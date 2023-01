Chào con của mẹ !

Rơi vào cảnh thai kỳ nhiều bệnh lý, các sản phụ vừa phải đối mặt với chuyện sống còn trong cơn vượt cạn, vừa gian nan cùng con kiên cường chiến đấu để giữ lấy sự sống cho con. Chị Thương là một trong những sản phụ như vậy. Tiếng khóc sau chào đời của đứa bé chính là điều diệu kỳ để bắt đầu cho một hy vọng cứu sống con, dù còn gian nan phía trước.

Phập phồng tiếng khóc đầu tiên

Trước đó, ngày 22.11.2022 chị Thương nhập viện gấp ở tuần thai thứ 33 vì bệnh lý huyết áp cao, men gan tăng, nguy cơ tiền sản giật. 37 tuổi, lần đầu mang thai lại là thai đôi, vợ chồng chị Thương mừng lo lẫn lộn chờ ngày con chào đời.

Chiều 25.11.2022, bác sĩ (BS) ở Khoa Sơ sinh, Bệnh viện (BV) Hùng Vương gặp chị Thương, thông báo chị có thể phải chấm dứt thai kỳ vì men gan tăng gấp 3 sau lần khám trước. Một em bé trong cặp song sinh cũng bị suy dinh dưỡng, giảm máu tưới nuôi dưỡng thai, tình trạng cả mẹ lẫn con ngày một xấu đi... Vợ chồng chị Thương phập phồng âu lo bước vào ngày vượt cạn không mong muốn.

30 phút sau ca mổ, nữ hộ sinh (NHS) Nguyễn Bích Hồng đẩy chiếc xe chở hai bé gái sinh đôi lại sát bàn mổ cho chị Thương nhìn con, vui mừng nói: “Con khỏe mẹ nha. Bé đầu 2,2 kg, bé sau 1,7 kg. Chào mẹ đi con…”. Người mẹ trẻ khẽ gật đầu và trào nước mắt nhìn hai bé đang khóc rất to. Khoảnh khắc ấy khiến hầu hết y BS ở phòng sanh và chúng tôi đều cảm thấy thật xúc động. Bởi sau sinh, bé khóc càng to là dấu hiệu bé khỏe và có thêm cơ hội vượt qua những nguy cơ của bệnh lý sinh non.

Ngay sau đó, NHS Bích Hồng đưa hai bé vào phòng hồi sức sơ sinh để BS theo dõi qua một loạt xét nghiệm như siêu âm tim phổi, bụng, não, hô hấp. Bé được đưa qua Phòng Hồi sức tích cực để tiếp tục chăm sóc. BS Phạm Huyền Quỳnh Trang, người đón bé từ khoa sanh về, chỉ định cho một bé của cặp song sinh vào nằm lồng ấp, thở ô xy qua cannula (hỗ trợ hô hấp). Còn bé gái nhẹ cân hơn vốn bị suy dinh dưỡng, thiếu máu tưới trong thai kỳ được điều trị bằng phương pháp NCPAP (thở ô xy áp lực dương liên tục qua mũi).

BS Quỳnh Trang chia sẻ: “Hai bé may mắn là có cân nặng khá và chỉ suy hô hấp nhẹ nên khả năng sẽ được xuất viện sớm”. Vừa lúc này, ba của hai bé là anh Nguyễn Thanh Long, 40 tuổi, được vào thăm con. Anh hồi hộp, bối rối khi thấy hai con đang nằm trong lồng ấp. Người đàn ông lần đầu làm cha luống cuống đi qua đi lại hai lồng ấp có hai bé gái đang khóc rất to và nói nhiều lần: “Cố lên con gái ơi, ba nè! Kiên cường nha con gái!”. Dù đã được BS gọi ra vì hết thời gian thăm con, anh Long vẫn nấn ná chạy qua chạy lại để được nhìn hai cô con gái thêm lần nữa.

BS Quỳnh Trang dặn ông bố đang lóng ngóng cố rướn nhìn hai con trước khi về chăm vợ: “Anh ráng hỗ trợ mẹ vắt sữa, nếu mẹ chưa có sữa thì đăng ký ở Ngân hàng sữa mẹ thanh trùng cho bé uống trước. Giờ anh về đi, vợ anh sắp được xuống phòng”.





