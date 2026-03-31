Chào đón APEC 2027, Phú Quốc đứng trước cơ hội bứt phá

Trong bối cảnh APEC 2027 trở thành lực đẩy mới, Nam đảo bắt đầu xuất hiện những tín hiệu chuyển dịch đáng chú ý.

Phục hồi nội tại và cú hích từ APEC 2027

Từ quý 4/2025 đến nay, Phú Quốc ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực trên cả hai trục chính: du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Diễn biến tích cực thể hiện rõ qua sự gia tăng của lượng khách du lịch ngay từ những tháng đầu năm, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Theo Sở Du lịch An Giang, riêng tháng 1.2026, Phú Quốc ước đón gần 983.400 lượt khách, tăng 60,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 11,6% kế hoạch năm.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 278.300 lượt, tăng tới 122,9%, tương đương 13,8% kế hoạch năm, cho thấy sức hút của đảo Ngọc đang dần được khẳng định trở lại trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh ngay từ những tháng đầu năm 2026

Sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách, nhất là khách quốc tế, không chỉ phản ánh nhu cầu quay trở lại, mà còn đặt ra yêu cầu về những mô hình lưu trú và trải nghiệm có chiều sâu hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Các đường bay quốc tế được khôi phục và mở rộng, cùng với chính sách thị thực thuận lợi, tiếp tục góp phần cải thiện công suất khai thác tại nhiều cơ sở lưu trú. Những yếu tố này không chỉ nâng cao năng lực đón khách mà còn tạo nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường.

Những tín hiệu lạc quan này không phải ngẫu nhiên, mà đến từ tổ hợp nhiều yếu tố, trong đó hạ tầng - chính sách - dòng vốn - du lịch đang cộng hưởng mạnh mẽ.

Hàng loạt dự án chiến lược như mở rộng sân bay quốc tế lên 20 triệu khách/năm, tuyến đường trục ĐT.975, đại lộ APEC, hệ thống tàu điện đô thị… đang được triển khai đồng loạt, tạo cú hích mạnh về kết nối và diện mạo đô thị.

Đặc biệt, việc tháo gỡ dần các điểm nghẽn về quy hoạch - pháp lý - hạ tầng đã "mở khóa" các nút thắt này đang tạo điều kiện cho dự án triển khai nhanh hơn và cải thiện niềm tin thị trường.

Chính các yếu tố trên đã trở thành chất xúc tác giúp khơi thông dòng vốn và thu hút sự quay lại của nhà đầu tư, xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ bất động sản đô thị sang bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ngày càng rõ nét, trong đó Phú Quốc được đánh giá có dư địa tăng trưởng dài hạn.

Trong dòng chuyển động đó, APEC 2027 được xem là yếu tố ngoại lực quan trọng, đóng vai trò then chốt kéo theo cơ chế đặc thù, dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ cả khu vực công và tư, thúc đẩy tiến độ hạ tầng và nâng chuẩn toàn bộ hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Không chỉ là cú hích về hạ tầng, đây còn là phép thử đối với chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành điểm đến.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc

Việc đăng cai một sự kiện quốc tế quy mô lớn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đồng bộ nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ cao cấp đến quy hoạch đô thị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Phú Quốc nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch - đầu tư khu vực, tương tự những gì Đà Nẵng từng đạt được sau các sự kiện quốc tế.

Không chỉ tạo tác động ngắn hạn, APEC 2027 còn được kỳ vọng định hình lại cấu trúc thị trường, nâng chuẩn sản phẩm và thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược trong dài hạn.

Nam đảo và kỳ vọng về mô hình phát triển mới

Trong bối cảnh thị trường dần hồi phục và xuất hiện các động lực tăng trưởng mới, khu vực Nam Phú Quốc tiếp tục được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng nhờ quỹ đất còn dư địa và lợi thế cảnh quan tự nhiên.

Khu vực Vịnh Đầm tại nam đảo với lợi thế cảnh quan nguyên bản và quỹ đất còn dư địa đang thu hút sự quan tâm của thị trường

Xu hướng phát triển du lịch bền vững cũng đang thúc đẩy sự quan tâm đến các mô hình nghỉ dưỡng tích hợp, trong đó yếu tố văn hóa bản địa và trải nghiệm được đặt làm trọng tâm.

Các dự án tại khu vực Nam đảo không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, đa dạng tiện ích... mà còn hướng đến việc tái định nghĩa trải nghiệm điểm đến, nơi các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và hoạt động được tổ chức thành một hệ sinh thái thống nhất và có chủ đề rõ ràng

Trong đó, một dự án mang định vị thành phố bản sắc việt đang thu hút sự quan tâm, được nhắc đến như một hướng tiếp cận mới, khi yếu tố bản sắc không chỉ là điểm nhấn, mà trở thành nền tảng để mang lại toàn bộ trải nghiệm điểm đến đáng nhớ tại Phú Quốc.

Nếu được triển khai, mô hình này có thể trở thành một trong những mảnh ghép bổ sung cho bức tranh phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn tiếp theo, khi thị trường ngày càng đề cao yếu tố bản sắc và sự khác biệt.

Năm 2026 được xem là thời điểm bản lề khi Phú Quốc hội tụ nhiều yếu tố để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, từ sự phục hồi của du lịch, nâng cấp hạ tầng đến tác động từ APEC 2027. Trong bối cảnh đó, những chuyển động tại nam đảo được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra các nhân tố mới, bổ sung vào bản đồ du lịch cũng như tạo sự thu hút đối với dân địa phương và đặc biệt là dòng khách du lịch trong thời gian tới.