đề nghị phải chọn địa điểm phù hợp, vật liệu xây dựng phải thân thiện với môi trường. Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cho ý kiến tương tự.

Có lẽ do đảo Bé nằm biệt lập giữa biển nên dù cho ý kiến như vậy, nhưng việc xây dựng 2 điểm dừng chân trên đảo hoàn toàn do UBND huyện chọn vị trí mà thiếu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, với lý do nếu sử dụng chất liệu xây dựng bằng gỗ thì tuổi thọ công trình không bền nên UBND H.Lý Sơn đã đề xuất xây dựng bằng bê tông rồi trang trí giả gỗ.

Thế là 2 điểm dừng chân mọc lên và nhận... gạch đá từ dư luận bởi chất liệu xây dựng và vị trí xây dựng rất phản cảm.

Đảo Bé hấp dẫn du khách bằng sự nguyên sơ, chứ không phải là những công trình bê tông nhân tạo. Việc phá vỡ cảnh quan tự nhiên của hòn đảo nhỏ xíu như tên gọi bằng các công trình bê tông đã thấy không ổn, nhưng tệ hơn là công trình đó lại xây đè lên thắng cảnh và bãi nham thạch triệu năm tuổi, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có của hòn đảo độc đáo này.

Huyện đảo Lý Sơn được xem là vùng lõi của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, việc bảo tồn nguyên vẹn di sản là một yêu cầu được đặt lên hàng đầu, bởi việc này không chỉ để phát triển du lịch, phục vụ dân sinh, mà còn giữ gìn di sản hàng triệu năm được thiên nhiên ban tặng. Ấy thế mà cái di sản hàng triệu năm ấy đang bị xâm hại một cách thô bạo.

Từ đảo Bé, nhìn rộng ra, nạn xâm phạm di sản , phá vỡ những vẻ đẹp nguyên sơ trời cho, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách vô tội vạ, gần như nơi nào cũng có. Thay vì bảo tồn, gìn giữ nguyên trạng để phục vụ phát triển du lịch lâu dài thì họ lại làm biến dạng để phục vụ cho những nhu cầu trước mắt.

Phát triển nóng và tôn trọng tự nhiên là hai “phạm trù” luôn xung đột. Giải quyết xung đột đó là một bài học luôn luôn mới.