Kiên cường vì con

Trong các sản phụ đang nuôi bé sinh non bằng phương pháp Kangaroo mà chúng tôi được gặp, có lẽ gian nan nhất là những bà mẹ đã hiếm muộn lại có thai kỳ xấu và phải sinh sớm. Chị Trần Thị Nhung, 31 tuổi, quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu, nghẹn ngào chia sẻ: “Vợ chồng mình hiếm muộn, may mắn mang thai đôi, một trai, một gái. Trước đó, mình mất một năm đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, chịu không biết bao nhiêu đau đớn vì thuốc men và chọc hút để kích trứng, thụ thai. Nên khi sinh con ra, thấy con gắn dây dịch truyền tĩnh mạch rồi vô các loại thuốc, thương con lắm. Chắc bé đau nhiều mà chỉ biết khóc”.

Chị Nhung nhập viện cấp cứu do bị các cơn gò dọa sinh non ở tuần thứ 23, phải truyền rất nhiều thuốc để giữ thai. Vừa tạm ổn thì chị Nhung lại mắc Covid-19. Một tuần sau đó, chị Nhung vỡ ối, buộc phải sinh con. Bà mẹ trẻ cũng vừa mất một trong hai bé sinh đôi: “Bé gái em chưa được ôm một lần nào hết, con mất sau 4 ngày sinh…”. Chị Nhung bật khóc kể, dù chị luôn tự nhắc mình kiên cường vì đứa con còn lại vẫn đang phải thở ô xy tại BV Hùng Vương.

Khoa Sơ sinh, BV Hùng Vương có 100 giường bệnh, lúc đông có thể lên tới 120 giường và hiếm khi nào trống. Khoa có 117 nhân viên, nhưng cũng thường bị quá tải công việc. Ca sinh non nhất mà khoa từng điều trị là 24 tuần tuổi, nặng 680 gr. Ca nhẹ cân nhất là 500 gr. Hai ca này đều được hồi sức thành công cả mẹ và bé.

Ở Khoa Kangaroo của BV Từ Dũ, chị Hoàng Thị Tâm (32 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), cũng đang cố gắng giữ lại đứa con sau ca sinh non ở tuần 26. Chị Tâm nằm viện suốt 2 tháng trước sinh để ráng giữ thai nhưng cuối cùng vẫn phải sinh sớm. “Hai vợ chồng mình khóc suốt, từ những ngày đi cấy thai cho tới khi biết tin vui đậu được hai phôi. Rồi lại nơm nớp lo khi đi khám dị tật cho con trong thai kỳ. Cho tới khi tạm ổn, chưa kịp vui thì lại tụt thai ở tuần 23. Lúc đầu BS nói mình ráng sinh thường nhưng sau quyết định mổ để cứu hai bé một cách tốt nhất bởi mình có nguy cơ tiền sản giật. Sinh được hai cậu con trai, bé lớn 1 kg, bé ra sau chỉ 800 gr, mừng lắm. Nay bé được 31 tuần rồi, nhưng lại mất một bé”, chị Tâm nghẹn ngào.

Trẻ sinh non và phương pháp Kangaroo Trẻ được gọi là sinh non nếu chào đời khi chưa đủ 37 tuần thai kỳ. So với trẻ đủ tháng, trẻ sinh non có nguy cơ mắc nhiều bệnh như khuyết tật phát triển, bại não, khiếm thị và khiếm thính cao hơn. Trẻ sinh non càng ít tuần tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Phương pháp Kangaroo (Kangaroo Mother Care) chăm sóc trẻ sinh non hoặc nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực người mẹ. Phương pháp này được áp dụng dựa trên việc quan sát những kangaroo mẹ chăm sóc con bằng cách đặt con nằm trong túi phía trước ngực mẹ.

Cũng tại BV Từ Dũ, trong Khoa Sơ sinh, anh Phạm Nhân Trung (35 tuổi, quê Tiền Giang) và vợ nằm hai giường ở hành lang ấp con hơn 1 tháng qua. Vợ anh vượt ải tử thần khi chạy đua với thời gian từ Tiền Giang lên TP.HCM. Anh Trung kể lại: “Tối 16.10.2022, vợ tui bị đau bụng dữ dội. Vợ mang thai ba nên lo lắm. Đến Bến Lức vợ bị xỉu, tui hối tài xế chạy đại tới BV Từ Dũ. Vô tới cấp cứu, anh bảo vệ đẩy xe cho mẹ bé vào mổ luôn. Lúc này đầu một bé đã chòi ra, BS nói may không vỡ tử cung. Trễ xíu là nguy hại tính mạng cả mẹ và ba bé”. Ba bé gái chào đời lần lượt nặng 900 gr, 800 gr, 750 gr, nhưng bé nhỏ nhất qua đời vì ngạt...

Ôm đứa con chỉ bé bằng nắm tay nằm trên ngực mình, anh Trung nói rằng nghe nó thở phập phồng thấy thương…

(còn tiếp)